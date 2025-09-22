¥¤¥®¥ê¥¹¡¦¥«¥Ê¥À¤Ê¤É¤¬¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤ò¹ñ²È¾µÇ§¡¡G7¡á¼çÍ×7¤«¹ñ¤Ç¤Ï½é¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹¤â¶á¤¯È¯É½¤Ø¡¡22Æü¤Ë¤Ï¹ñÏ¢¤Ç¼óÇ¾µé²ñ¹ç
¥¤¥®¥ê¥¹¤ä¥«¥Ê¥À¤Ê¤É¤¬¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤ò¹ñ²È¤È¤·¤Æ¾µÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤òÀµ¼°¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£G7¡á¼çÍ×7¤«¹ñ¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£
¥¤¥®¥ê¥¹¡¡¥¹¥¿¡¼¥Þ¡¼¼óÁê
¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¹ñ²È¤ò¾µÇ§¤¹¤ë¡£150¤òÄ¶¤¨¤ë¹ñ¡¹¤Î°ì°÷¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤È¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¿Í¡¹¤ËÂÐ¤¹¤ë¡¢¤è¤êÎÉ¤¤Ì¤Íè¤òÃÛ¤±¤ë¤È¤¤¤¦ÀÀ¤¤¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¥¹¥¿¡¼¥Þ¡¼¼óÁê¤Ï21Æü¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¡¢¡Ö¡Ø2¹ñ²È²ò·è¡Ù¤Î´õË¾¤ÏÇö¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¸÷¤ò¾Ã¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ë¤è¤ë¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶¤Ø¤Î¡ÖÍÆ¼Ï¤Ê¤¤Çú·â¤äµ²²î¤È¹ÓÇÑ¤ÏÍÆÇ§¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¹ñ²È¾µÇ§¤Ï¥Ï¥Þ¥¹¤Ø¤Î¡ÖÊó½·¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¿Í¼Á¤ò²òÊü¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¥«¥Ê¥À¤ä¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤â¹ñ²È¾µÇ§¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¤â¶á¤¯È¯É½¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Î¤Û¤«¡¢¹ñÏ¢¤Ç¤Ï22Æü¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥ÊÌäÂê¤Î²ò·è¤Ë¸þ¤±¤¿¼óÇ¾µé¤Î²ñ¹ç¤¬³«¤«¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£À¯ÉÜ¤ÏÀ¼ÌÀ¤ò½Ð¤·¡¢¡ÖÀêÎÎ¤Î½ª·ë¤È»ýÂ³Åª¤ÊÊ¿ÏÂ¤Î¼Â¸½¤Ë¿¿·õ¤Ë¼è¤êÁÈ¤à»ÑÀª¤òÌÀ³Î¤Ë¼¨¤¹¤â¤Î¤À¡×¤È´¿·Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ¼óÁê¤Ï¡Ö¥Æ¥í¤ËÂÐ¤·¤Æ·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÊó¾©¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈóÆñ¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¹ñ²È¤¬·úÀß¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¿È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£