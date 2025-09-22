インターネットリサーチを展開するNEXER（東京都豊島区）が、長期格安マンスリーレンタカー「マンスリーゴー」と共同で「レンタカーで一緒にドライブに行きたい芸能人」に関する調査を実施。その結果をランキング形式で公開しました。今回は「女性芸能人」ランキングを紹介します。

調査は2025年8月25日から9月2日、全国の男女を対象にインターネットで実施。計1000人から有効回答を得ています。

3位は、俳優の小芝風花さんで、44票。回答者からは「笑顔がかわいい人に隣にいてほしい」（50代男性）、「明るくて、楽しい話題を提供してくれそうだから」（50代女性）、「たくさんしゃべってくれそう」（30代女性）といった声が寄せられていました。

2位には、お笑い芸人のいとうあさこさんがランクイン。50票でした。「話もうまく優しくて気遣い屋さんなので、ドライブ中も癒やされそう」（30代女性）、「一般的な世間話も同じ目線でできそう。気が利きそう」（40代男性）、「年が近く共通の話題が多そうで、車内で楽しくおしゃべりができそう」（50代女性）などのコメントが見られました。

そして1位は、俳優の綾瀬はるかさん。54票を獲得しました。「おとなしそうに見えて意外とスピードを出したりエキサイティングな運転をしてくれそうだから」（40代男性）、「笑顔がすてきで、いるだけで華やかで場が和みそう」（50代女性）、「楽しくてあっという間に時間が過ぎそう」（50代女性）などの回答が集まったということです。