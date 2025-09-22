ÁíºÛÁª¤¤¤è¤¤¤è¹ð¼¨¡È¥Ý¥¹¥ÈÀÐÇË¡É Î©¸õÊä¤Ø¡¡¥«¥®¤ò°®¤ë¼«Ì±ÅÞ°÷¤¿¤Á¤ÎÁªÂò¤Ï¡Ú¥Ð¥ó¥¥·¥ã¡ª¡Û
5¿Í¤¬Î©¸õÊä¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁíºÛÁªµó¡£¤¤¤è¤¤¤è22Æü¡¢¹ð¼¨¤µ¤ìÁª¤Ð¤ì¤¿¤Ò¤È¤ê¤¬¼¡¤ÎÁíÍýÂç¿Ã¤ÎÍÎÏ¸õÊä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¥Ð¥ó¥¥·¥ã¡ª¤¬ÃíÌÜ¤·¤¿¤Î¤Ï¾¡ÇÔ¤Î¥«¥®¤ò°®¤ë¡È¼«Ì±ÅÞ°÷¡É¡£ÅêÉ¼¸¢¤ò»ý¤ÄÅÞ°÷¤¿¤Á¤Ïº£²ó¤ÎÁíºÛÁª¤ò¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¸·¤·¤¤À¼¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¿¿ÁêÊóÆ»¥Ð¥ó¥¥·¥ã¡ª¡Û
21Æü¡¢ÀéÍÕ¸©Á¥¶¶»Ô¤Î¹Á¡£¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡È¥³¥Î¥·¥í¡É¤Î¿åÍÈ¤²¡£
¤½¤³¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤Ï¡½
¥Ð¥ó¥¥·¥ã¡ª
¡Öº£¡¢¿åÍÈ¤²ºî¶ÈÃæ¤Ë¾®ÀôÂç¿Ã¤¬ÅþÃå¤·¤Þ¤·¤¿¡×
»ë»¡¤ËË¬¤ì¤¿¡¢¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¤À¡£
µû¤ÎÁ¯ÅÙ¤òÊÝ¤Ä¡È¿À·ÐÄù¤á¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÄù¤áÊý¤ò¡¢¸«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Ð¥ó¥¥·¥ã¡ª
¡Ö¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡¢´Ö¶á¤Ç¸«¤Æ¡×
¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á
¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Í¡¢¿À·ÐÄù¤á¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤Í¡£ÇÀ¿åÂç¿Ã¤È¤·¤Æ¤â¤Í¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¸½¾ì¤¬¤¢¤Ã¤Æ½é¤á¤ÆÆüËÜ¤Îµû¿©¼é¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¤Í¡×
20Æü¡¢¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁªµó¤Ø¤Î½ÐÇÏÉ½ÌÀ²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¡¢¾®Àô»á¡£
¾®Àô»á
¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤ËÂ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡£¤½¤ì¤Ï¹ñÌ±¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¯ÎÏ¡¢¹ñÌ±¤Î»×¤¤¤ò´¶¤¸¼è¤ëÎÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
²ñ¸«¤Ç¤Ï¡È¹ñÌ±¤ÎÀ¼¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¡É»ÑÀª¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
21Æü¤Î»ë»¡¤Ç¤Ï¡¢µù¶È´Ø·¸¼Ô¤ÎÀ¼¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤Æ¤¤¤¿¾®Àô»á¡£
¾®Àô»á
¡Ö¤·¤Ð¤é¤¯µù¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÅ·¸õ¤Î´Ø·¸¤Ç¤¹¤«¡©¡×
µù¶È´Ø·¸¼Ô
¡Ö¤â¤¦¤Þ¤µ¤Ë¡£±«¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ïº£·î¤ÏÉ÷¤Ç¤¹¡×
2024Ç¯¤ÎÁíºÛÁª¤ÇÀÐÇËÁíÍý¤Ë¼¡¤°»Ù»ý¤ò½¸¤á¤¿¹â»ÔÁáÉÄ»á¡£19Æü¤Î½ÐÇÏ²ñ¸«Ä¾¸å¤Ë¤ÏµÄ°÷¤Ø¤Î°§»¢²ó¤ê¡£
¾¾Åç¤ß¤É¤ê»á
¡ÖÁáÉÄ¤Á¤ã¡¼¤ó¡×
¹â»ÔÁáÉÄ»á
¡Ö¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¢¤É¤¦¤â¡×
¾¾Åç»á
¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤è¡¼¡×
¹â»Ô»á
¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢º£Æü¤ä¤Ã¤Èµ¼Ô²ñ¸«¤ò¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤´°§»¢¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¡×
¾¾Åç»á
¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¤È¤ó¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÀäÂÐ¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤¬½÷ÀÁíÍý¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×
¹â»Ô»á
¡Ö¡ÊÆüËÜ¤¬¡Ë½÷À³èÌö¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÇÄã¤¤¤Î²ù¤·¤¤¤â¤ó¤Í¡×
¤¤¤è¤¤¤è22Æü¡¢¹ð¼¨¤µ¤ì¤ë¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¡£
¥Ð¥ó¥¥·¥ã¡ª¤Ï¡¢Á´590É¼¤Î¤¦¤ÁÈ¾Ê¬¤òÀê¤á¤ëÅÞ°÷É¼¤Î¹ÔÊý¤ËÃíÌÜ¡£¤¤¤ï¤Ð¼«Ì±ÅÞ¤Î¡È¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö²ñ°÷¡É¤Ç¤¢¤ëÅÞ°÷¤Ø¤Î¼èºà¤«¤é¡¢¸«¤¨¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤È¤Ï¡½
¼«Ì±ÅÞ°÷
¡ÖÃ¯¤«¤é¤â¿®ÍÑ¤µ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡×
¡Ö¤³¤³¼«Ì±ÅÞ¤Î¥À¥á¤Ê¤È¤³¤í¡×
20Æü¡¢¥Ð¥ó¥¥·¥ã¡ª¤ÏËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»Ô¤Ø¡£ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ°÷Îò22Ç¯¤ÎÌ¬ÎØ¤µ¤ó¡£°åÎÅ·Ï¤Î²ñ¼Ò¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÅÞ°÷¾Ú¤À¡£
¼«Ì±ÅÞ°÷Îò22Ç¯¡¡Ì¬ÎØ¤µ¤ó
¡ÖÎáÏÂ5Ç¯ÅÙ¤È6Ç¯ÅÙ¤Ç¤¹¡×
¼«Ì±ÅÞ°÷¤È¤Ï¡¢Ç¯´Ö4000±ß¤ÎÅÞÈñ¤òÇ¼¤á¤Æ¼«Ì±ÅÞ¤ò±þ±ç¤¹¤ë¡¢¤¤¤ï¤Ð¡È¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö²ñ°÷¡É¡£Á´¹ñ¤ËÌó100Ëü¿Í¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤ÎÆÃÅµ¤Î1¤Ä¤¬ÁíºÛÁª¤Ø¤ÎÅêÉ¼¸¢¤À¡£
¥Ð¥ó¥¥·¥ã¡ª¤Ï¡¢Ì¬ÎØ¤µ¤ó¤ÎÅÞ°÷Ãç´Ö¤Ë¤â½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢Ã¯¤ËÅêÉ¼¤¹¤ë¤Î¤«¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¥Ð¥ó¥¥·¥ã¡ª
¡Ö°ìÀÆ¤Ë¡¢¼¡¤ÎÁíºÛÁª¡¢Ã¯¤ËÅêÉ¼¤·¤Þ¤¹¤«¡©¡×
3¿Í¤¬¹â»Ô»á¡¢1¿Í¤Ï¹â»Ô»á¤È¾®Àô»á¤ÇÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È²óÅú¡£¹â»Ô»á¤Ø¤Î»Ù»ý¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ä
¹â»Ô»á¤ò»Ù»ý¡¡±óÆ£¤µ¤ó
¡ÖÆüËÜ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢³¤³°¤Î¹ñ¤Î¿Í¤¿¤Á¤âÆüËÜ¤ÏÊÑ¤ï¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦´üÂÔ´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤«¤é¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¡×
°ìÊý¡¢¹â»Ô»á¤È¾®Àô»á¤ÇÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤Ï¡Ä
¹â»Ô»á¡¦¾®Àô»á¤ÇÇº¤à¡¡´ßÅÄ¤µ¤ó
¡Ö¼«Ê¬¤è¤ê¼ã¼ê¤ÎÁíÍýÁíºÛ¤È¤¤¤¦¤Î¤â¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£¾¯¤·¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
¤É¤Á¤é¤â¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Èº£¤Î¼«Ì±ÅÞ¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡É¤È¤¤¤¦»×¤¤¤À¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·µÄÏÀ¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¤Æ½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅÞ¤Ø¤ÎÉÔËþ¡Ä¡£
¹â»Ô»á¤ò»Ù»ý¡¡Ì¬ÎØ¤µ¤ó
¡ÖÃÏÊý¤Ê¤ó¤«¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¡©ËÌ³¤Æ»¤Ê¤ó¤«¹¤¤¤Î¤Ë¡£Åìµþ¤Ï¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡¢¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡£ËÌ³¤Æ»¤Ï¹¤¤¡×
¡ÖÃÏÊý½Ð¿È¤ÎµÄ°÷¤âÅìµþ¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«Åìµþ¤Î¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×
¹â»Ô»á¤ò»Ù»ý¡¡±óÆ£¤µ¤ó
¡ÖÀ÷¤Þ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×
Ì¬ÎØ¤µ¤ó
¡Ö¤½¤¦À÷¤Þ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£±ÊÅÄÄ®¤È²â¤¬´Ø¤È¤¤¤¦Â¼¤Ë¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×
¡ÖÆüËÜ¤ò¤É¤³¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ã¤ÆÃ±½ã¤Ë»×¤¦¡£¤É¤¦¤¤¤¦¹ñ¤Ë¤·¤¿¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡£¤É¤¦¤¤¤¦¹ñ¤¬ÍýÁÛ¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤Î¿Í¤Ê¤ê¤Ë¡£¤Ç¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡×
¤Þ¤¿¡¢ÁíºÛÁª¤¬1Ç¯¤¢¤Þ¤ê¤ÇºÆ¤Ó¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸·¤·¤¤À¼¤â¡£
Ì¬ÎØ¤µ¤ó
¡ÖÁª¤ó¤À°Ê¾å¤Ï3Ç¯´Ö¤¯¤é¤¤¤·¤Ã¤«¤ê»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤È¡£1Ç¯Â¤é¤º¤Ç¤Þ¤¿ÊÑ¤ï¤ë¤è¤¦¤ÊÆüËÜ¹ñ¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡×
¡ÖÃ¯¤«¤é¤â¿®ÍÑ¤µ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡£¼«Ì±ÅÞ¤Î¥À¥á¤Ê¤È¤³¤í¡×
¼¡¤Ë¥Ð¥ó¥¥·¥ã¡ª¤¬¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ä»¼è¸©¡£
¥Ð¥ó¥¥·¥ã¡ª
¡ÖÀÐÇË¼óÁê¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤¬Å½¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤ï¤º¤«1Ç¯¤Ç¼Ç¤É½ÌÀ¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤ÎÃÏ¸µ¤À¡£¤½¤³¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤ÎÄ®¤Î³ÁÇÀ²È¤Ç¼«Ì±ÅÞ°÷¤ÎºÙÅÄ¤µ¤ó¡£¼«Âð¤òË¬¤Í¤ë¤È¡Ä
¥Ð¥ó¥¥·¥ã¡ª
¡Ö¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£¤¦¤ï¡¢¤³¤³¤Ë¤âÀÐÇË¤µ¤ó¤¬¡×
½é¤á¤Æ½°±¡Áª¤Ë½ÐÇÏ¤·¤¿º¢¤«¤éÌó40Ç¯´Ö¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ºÙÅÄ¤µ¤ó¡£
¤½¤ÎÀÐÇËÁíÍý¡¢2024Ç¯¤ÎÁíºÛÁª¤ÇÅÞ°÷É¼¤ÎÌó3³ä¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£ÀÐÇËÁíÍý¤¬½ÐÇÏ¤·¤Ê¤¤º£²ó¤ÎÁíºÛÁª¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÉ¼¤¬¤É¤³¤ËÎ®¤ì¤ë¤«¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î1¤Ä¤À¡£
Ä»¼è¤Î¼«Ì±ÅÞ°÷¡¦ºÙÅÄ¤µ¤ó¤ÏÃ¯¤ËÅêÉ¼¤¹¤ë¤Î¤«¡©
Ä»¼è¤Î¼«Ì±ÅÞ°÷¡¡ºÙÅÄ¤µ¤ó
¡Öº£¤À¤Ã¤¿¤éÎÓ¤µ¤ó¡ÊÎÓË§Àµ»á¡Ë¤ò¿ä¤½¤¦¤«¤Ê¡×
¥Ð¥ó¥¥·¥ã¡ª
¡Ö¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡©¡×
ºÙÅÄ¤µ¤ó
¡ÖÎÓ¤µ¤ó¤âº£¡¢´±Ë¼Ä¹´±¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤É¤Ã¤·¤ê¤È¤·¤¿´¶¤¸¤¬¸«¤ë¤«¤é¤Ë¤·¤Þ¤¹¤·¤Í¡×
¤½¤ó¤ÊºÙÅÄ¤µ¤ó¤¬¡È¥Ý¥¹¥ÈÀÐÇË¡É¤Ëµá¤á¤ë¤³¤È¤È¤Ï¡Ä
ºÙÅÄ¤µ¤ó
¡Ö¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÖ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Î¹Ô¤¯Æ»¤ò¤¤Á¤ó¤Èºî¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ëÊý¤Ç¤Ê¤¤¤È¡×
Æ±¤¸¤¯2024Ç¯¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤ËÅêÉ¼¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÊÌ¤Î¼«Ì±ÅÞ°÷¤Ï¡Ä
Ä»¼è¤Î¼«Ì±ÅÞ°÷¡¡ÀÖËÙ¤µ¤ó
¡Öº£°ìÈÖ¡¢ÀÐÇË¡Ê¼óÁê¡Ë¤È´Ø·¸¤¬¶á¤¤¾®Àô¡Ê¿Ê¼¡Ïº»á¡Ë¤Î¤Û¤¦¤Ë¡£2024Ç¯¤ÎÁªµó¤Î»þ¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×
¡Ö¤³¤ÎÅÙ¤Ï²¸ÊÖ¤·¤È¤¤¤¦¤«¤½¤ÎÌÌ¤Ç¾®Àô»á¤ò¿ä¤µ¤Ê¤¤¤È¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
²Ì¤¿¤·¤ÆÅÞ°÷É¼¤Î¹ÔÊý¤ÏŽ¥Ž¥Ž¥¡Ê2025Ç¯9·î21ÆüÊüÁ÷¡Ö¿¿ÁêÊóÆ»¥Ð¥ó¥¥·¥ã¡ª¡×¤è¤ê¡Ë