¡ÚÀ¤³¦Î¦¾å¡ÛºÇ½ªÆü¤âÂçÀ¹¶·¡ª£¶£²Ëü¿ÍÍè¾ì¤Î£¹Æü´Ö¡Ä¼«¹ñ³«ºÅºÇÂ¿Æþ¾Þ£±£±
¢¡À¤³¦Î¦¾å¡¡ºÇ½ªÆü¡Ê£²£±Æü¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë
¡¡À¤³¦Î¦¾å¤Ï£²£±Æü¡¢Åìµþ¡¦¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç£¹Æü´Ö¤ÎÁ´ÆüÄø¤ò½ª¤¨¤ÆÊÄËë¤·¤¿¡££±£¹£¹£±Ç¯Âç²ñ°ÊÍè¡¢£³£´Ç¯¤Ö¤ê£²ÅÙÌÜ¤ÎÅìµþ³«ºÅ¤Ç¡¢³«ºÅ¹ñ¤È¤·¤Æ¤Ï»Ë¾åºÇÂ¿£³ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿º×Åµ¤Ë´ÑµÒÆ°°÷¿ô¤ÏÁ°²ó£¹£±Ç¯¤Î£µ£¸Ëü£±£´£¶£²¿Í¤ò¾å²ó¤ë£¶£±Ëü£¹£²£¸£¸¿Í¤ÎÂçÀ¹¶·¤À¤Ã¤¿¡£¶¥Êâ¤ÎÆ¼¥á¥À¥ë£²¸Ä¤ò´Þ¤àÆüËÜÀª¤ÎÆþ¾Þ¡Ê£¸°Ì°Ê¾å¡Ë¤Ï¡¢£¸£³Ç¯¤ÎÂè£±²óÂç²ñ¤«¤é²áµîºÇÂ¿¤Î¡Ö£±£±¡×¤È¤Ê¤êÂ¿¼ïÌÜ¤ÇÌöÆ°¤·¤¿¡£¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹²Ò¤ÇÌµ´ÑµÒ³«ºÅ¤À¤Ã¤¿£²£±Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ¡¦¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°ÊÍè¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤Ê¹ñºÝÂç²ñ¡£Ç®¶¸¤Î£¹Æü´Ö¤ò¡¢Î¦¾åÃ´Åö¤Î¼êÅçè½»Òµ¼Ô¤¬¡Ö¸«¤¿¡×¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢ÂçºåÂç²ñ°ÊÍè£±£¸Ç¯¤Ö¤ê¤Î¼«¹ñ³«ºÅ¤ÏÏ¢ÆüÇ®µ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£Íè¾ì¼Ô¿ô¤Ï£¹Æü´Ö¤ÇÌó£¶£²Ëü¿Í¡£¿Íµ¤¼ïÌÜ¤Î·è¾¡Æü¤Ï¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÇä¤êÀÚ¤ì¤âÂ³½Ð¤·¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¸ý¤Ë¤·¤¿¤Î¤¬¡¢À¼±ç¤ÎÂç¤¤µ¤À¤Ã¤¿¡£ºÇ½ªÆü¤Ïº£Âç²ñºÇÂ¿¤Î£µËü£¸£·£²£³¿Í¤òÆ°°÷¡£¤ª¤Ê¤«¤Ë¶Á¤¤¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤ÊËþ°÷¤ÎÂç´¿À¼¤ò¡¢ÃË»Ò£³£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¾ã³²¤Ç£¸°Ì¤ËÆþ¾Þ¤·¤¿»°±ºÎ¶»Ê¡Ê£²£³¡Ë¡á¥¹¥Ð¥ë¡á¤Ï¡ÖÃÏÌÄ¤ê¤Î¤è¤¦¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤¿¡£
¡¡£²£±Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¸¶Â§Ìµ´ÑµÒ³«ºÅ¤À¤Ã¤¿¡£ÆüËÜÎ¦Ï¢¤Î»³ºê°ìÉ§¶¯²½°Ñ°÷Ä¹¡Ê£µ£´¡Ë¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¡¢¤È¤Æ¤â¿´ÇÛ¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÌµÍÑ¤Î¿´ÇÛ¤À¤Ã¤¿¡£²ñ¾ì¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ãæ·Ñ¤·¤¿£Ô£Â£Ó¤Î»ëÄ°Î¨¤â¹¥Ä´¤ÇÏ¢Æü£Ó£Î£Ó¤Ç¤âÎ¦¾å¤ÎÏÃÂê¤¬Â¿¤¯È¯¿®¤µ¤ì¤¿¡£²¤½£¤Ç¤ÏÀ¹¤ó¤ÊÎ¦¾å´ÑÀï¡£º£Âç²ñ¤ò·Àµ¡¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î¿Íµ¤¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤Ê°õ¾Ý¤ò»ý¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÎ¦¾å³¦¤ÏÂç¤¤ÊÀ®Ä¹¤ò¸«¤»¤¿¡£Á°²ó¤ÎÅìµþÂç²ñ¤À¤Ã¤¿£¹£±Ç¯¡£Åö»þ¤ÏÃË»Ò¥Þ¥é¥½¥ó¶â¤ÎÃ«¸ý¹ÀÈþ¤é¥í¡¼¥É¼ïÌÜ¤ÎÌö¿Ê¤¬ÌÜÎ©¤Á¡¢½÷»Ò¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç£´°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿ÆüËÜÎ¦Ï¢¤ÎÍ¿¹Íµ»Ò²ñÄ¹¡Ê£µ£¸¡Ë¤Ï¡Ö¥È¥é¥Ã¥¯¡õ¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¼ïÌÜ¤â³§¡¢¤¹¤´¤¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ç¤â¡¢À¤³¦¤È¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¯±ó¤«¤Ã¤¿¤·¡¢ÃíÌÜÅÙ¤â¤â¤Î¤¹¤´¤¯Äã¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¥È¥é¥Ã¥¯¡õ¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¼ïÌÜ¤Ç¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤Ï¡¢ÃË»Ò£´£°£°¥á¡¼¥È¥ë£·°Ì¤Î¹âÌî¿Ê¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃË»Ò£´£°£°¥á¡¼¥È¥ë¾ã³²ÂåÉ½¤È¤·¤Æ£¹£±Ç¯ÅìµþÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿»³ºê¶¯²½°Ñ°÷Ä¹¡££±£´Ç¯¤«¤é¼¡À¤Âå°éÀ®»Üºö¤òÆ³Æþ¤·¡¢»ØÆ³¤¹¤ëÂ¼ÃÝ¥é¥·¥Ã¥É¡Ê£²£³¡Ë¡á£Ê£Á£Ì¡á¤â¡¢º£Âç²ñÃË»Ò£±£±£°¥á¡¼¥È¥ë¾ã³²£µ°Ì¤ËÆ³¤¤¤¿¡£Æ±ÍÍ¤Ë£¹£±Ç¯Âç²ñÅö»þ¤Î¶ì¤·¤ß¤òÃÎ¤ë¸µ¶¥µ»¼Ô¤¿¤Á¤¬¡¢À¤³¦¤ÇÀï¤¦Áª¼ê¤é¤òÇ®·ì»ØÆ³Ãæ¤À¡£º£Âç²ñÁ°¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¼èºà»þ¤ÇÊ¹¤¤¤¿Í¿¹²ñÄ¹¤Î¸ÀÍÕ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¡£¡Ö»×¤¤¤ò»ý¤Ã¤Æ°éÀ®¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤¿¤Á¤¬¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸½¾ì¤Ë»¶¤é¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡££³£´Ç¯¤Ö¤ê¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿Åìµþ¤Ç¤É¤ì¤À¤±ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤«¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡×¡½¡£ÆüËÜÎ¦Ï¢ÁÏÎ©£±£°£°¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤Ë·Þ¤¨¤¿º£Âç²ñ¡£¥È¥é¥Ã¥¯¡õ¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¼ïÌÜ¤ÎÆþ¾Þ¤Ï£·¤Ä¡£Í¿¹²ñÄ¹¤Î¸À¤¦¡ÈÊÑ²½¡É¤Ï¸«»ö¤Ë²Ö³«¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£