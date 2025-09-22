sacai × Carhartt WIP、第3弾カプセルコレクションを発表。継続する対話が生む新たなワーク&モード
sacai（サカイ）は、Carhartt WIP（カーハートWIP）とのカプセルコレクション第3弾を発表しました。発売は10月3日からで、国内では先駆けて10月1日より伊勢丹新宿店本館1階「ザ・ステージ」にて先行販売が行われます。限定カラーとしてベージュが展開されることも注目です。
Photo by Joshua Woods/Courtesy of sacai
今回のコレクションは全19ピース。Carhartt WIPを象徴するプロダクトをベースに、sacaiならではの再解釈とデザインアプローチを融合させています。代表的なアイテムには、Carhartt WIPのデトロイトジャケットにsacaiのパファーをライニングとして掛け合わせ、クラシックなダウンステッチを用いたアウター。さらにソフトレザーを用い、デトロイトジャケットとsacaiのバイカージャケットのパターンを融合させたレザージャケットも登場します。
Photo by Joshua Woods/Courtesy of sacai
また、Carhartt WIPのアークティックジャケットとダブルニーパンツを組み合わせ、sacaiのビッグポケットを取り入れたスカートや、デトロイトジャケットとアークティックジャケットを再構築したユニセックスのジャケットなども展開。メンズ・ユニセックスのダック生地にはガーメントウォッシュ加工が施され、ヴィンテージ感が加わっています。すべてのアイテムに、両ブランドのコラボレーションを象徴する織りネームが施され、コレクション全体を貫くハイブリッドな精神を感じさせます。
Photo by Joshua Woods/Courtesy of sacai
Photo by Joshua Woods/Courtesy of sacai
Photo by Joshua Woods/Courtesy of sacai
Photo by Joshua Woods/Courtesy of sacai
Photo by Joshua Woods/Courtesy of sacai
Photo by Joshua Woods/Courtesy of sacai
Photo by Joshua Woods/Courtesy of sacai