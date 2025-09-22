ÏÂÉþ»Ñ¤Ç¤½¤ÐÂÇ¤Á¡È¥â¥Æ¤¹¤®¡É½÷¾¤¨¤ê¤Ê¤µ¤ó¡¢¿åÃå»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤Ç¡Ö¥µ¡¼¥Ó¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¡×¤â
¡¡ÏÂÉþ»Ñ¤Ç¤½¤Ð¤òÂÇ¤ÄÆ°²è¤¬595Ëü²óºÆÀ¸¤µ¤ì°ìÌöÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤½¤Ð²°¤Î½÷¾¡¦¤¨¤ê¤Ê¤µ¤ó¤¬¡¢¤¤Î¤¦21ÆüÊüÁ÷¤Î¡ÖABEMA¡Ê¥¢¥Ù¥Þ¡Ë¡×ÈÖÁÈ¡Ø¤Ê¤Ê¤Ë¡¼ ÃÏ²¼ABEMA¡Ù#88¤Ë½Ð±é¡£
¡¡Æ°²èÅê¹Æ¤ò»Ï¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤ªÅ¹¤¬²Ë¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ç¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò»Ï¤á¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤½¤ÎÆ°²è¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢³¤³°¤Î¥°¥ë¥á¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤«¤é¼èºà°ÍÍê¤¬»¦Åþ¤·¡¢¶äºÂ¤ÎÈþ¿Í½÷¾¤È¤·¤Æ¹ñÆâ³°¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤¨¤ê¤Ê¤µ¤ó¤òÌÜÅö¤Æ¤ËË¬¤ì¤ëµÒ¤âÂ¿¤¤¤½¤¦¤Ç¡¢Å¹¤ÏÂçÈËÀ¹¡£Çä¾å¤Ï¡Ö¥é¥ó¥Á±Ä¶È¤À¤±¤Ç2Ëü±ß¤«¤é8¡Á10Ëü±ß¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡×¤ÈSNS¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿³°¹ñ¿ÍµÒ¤«¤é¡Ö¤½¤Ð²°¤ËÅÅ»Ò¥Ô¥¢¥Î¤ò»ý»²¤·¤ÆÊÆÄÅ¸¼»Õ¤Î¡ØLemon¡Ù¤òÇ®¾§¤µ¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âÈäÏª¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ëº£Ç¯4·î¤Ë¤ÏÅìµþ¡¦²®·¦¤Ë¼«¿È¤ÎÅ¹¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¡£ÆÈÎ©¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥â¥Æ¤¹¤®¤¿¤»¤¤¤Ê¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢½÷À¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÄÉ¤¤½Ð¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È¾×·â¤Î°ì¸À¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¥¶¥ï¤Ä¤¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ð¥º¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¿©´ï¤äÀÐ±±¡¢¤½¤ÐÊ´40kg¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ïº½Åü¤ò5Ç¯Ê¬ÌµÎÁ¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¶Ã¤¤Î»Ù±ç¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸½ºß¤ÏÊì¤È2¿Í¤ÇÅ¹¤ò±Ä¤ß¡¢ËèÆü50¿©¤¬Â¨´°Çä¡£¾ïÏ¢µÒ¤«¤é¡Ö¤ªÄà¤ê¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¤è¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¤½¤¦¤Ç¡Ö¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤Ç¤½¤ó¤Ê¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤½¤Ð¤òÂÇ¤¿¤Ê¤¯¤Æ¤â¡ÊÂç¾æÉ×¡Ë¡×¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¤¨¤ê¤Ê¤µ¤ó¤Ï¡Ö¼ã¤¤º¢¤Ï¥ä¥ó¥¡¼¤Ç¡¢¥Ô¥ó¥¯¤ËÅÉ¤Ã¤¿¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ½÷ÁÈ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È°Õ³°¤Ê²áµî¤ò¹ðÇò¡£¤Þ¤¿¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ï¿åÃå»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤âÂ¿¿ôÅê¹Æ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤Ï¡Ö¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤±¤É½÷¤Ë·ù¤ï¤ì¤ë½÷¤Ç¤¹¤ï¡ª°µ¤¤Ê¤¯¤ä¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é»ÅÊý¤Ê¤¤¡£Æ±¤¸¤È¤³¤í¤ÇÆ¯¤¤¤¿¤é¤Á¤ç¤Ã¤È¥¤¥é¤Ã¤È¤¹¤ë¡×¤È±Ô¤¯¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡°ð³À¸ãÏº¡¢Áðù¬¹ä¡¢¹á¼è¿µ¸ã¤Î3¿Í¤Ë¤è¤ëÈÖÁÈ¡£#88¤Ï¡¢¡ÖÉáÄÌ¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËSNS¤ÇÂç¥Ð¥º¤ê¡ª¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡õ¤«¤ï¤¤¤¤¿ÍÂç½¸¹ç¡ª°Õ³°¤ÊÁÇ´é¤òÂç¸ø³«¤·¤Á¤ã¤¦¤¾SP¡×¤ÈÂê¤·¡¢SNS¤ÇÏÃÂê¤ò½¸¤á¤ë6¿Í¤Î¥²¥¹¥È¤¬ÅÐ¾ì¡£¡Öº£¤ÏÎø°¦¤è¤ê¤¦¤É¤ó¡×¤À¤È¸ì¤ë¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¥é¡¼¥á¥ó¡õ¤¦¤É¤óÅ¹°÷¤ä¡¢¤¿¤Ã¤¿4ÉÃ¤ÎÂîµåÆ°²è¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÂç³Ø3Ç¯À¸¤ÇÂîµå¥Ð¡¼¤ò³«¶È¤·¤¿¤È¤¤¤¦½÷À¤Ê¤É¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¡£
