º½¤ò´¬¤¾å¤²¤ÆÁö¤ë¡Ä11·î¤Î¡Ø¥é¥êー¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ù¤òÁ°¤ËËÅÄ»Ô¤Î¾®³Ø¹»¤Ç¡È¥é¥êー¶µ¼¼¡É ¥×¥í¤¬¥Ç¥âÁö¹Ô¤òÈäÏª
¡¡11·î¤Ë°¦ÃÎ¡¦´ôÉì¤Î6»ÔÄ®¤Ç³«¤«¤ì¤ë¡Ö¥Õ¥©ー¥é¥à¥¨¥¤¥È¡¦¥é¥êー¥¸¥ã¥Ñ¥ó2025¡×¤ËÀèÎ©¤Á¡¢°¦ÃÎ¸©ËÅÄ»Ô¤Î¾®³Ø¹»¤Ç¥é¥êー¶µ¼¼¤¬9·î22Æü¡¢³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÅÄ»ÔÎ©´äÁÒ¾®³Ø¹»¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥é¥êー¶µ¼¼¤Ç¤Ï¡¢¹»Äí¤Ç»ùÆ¸¤ª¤è¤½180¿Í¤¬¸«¤Ä¤á¤ëÃæ¡¢¥×¥í¤Î¥É¥é¥¤¥Ðー¤¬¥Ç¥âÁö¹Ô¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¹âÅÙ¤Ê¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¡¢º½¤ò´¬¤¾å¤²¤ÆÁö¤ë¥é¥êー¥«ー¤ÎÇ÷ÎÏ¤Ë´¿À¼¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¥é¥êー¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë´Ö¶á¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾®³Ø6Ç¯À¸¤é¡§
¡ÖÁÛÁü¤è¤ê¤âÇ÷ÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¼Ö¤¬¤¹¤´¤¤¥¹¥Ôー¥É¤ÇÁö¤ë¤È¤³¤í¤ò¤¢¤Þ¤ê¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡¢ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤³¤Î¥é¥êー¶µ¼¼¤Ï¡¢10·î¤Ë¤«¤±¤Æ°¦ÃÎ¡¦´ôÉì¤Î³«ºÅÃÏ°è¤Ê¤É4¤Ä¤Î»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤¹¡£