旧日本軍テーマの映画公開 “反日感情”高まる懸念…対日関係「特別な年」の中国で今【バンキシャ！】
中国で反日感情が高まるのではないか、と懸念される映画が公開されました。第二次世界大戦中、旧満州で細菌兵器などの研究を行っていたとされる旧日本軍の「731部隊」を題材にした映画です。2025年は中国政府が日本との戦争に勝利して80年と位置づける記念の年。旧日本軍の残虐さを描く映画に中国の人たちの本音とは。【真相報道バンキシャ！】
気温24度。暑さも落ち着いた、21日。バンキシャ！は、富士山にほど近い山梨県の忍野八海へ。
「すごいここ、人だまりになっている」
富士山と記念撮影。多くの観光客でにぎわっていた。聞こえてきたのは――
「中国語が聞こえます」
多くの中国人観光客。中国・湖南省からツアーでやってきたという2人。お目当ては…
中国人観光客
「富士山を見てみたいと思って」
「とてもきれいだったけど本当に寒かったです」
こちらの夫婦は、日本のグルメを堪能。
中国人観光客
「おいしかったのは焼き肉」
「楽しんでいますか？」
中国人観光客
「とても楽しい！」
日本を楽しむ中国人観光客。その一方で、厳しい声も。
中国人観光客
「日本では、歴史を認めていない人もいて、中国人は特別な反感を買うかもしれません。だから（日本旅行を）両親は心配しています」
その理由は…
実は2025年は、中国にとって「特別な年」となっている。
政府は「抗日戦争」すなわち日本との戦争に勝利して80年の年と位置づけ、関連のキャンペーンが各地で行われている。
そうした中、バンキシャ！は、上海にある映画館へ。
「映画『731』のポスターですね。『決して忘れない』と書かれています」
18日に中国全土で公開された映画『731』。
第二次世界大戦中、旧満州で細菌兵器などの研究を行っていたとされる、旧日本軍の「731部隊」をテーマとしている。
人体実験を行うシーンなども描かれ、日本の加害者としての立場が強調されているという。
中国の大手チケット販売サイト「猫眼電影」によれば、初日の興行収入は約69億円（3億4500万元）に上ったという。
この映画館では1日に20回ほど上映されているといい、1時間ほどで3回上映されることもあった。バンキシャ！もチケットを購入し、映画を見てみることに。
上映時間は約2時間。その感想は…
「凄惨なシーンなどもあったので、客席からは途中からすすり泣く声も聞こえました」
「内容自体は施設の中で袴と着物姿の日本人が働いていたり、少し現実離れしている印象を受けました」
「これが日本人に対する感情にどう影響するのか、見ていて心配になりました」
映画を見た人にも話を聞いた。
『731』を鑑賞した人
「悲しいです。日本人はたくさん悪いことをしました」
『731』を鑑賞した人
「非常に残虐で残忍です。代々続くこの恨みは、受け継いでいくべきだと思います」
こうした中、中国国内では日本人を巡るトラブルも起きている。南部の深圳でタクシーに乗った日本人客が「日本人だから」という理由で、目的地ではない場所で車から降ろされてしまったという。
この事案とは直接関係のない、タクシーの運転手に聞いてみると。
タクシードライバー
「いたって普通のことだよ。日本人を乗せたら、（中国の運転手）10人中9人はわざと遠回りをします」
「私は1人の中国人として、基本的にそうします」
その理由についてこう主張した。
タクシードライバー
「私の祖父母が旧日本軍の占領地域で暮らしていました」
「私に戦争の経験はありませんが、祖父母がよく話をしていたから、小さい時から植え付けられ（“反日感情”は）DNAに刻まれたもの」
一方で、別の運転手からは、こんな意見も。
「周りで日本人を避ける人はいませんか？」
タクシードライバー
「それはないと思います。極端すぎますよ」
「（抗日は）戦時中のことで、『屈辱を忘れない』のは心の中でやればいい」
中国の日本大使館は、在留邦人に対し、大きな声で日本語を話すことを極力避けるなど、注意を呼びかけている。
こうした動きを現地で暮らす日本人はどう考えているのか。中学生の子どもを持つ母親は、こんな変化が起きたという。
中国在住の日本人
「今は生活していて特に大きな問題とか困り事は特にないですけど、子どもたちをよく見てあげたり、見張ってあげたり、親としても周りを気を付けるとか（反日感情の強い）そういう方がいらっしゃることを忘れないように」
一方、こうした反日感情の高まりが懸念される中、日本で起きていたこととはー。
日本との戦争勝利から80年。そして、映画の公開。懸念される“反日感情”について、日本を訪れた中国人はどのように捉えているのか。
中国人観光客
「歴史を繰り返さなければいい。中国と日本の人々は仲良くなってほしいです。歴史は忘れてはいけないけれど、恨みは記憶し続けてはいけない」
東京・新宿で出会ったのは、日本の大学に通う、中国・四川省出身のシンさん23歳。
中国・四川省出身 シンさん（23）
「経営学について学んでいます」
「日本語で難しくないですか？」
シンさん
「分かります」
「小さい頃から日本のアニメが好きなので、中国の大学で日本語専攻を選びました」
将来、日本で就職したいというシンさん。懸念される“反日感情の高まり”は、あくまで一部の人たちによるものだと話した。
シンさん
「多くの中国人は日本人を差別したりはしません」
「私は自分の将来と、日中の歴史を結びつけたくないです。両国の過去の憎しみを解決するには、平和を重んじて仲良く未来に向かっていくことだと思う」（2025年9月21日放送『真相報道バンキシャ！』より）