¡ÖËÌ¶å½£»Ô¤«¤é°û¼ò±¿Å¾¤òËÐÌÇ¤¹¤ë¡×¿¦°÷2¿Í¤ÎÂáÊá¤ò¼õ¤±¶ÛµÞ¤ÎÂÐºö²ñµÄ¡¡ËÌ¶å½£»Ô
8·î¡¢ËÌ¶å½£»Ô¤Î¿¦°÷2¿Í¤¬°û¼ò±¿Å¾¤ò¤·¤¿¤È¤·¤ÆÁê¼¡¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤ò¼õ¤±¡¢»Ô¤Ï9·î22Æü¡¢°û¼ò±¿Å¾ËÐÌÇ¤Ë¸þ¤±¤¿ÂÐºö²ñµÄ¤ò³«¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÌ¶å½£»ÔÌò½ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¶ÛµÞ¤Î°û¼ò±¿Å¾ËÐÌÇÂÐºö²ñµÄ¤Ë¤Ï¡¢¹¾¸ýÉû»ÔÄ¹¤Î¤Û¤«¡¢³°Éô¤ÎÊÛ¸î»Î¤äÂç³Ø¶µ¼ø¤Ê¤É¹ç¤ï¤»¤Æ6¿Í¤¬½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÌ¶å½£»Ô¤Ç¤Ï8·î¡¢ÃËÀ¿¦°÷2¿Í¤¬¼òµ¤ÂÓ¤Ó±¿Å¾¤Îµ¿¤¤¤ÇÁê¼¡¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¡¢ÂÐºö¤¬µÞÌ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ËÌ¶å½£»Ô¡¦¹¾¸ýÉû»ÔÄ¹
¡Ö¤Þ¤µ¤ËËÌ¶å½£»Ô¤«¤é°û¼ò±¿Å¾¤òËÐÌÇ¤¹¤ë¡£ÂÐºö¤ò¤è¤ê¼Â¸úÀ¤¢¤ë¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤¿¤¤¡£¡×
²ñµÄ¤ÏËÁÆ¬°Ê³°¡¢Èó¸ø³«¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°û¼ò±¿Å¾ËÐÌÇ¤Ë¸þ¤±¤¿ÂÐºö°Æ¤Ê¤É¤¬ÏÃ¤·¹ç¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£