中国で反日感情が高まるのではないか、と懸念される映画が公開されました。第二次世界大戦中、旧満州で細菌兵器などの研究を行っていたとされる旧日本軍の「731部隊」を題材にした映画です。2025年は中国政府が日本との戦争に勝利して80年と位置づける記念の年。旧日本軍の残虐さを描く映画に中国の人たちの本音とは。【真相報道バンキシャ！】

気温24度。暑さも落ち着いた、21日。バンキシャ！は、富士山にほど近い山梨県の忍野八海へ。

「すごいここ、人だまりになっている」

富士山と記念撮影。多くの観光客でにぎわっていた。聞こえてきたのは――

「中国語が聞こえます」

多くの中国人観光客。中国・湖南省からツアーでやってきたという2人。お目当ては…

中国人観光客

「富士山を見てみたいと思って」

「とてもきれいだったけど本当に寒かったです」

こちらの夫婦は、日本のグルメを堪能。

中国人観光客

「おいしかったのは焼き肉」

「楽しんでいますか？」

中国人観光客

「とても楽しい！」

日本を楽しむ中国人観光客。その一方で、厳しい声も。

中国人観光客

「日本では、歴史を認めていない人もいて、中国人は特別な反感を買うかもしれません。だから（日本旅行を）両親は心配しています」

その理由は…

実は2025年は、中国にとって「特別な年」となっている。

政府は「抗日戦争」すなわち日本との戦争に勝利して80年の年と位置づけ、関連のキャンペーンが各地で行われている。

そうした中、バンキシャ！は、上海にある映画館へ。

「映画『731』のポスターですね。『決して忘れない』と書かれています」

18日に中国全土で公開された映画『731』。

第二次世界大戦中、旧満州で細菌兵器などの研究を行っていたとされる、旧日本軍の「731部隊」をテーマとしている。

人体実験を行うシーンなども描かれ、日本の加害者としての立場が強調されているという。

中国の大手チケット販売サイト「猫眼電影」によれば、初日の興行収入は約69億円（3億4500万元）に上ったという。

この映画館では1日に20回ほど上映されているといい、1時間ほどで3回上映されることもあった。バンキシャ！もチケットを購入し、映画を見てみることに。

上映時間は約2時間。その感想は…

「凄惨なシーンなどもあったので、客席からは途中からすすり泣く声も聞こえました」

「内容自体は施設の中で袴と着物姿の日本人が働いていたり、少し現実離れしている印象を受けました」

「これが日本人に対する感情にどう影響するのか、見ていて心配になりました」

映画を見た人にも話を聞いた。

『731』を鑑賞した人

「悲しいです。日本人はたくさん悪いことをしました」

『731』を鑑賞した人

「非常に残虐で残忍です。代々続くこの恨みは、受け継いでいくべきだと思います」

こうした中、中国国内では日本人を巡るトラブルも起きている。南部の深圳でタクシーに乗った日本人客が「日本人だから」という理由で、目的地ではない場所で車から降ろされてしまったという。

この事案とは直接関係のない、タクシーの運転手に聞いてみると。

タクシードライバー

「いたって普通のことだよ。日本人を乗せたら、（中国の運転手）10人中9人はわざと遠回りをします」

「私は1人の中国人として、基本的にそうします」

その理由についてこう主張した。

タクシードライバー

「私の祖父母が旧日本軍の占領地域で暮らしていました」

「私に戦争の経験はありませんが、祖父母がよく話をしていたから、小さい時から植え付けられ（“反日感情”は）DNAに刻まれたもの」

一方で、別の運転手からは、こんな意見も。

「周りで日本人を避ける人はいませんか？」

タクシードライバー

「それはないと思います。極端すぎますよ」

「（抗日は）戦時中のことで、『屈辱を忘れない』のは心の中でやればいい」

中国の日本大使館は、在留邦人に対し、大きな声で日本語を話すことを極力避けるなど、注意を呼びかけている。

こうした動きを現地で暮らす日本人はどう考えているのか。中学生の子どもを持つ母親は、こんな変化が起きたという。

中国在住の日本人

「今は生活していて特に大きな問題とか困り事は特にないですけど、子どもたちをよく見てあげたり、見張ってあげたり、親としても周りを気を付けるとか（反日感情の強い）そういう方がいらっしゃることを忘れないように」

一方、こうした反日感情の高まりが懸念される中、日本で起きていたこととはー。

日本との戦争勝利から80年。そして、映画の公開。懸念される“反日感情”について、日本を訪れた中国人はどのように捉えているのか。

中国人観光客

「歴史を繰り返さなければいい。中国と日本の人々は仲良くなってほしいです。歴史は忘れてはいけないけれど、恨みは記憶し続けてはいけない」

東京・新宿で出会ったのは、日本の大学に通う、中国・四川省出身のシンさん23歳。

中国・四川省出身 シンさん（23）

「経営学について学んでいます」

「日本語で難しくないですか？」

シンさん

「分かります」

「小さい頃から日本のアニメが好きなので、中国の大学で日本語専攻を選びました」

将来、日本で就職したいというシンさん。懸念される“反日感情の高まり”は、あくまで一部の人たちによるものだと話した。

シンさん

「多くの中国人は日本人を差別したりはしません」

「私は自分の将来と、日中の歴史を結びつけたくないです。両国の過去の憎しみを解決するには、平和を重んじて仲良く未来に向かっていくことだと思う」

（2025年9月21日放送『真相報道バンキシャ！』より）