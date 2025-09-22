ライブ配信中、のんびり寛いでいる兄犬の背後で、弟犬がぬいぐるみで遊んでいたら…？コントのようなハプニングに爆笑する人が続出し、投稿は記事執筆時点で32万1000回再生を突破。「最高ｗ」「声出して笑った」といった声が寄せられています。

【動画：ライブ配信中、ぬいぐるみで遊んでいた犬が…思わず吹き出す『コントのようなハプニング』】

ワンコ2匹とライブ配信をしていたら…

Instagramアカウント「shibainurock4869」に投稿されたのは、柴犬の「ロック」くん＆「ボブ」くんの飼い主さんがライブ配信をしていた時の出来事です。飼い主さんが視聴者さんからのコメントを読み上げている間、お兄ちゃん犬のロックくんはカメラの前でまったり過ごしていたそう。

一方、弟犬のボブくんは、ロックくんの背後にあるサークルの中で、ひとりでぬいぐるみをブンブン振り回したりポンポン放り投げたりして遊んでいたとか。落ち着いているロックくんと大はしゃぎしているボブくんの温度差がすでに面白いのですが、このあと爆笑必至のハプニングが…。

コントのようなハプニングに爆笑！

なんとボブくんがポンっと高く放り投げたぬいぐるみがサークルの柵を越え、ちょうどロックくんの頭の上に落下してしまったのです！ぬいぐるみが頭に直撃した瞬間に、驚いて「ワン！」と吠えながら振り向くロックくん。

そのナイスなリアクションも含め、まるでコントを見ているかのよう…！飼い主さんも「こんなことある？」とミラクルな出来事に衝撃を受け、声を出して笑ってしまったのでした。

その後の2匹も面白すぎる

その後、ボブくんはロックくんに対して申し訳なさそうな様子を見せることもなく、柵の間からお手々を伸ばして必死にぬいぐるみを取ろうとしていたそう。そしてロックくんは「今、何が起こったんだ？？」と静かに困惑している様子だったとか。

ハプニング後の態度にもそれぞれの個性が出ていて、とにかく面白すぎる2匹。これからも愉快な姿や行動で、人々を笑わせてくれることでしょう。

この投稿には「2匹とも可愛い」「ミラクルすぎるｗ」「何回見ても爆笑」「お笑いの神様が降臨してる」といったコメントが寄せられています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「shibainurock4869」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。