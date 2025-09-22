Tim Burton's The Nightmare Before Christmas¡¡¥Ó¡¼¥º¥Ï¥ó¥É¥ë¥Ý¡¼¥Á

º£²ó¤Ï2025Ç¯9·î19Æü¤è¤ê½ç¼¡¡¢Á´¹ñ¤Î¥²¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤Ê¤É¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡ØTim Burton¡Çs The Nightmare Before Christmas¡Ù¡¡¥Ó¡¼¥º¥Ï¥ó¥É¥ë¥Ý¡¼¥Á¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ù

 

¥»¥¬¥×¥é¥¤¥º ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡ØTim Burton¡Çs The Nightmare Before Christmas¡Ù¡¡¥Ó¡¼¥º¥Ï¥ó¥É¥ë¥Ý¡¼¥Á

 

 

ÅÐ¾ì»þ´ü¡§2025Ç¯9·î19Æü¤è¤ê½ç¼¡

¥µ¥¤¥º¡§Á´Ä¹Ìó12¡ß4¡ß13cm

¼ïÎà¡§Á´4¼ï¡Ê¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥¹¥±¥ê¥ó¥È¥ó¡Ê¥Î¡¼¥Þ¥ë¡Ë¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥¹¥±¥ê¥ó¥È¥ó¡ÊÈý¤Ò¤½¤á¡Ë¡¢¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢¡¦¥Æ¥Ç¥£¡¢¥µ¥ê¡¼¡Ë

ÅêÆþÅ¹ÊÞ¡§Á´¹ñ¤Î¥²¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤Ê¤É

 

¥»¥¬¥×¥é¥¤¥º¤«¤é¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼±Ç²è¡ØTim Burton¡Çs The Nightmare Before Christmas¡Ù¤Î¥Ó¡¼¥º¥Ï¥ó¥É¥ë¥Ý¡¼¥Á¤¬ÅÐ¾ì¡ª

»ý¤Á¼ê¤¬¥³¥í¥ó¤È´Ý¤¤¥Ó¡¼¥º¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¥Ý¥Ã¥×¤Ç¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥Ý¡¼¥Á¤Ç¤¹¡£

¤½¤Î¤Þ¤Þ»ý¤Ä¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼´¶³Ð¤Ç¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤É¤ËÉÕ¤±¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡ù

¤½¤ì¤¾¤ì¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¤ª´é¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢Á´4¼ïÎà¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£

 

¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥¹¥±¥ê¥ó¥È¥ó¡Ê¥Î¡¼¥Þ¥ë¡Ë

 

¡Ø¥Ê¥¤¥È¥á¥¢¡¼¡¦¥Ó¥Õ¥©¥¢¡¦¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡Ù¤Î¼ç¿Í¸ø¡Ö¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥¹¥±¥ê¥ó¥È¥ó¡×¤Î¥Ý¡¼¥Á¡£

ÆÃÄ§Åª¤Ê¤ª´é¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÈ´·²¡ª

»ý¤Á¼ê¤Ë¤ÏÀÖ¤È¹õ¤Î¥Ó¡¼¥º¤¬¸ò¸ß¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

 

¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥¹¥±¥ê¥ó¥È¥ó¡ÊÈý¤Ò¤½¤á¡Ë

 

Èý¤ò¤Ò¤½¤á¤¿É½¾ð¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡Ö¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥¹¥±¥ê¥ó¥È¥ó¡×

º£¤Ë¤â²¿¤«ÏÃ¤·½Ð¤·¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

»ý¤Á¼ê¤Ë¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¡¢¹õ¤È»ç¿§¤Ç¥·¥Ã¥¯¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤¿¥Ó¡¼¥º¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£

 

¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢¡¦¥Æ¥Ç¥£

 

¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥¿¥¦¥ó¤Î½»¿Í¤¬ºî¤Ã¤¿¹õ¤¤¥Æ¥Ç¥£¥Ù¥¢¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡Ö¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢¡¦¥Æ¥Ç¥£¡×

Î©ÂÎÅª¤ËÉ½¸½¤µ¤ì¤¿¡¢¤Ô¤ç¤³¤ó¤È¤Ä¤¤¤¿¼ª¤â¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÂç¡ª

±Ô¤¤²ç¤ÈÂç¤­¤Ê¤ª¸ý¤¬Ç÷ÎÏËþÅÀ¤Ê¥×¥é¥¤¥º¤Ç¤¹¡£

 

¥µ¥ê¡¼

 

¤Ä¤®¤Ï¤®¿Í·Á¡Ö¥µ¥ê¡¼¡×¤Î¥Ý¡¼¥Á¡£

¿¿¤ÃÀÖ¤ÊÈ±¤ÎÌÓ¤Î¼Á´¶¤âÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

Âç¤­¤ÊÌÜ¤äÄ¹¤¤¤Þ¤ÄÌÓ¤Ë¤âÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£

 

»ý¤Á¼ê¤Ë¥Ó¡¼¥º¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¡¢¤ª´é¤Î·Á¤¬¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¥Ý¡¼¥Á¡£

¥»¥¬¥×¥é¥¤¥º¤Î¡ØTim Burton¡Çs The Nightmare Before Christmas¡Ù¡¡¥Ó¡¼¥º¥Ï¥ó¥É¥ë¥Ý¡¼¥Á¤Ï¡¢2025Ç¯9·î19Æü¤è¤ê½ç¼¡¡¢Á´¹ñ¤Î¥²¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤Ê¤É¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡ª

