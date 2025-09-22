¡Ø»Ñ¡¦¹á¤ê¡¦¤ï¤¿¡¦¿È¡¦Áí¹ç¡ÙÁ´¹ñ57¤Î²ÏÀî¤Ç°ìÈÖ¤Î¥¢¥æ¤Ï¡ª¡©À¶Î®¤á¤°¤êÍø¤°¾²ñ º£Ç¯¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤Î¤Ï´ôÉì¸©¡ª¡Ú¹âÃÎ¡Û
Á´¹ñ¤Î²ÏÀî¤Ç³Í¤ì¤¿¥¢¥æ¤ò¿©¤ÙÈæ¤Ù¤ë¹±Îã¤ÎÍø¤¥¢¥æ²ñ¤¬¡¢¹âÃÎ»Ô¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
9·î19Æü¤Ë¹âÃÎ»Ô¤Î¾ëÀ¾´Û¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡ÖÀ¶Î®¤á¤°¤êÍø¤°¾²ñ¡×¡£
¹âÃÎ¸©Í§ÄàÏ¢ÌÁ¤¬¼çºÅ¤·¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ÎÀ¶Î®¤Ç³Í¤ì¤¿¥¢¥æ¤ò¿©¤ÙÈæ¤Ù¤Æ¿³ºº¤¹¤ë¤³¤Î»þ´ü¤Î¹±Îã¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
26²óÌÜ¤Îº£Ç¯¤Ï¡¢Á´¹ñ57¤Î²ÏÀî¤Ç³Í¤ì¤¿Ìó2300É¤¤Î¥¢¥æ¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»²²Ã¼Ô¤Ï²ÏÀî¤ÎÌ¾Á°¤¬Éú¤»¤é¤ì¤¿±ö¾Æ¤¤Î¥¢¥æ¤ò¿©¤ÙÈæ¤Ù¤Æ¡Ø»Ñ¡Ù¡Ø¹á¤ê¡Ù¡Ø¤ï¤¿¡Ù¡Ø¿È¡Ù¡ØÁí¹ç¡Ù¤Î5¤Ä¤Î¹àÌÜ¤Ç¿³ºº¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»²²Ã¼Ô¤ÎÅêÉ¼¤Ë¤è¤ë1¼¡¿³ºº¤òÄÌ²á¤·¤¿¥¢¥æ¤òºÇ½ª¿³ºº¤ÇÎÁÍý¿Í¤Ê¤É¤¬¿©¤ÙÈæ¤Ù¤¿·ë²Ì¡¢´ôÉì¸©¤Î¹â¸¶Àî¤Î¥¢¥æ¤¬¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ëµ±¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¹âÃÎ¸©Æâ¤Ç¤ÏÌîº¬Àî¤¬½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£