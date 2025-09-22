´ÕÄêÉÔÀµ¡¢Âè»°¼Ôµ¡´Ø¤ÎÄ´ººÍ×ÀÁ¡¡º´²ì¸©ÊÛ¸î»Î²ñÄ¹¤¬ÃÌÏÃ
¡¡º´²ì¸©·Ù²Ê³ØÁÜºº¸¦µæ½ê¡Ê²ÊÁÜ¸¦¡Ë¸µ¿¦°÷¤Ë¤è¤ëDNA·¿´ÕÄêÉÔÀµ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸©ÊÛ¸î»Î²ñ¤Î½Ð¸ýÁï°ìÏº²ñÄ¹¤Ï22Æü¡¢Âè»°¼Ôµ¡´Ø¤Ë¤è¤ëÄ´ºº¤òÍ×ÀÁ¤¹¤ëÃÌÏÃ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡ÖÉÔÀµ¹Ô°Ù¤Î½ÅÂçÀ¤òÁ´¤¯Íý²ò¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢²Ê³ØÁÜºº¡¢ÁÈ¿¥Á´ÂÎ¤ËÂÐ¤¹¤ë¸©Ì±¤Î¿®Íê¤ò¼ºÄÆ¤µ¤»¤¿¤³¤È¤ò·Ú»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÃÇ¤¸¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¸©·Ù¤ÎÂÐ±þ¤ò¶¯¤¯ÈãÈ½¤·¤¿¡£
¡¡¸©·Ù¤Ï¡¢ÉÔÀµ¤¬ÁÜºº¤ä¸øÈ½¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡Ö±Æ¶Á¤ÎÍÌµ¤ò¿ÈÆâ¤À¤±¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç´°·ë¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢Å¬ÈÝ¤ò»ö¸åÅª¤ËÂè»°¼Ô¤¬¸¡¾Ú¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤â»ØÅ¦¤·¤¿¡£