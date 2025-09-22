女性3人組「Perfume」のメンバー、のっち（37）が22日、自身のインスタグラムで、21日にグループが今年いっぱいで活動を休止すると発表した現在の心境を記した。

「2025年9月21日Perfumeメジャーデビュー20周年！おめでとう！沢山のお祝いありがとうございます」と感謝した。

「そして！各方面みなさまからのメッセージ読んでいます。心を寄せてくださってありがとう！！！これが一緒に生きてきた創ってきた仲間。繋がってる、そうだみんなでパフュームだ！と実感しました。これからも人生共に、軽やかに力強く！の気持ちです。ほんとにいつもありがとう」と思いを記した。

続けて「今日と明日は東京ドームライブです！ほんとうに急遽！明日23日の公演を全世界生配信してもらえることになりました！現地行きたくても行けないよーのみんなとも一緒に過ごせて嬉しいです ディレイのライブビューイングもあるしね！」と喜んだ。

現在の心境については「とにかく今日と明日、思いっきりPerfumeらしく私らしく全力尽くして楽しむ」とし、「なので、みんなも、みんならしく！思いっきり！踊って楽しんでね！！！見守っていてください」と呼びかけた。

グループは1999年に広島で結成し、2005年にメジャーデビュー。「ポリリズム」「チョコレイト・ディスコ」などヒット曲を多数生み出し、テクノポップというジャンルを広め、国内外で人気を博している。