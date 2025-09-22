¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¤ª´é·¿¡ª¥»¥¬¥×¥é¥¤¥º ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡ØTim Burton's The Nightmare Before Christmas¡Ù¡¡¥°¥Ã¥º
¥»¥¬¥×¥é¥¤¥º¤è¤ê¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥°¥Ã¥º¤¬Â³¡¹ÅÐ¾ì¡ª
º£²ó¤Ï2025Ç¯9·î19Æü¤è¤ê½ç¼¡¡¢Á´¹ñ¤Î¥²¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤Ê¤É¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡ØTim Burton¡Çs The Nightmare Before Christmas¡Ù¡¡¥Ó¡¼¥º¥Ï¥ó¥É¥ë¥Ý¡¼¥Á¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ù
¥»¥¬¥×¥é¥¤¥º ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡ØTim Burton¡Çs The Nightmare Before Christmas¡Ù¡¡¥Ó¡¼¥º¥Ï¥ó¥É¥ë¥Ý¡¼¥Á
ÅÐ¾ì»þ´ü¡§2025Ç¯9·î19Æü¤è¤ê½ç¼¡
¥µ¥¤¥º¡§Á´Ä¹Ìó12¡ß4¡ß13cm
¼ïÎà¡§Á´4¼ï¡Ê¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥¹¥±¥ê¥ó¥È¥ó¡Ê¥Î¡¼¥Þ¥ë¡Ë¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥¹¥±¥ê¥ó¥È¥ó¡ÊÈý¤Ò¤½¤á¡Ë¡¢¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢¡¦¥Æ¥Ç¥£¡¢¥µ¥ê¡¼¡Ë
ÅêÆþÅ¹ÊÞ¡§Á´¹ñ¤Î¥²¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤Ê¤É
¥»¥¬¥×¥é¥¤¥º¤«¤é¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼±Ç²è¡ØTim Burton¡Çs The Nightmare Before Christmas¡Ù¤Î¥Ó¡¼¥º¥Ï¥ó¥É¥ë¥Ý¡¼¥Á¤¬ÅÐ¾ì¡ª
»ý¤Á¼ê¤¬¥³¥í¥ó¤È´Ý¤¤¥Ó¡¼¥º¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¥Ý¥Ã¥×¤Ç¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥Ý¡¼¥Á¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤Þ¤Þ»ý¤Ä¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼´¶³Ð¤Ç¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤É¤ËÉÕ¤±¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡ù
¤½¤ì¤¾¤ì¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¤ª´é¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢Á´4¼ïÎà¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥¹¥±¥ê¥ó¥È¥ó¡Ê¥Î¡¼¥Þ¥ë¡Ë
¡Ø¥Ê¥¤¥È¥á¥¢¡¼¡¦¥Ó¥Õ¥©¥¢¡¦¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡Ù¤Î¼ç¿Í¸ø¡Ö¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥¹¥±¥ê¥ó¥È¥ó¡×¤Î¥Ý¡¼¥Á¡£
ÆÃÄ§Åª¤Ê¤ª´é¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÈ´·²¡ª
»ý¤Á¼ê¤Ë¤ÏÀÖ¤È¹õ¤Î¥Ó¡¼¥º¤¬¸ò¸ß¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥¹¥±¥ê¥ó¥È¥ó¡ÊÈý¤Ò¤½¤á¡Ë
Èý¤ò¤Ò¤½¤á¤¿É½¾ð¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡Ö¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥¹¥±¥ê¥ó¥È¥ó¡×
º£¤Ë¤â²¿¤«ÏÃ¤·½Ð¤·¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ý¤Á¼ê¤Ë¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¡¢¹õ¤È»ç¿§¤Ç¥·¥Ã¥¯¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤¿¥Ó¡¼¥º¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢¡¦¥Æ¥Ç¥£
¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥¿¥¦¥ó¤Î½»¿Í¤¬ºî¤Ã¤¿¹õ¤¤¥Æ¥Ç¥£¥Ù¥¢¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡Ö¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢¡¦¥Æ¥Ç¥£¡×
Î©ÂÎÅª¤ËÉ½¸½¤µ¤ì¤¿¡¢¤Ô¤ç¤³¤ó¤È¤Ä¤¤¤¿¼ª¤â¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÂç¡ª
±Ô¤¤²ç¤ÈÂç¤¤Ê¤ª¸ý¤¬Ç÷ÎÏËþÅÀ¤Ê¥×¥é¥¤¥º¤Ç¤¹¡£
¥µ¥ê¡¼
¤Ä¤®¤Ï¤®¿Í·Á¡Ö¥µ¥ê¡¼¡×¤Î¥Ý¡¼¥Á¡£
¿¿¤ÃÀÖ¤ÊÈ±¤ÎÌÓ¤Î¼Á´¶¤âÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç¤¤ÊÌÜ¤äÄ¹¤¤¤Þ¤ÄÌÓ¤Ë¤âÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£
»ý¤Á¼ê¤Ë¥Ó¡¼¥º¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¡¢¤ª´é¤Î·Á¤¬¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¥Ý¡¼¥Á¡£
¥»¥¬¥×¥é¥¤¥º¤Î¡ØTim Burton¡Çs The Nightmare Before Christmas¡Ù¡¡¥Ó¡¼¥º¥Ï¥ó¥É¥ë¥Ý¡¼¥Á¤Ï¡¢2025Ç¯9·î19Æü¤è¤ê½ç¼¡¡¢Á´¹ñ¤Î¥²¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤Ê¤É¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡ª
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post ¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¤ª´é·¿¡ª¥»¥¬¥×¥é¥¤¥º ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡ØTim Burton's The Nightmare Before Christmas¡Ù¡¡¥°¥Ã¥º appeared first on Dtimes.