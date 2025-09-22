¡Ö¥¹¥Þ¥Û¾òÎã°Æ¡×¤¤ç¤¦ºÎ·è ¤¹¤Ù¤Æ¤Î»ÔÌ±¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿Á´¹ñ½é¤Î¾òÎã°Æ »Å»ö¤äÊÙ¶¯ ²È»ö¤Ê¤É¤ò½ü¤¯¥¹¥Þ¥ÛÍøÍÑ¤ò1Æü2»þ´Ö¤Þ¤Ç¤ÈÂ¥¤¹ È³Â§¤Ê¤·¡¡°¦ÃÎ¡¦ËÌÀ»Ô
¥¹¥Þ¥Û¤ÎÍøÍÑ¤ò1Æü2»þ´Ö°ÊÆâ¤òÌÜ°Â¤È¤¹¤ë¾òÎã°Æ¤¬°¦ÃÎ¸©¤ÎËÌÀ»ÔµÄ²ñ¤Ç¤¤ç¤¦ºÎ·è¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö¥¹¥Þ¥Û¾òÎã°Æ¡×¤¤ç¤¦ºÎ·è ¤¹¤Ù¤Æ¤Î»ÔÌ±¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿Á´¹ñ½é¤Î¾òÎã°Æ »Å»ö¤äÊÙ¶¯ ²È»ö¤Ê¤É¤ò½ü¤¯¥¹¥Þ¥ÛÍøÍÑ¤ò1Æü2»þ´Ö¤Þ¤Ç¤ÈÂ¥¤¹ È³Â§¤Ê¤·¡¡°¦ÃÎ¡¦ËÌÀ»Ô
¤¹¤Ù¤Æ¤Î»ÔÌ±¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿Á´¹ñ½é¤Î¾òÎã°Æ¤Ï»Å»ö¤äÊÙ¶¯¡¢²È»ö¤Ê¤É¤ò½ü¤¯»þ´Ö¤Î¥¹¥Þ¥ÛÍøÍÑ¤ò1Æü2»þ´Ö¤Þ¤Ç¤È¤¹¤ë¤è¤¦Â¥¤¹¤â¤Î¤Ç¡¢È³Â§¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
»Ò¤É¤â¤Î¿çÌ²»þ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¾®³ØÀ¸¤ÏÌë9»þ¡¢Ãæ³ØÀ¸¤ÏÌë10»þ°Ê¹ß¤Î»ÈÍÑ¤ò¹µ¤¨¤ë¤³¤È¤âÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
9·î16Æü¤Î°Ñ°÷²ñºÎ·è¤Ç¤Ï»¿ÈÝ¤¬Æ±¿ô¤ËÊ¬¤«¤ì¡Ö»ÔÌ±¤Î¼«Í³¤ÈÂ¿ÍÍÀ¤ÎÂº½Å¡×¤ä¡Ö¸í²ò¤ò¾·¤«¤Ê¤¤ÃúÇ«¤ÊÀâÌÀ¤È¾ðÊóÄó¶¡¡×¤Ê¤É¡¢5¤Ä¤Î¾ò·ï¤ò»Ô¤Ëµá¤á¤ëÉÕÂÓ·èµÄ¤¬½Ð¤µ¤ì¤¿¾å¤Ç°Ñ°÷Ä¹È½ÃÇ¤Ë¤è¤ê²Ä·è¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤ç¤¦¤Î»ÔµÄ²ñËÜ²ñµÄ¤Ç²Ä·è¤µ¤ì¤ì¤Ð10·î1Æü¤Ë»Ü¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£