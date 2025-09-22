ジャック視点の『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』ショート版！アルク 英語学習アプリ「ディズニー ファンタスピーク」
アルクが展開する「ディズニー fantaSpeak（ファンタスピーク）」
魅力あふれるディズニー作品やピクサー作品のコンテンツと様々な仕組みで、学びの習慣化や豊かなライフスタイルの実現をお手伝いしてくれる英語・英会話アプリです。
「ディズニー ファンタスピーク」の「ストーリー」のコーナーに、ジャックの視点で語る『ティム・バートン ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』の［ショート版］が追加されました☆
アルク 英語学習アプリ「ディズニー fantaSpeak（ファンタスピーク）」ディズニー映画『ティム・バートン ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』ショート版
2025年8月に累計30万ダウンロードを突破した「ディズニー ファンタスピーク」
ディズニー作品やピクサー作品の45作品以上を題材に、英語を楽しく学べる大人向けの学習アプリです。
ディズニー作品やピクサーの作品で、「リスニング」から「スピーキング」までスモールステップで学ぶ「ストーリー」のコーナーに、ジャックの視点で語る『ティム・バートン ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』の［ショート版］が追加されました。
読みやすい英文、計17話で構成された、英語初心者の方も取り組みやすい新作です。
今回追加された［ショート版］の作品は、易しい英単語レベル、2024年10月にリリースされたオリジナル版と比べて読みやすい英文で、初心者の方も取り組みやすい内容です。
今回の新作リリースで、［ショート版］の作品は合計20作品になりました。
※オリジナル版は32話構成。［ショート版］は計17話構成
開催中：9月限定の学習応援イベント
実施期間：2025年9月17日（水）〜9月29日（月）
プレゼント：応募すれば絶対もらえる！アプリ内チケット（※）20枚
応募条件：「物語を聞く」レッスンを5回実施抽選で5名様に当たる！『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』英語版絵本
応募条件：「スピーキング」レッスンを2回実施
※アプリ内チケットは、以下の用途で利用できます
・連続学習日数のキープ
・コレクションくじを引く
「ディズニー ファンタスピーク」では、英語学習のモチベーションを高めるために、定期的に学習応援イベントを実施中。
9月は、新作［ショート版］『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』（ジャック）ほか、［ショート版］の計8作品で学べる学習応援イベントが開催されます。
アプリ内の「リスニング」や「スピーキング」レッスンの学習回数に応じて、プレゼントに応募できます。
「ジャック・スケリントン」の視点で語る『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』のショート版が新登場。
アルク 英語学習アプリ「ディズニー fantaSpeak（ファンタスピーク）」に新たに追懐された、ディズニー映画『ティム・バートン ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』ショート版の紹介でした☆
