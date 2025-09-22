¼«Ì±ÁíºÛÁªŽ¤¹â»Ôvs¾®Àô¤Ë³ä¤Ã¤ÆÆþ¤ëŽ¢Âè3¤ÎÃËŽ£
9·î22Æü¤Ë¹ð¼¨¤µ¤ì¤¿¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¡£¹â»Ô»á¤È¾®Àô»á¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¥à¡¼¥É¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢±ÊÅÄÄ®¤Ç¤Ï¡ÖÂè3¤ÎÃË¡×¤¬ÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡Ê¼Ì¿¿¡§¥Ö¥ë¡¼¥à¥Ð¡¼¥°¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û±ÊÅÄÄ®¤Ç¡ÖÂè3¤ÎÃË¡×¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¸õÊä¼Ô¤È¤Ï¡© ¤½¤·¤Æ¿Ê¼¡Ïº»á¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¡ÈÍÎÏÀ¯¼£²È¡É¤È¤Ï¡©
9·î20Æü¤Ë¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÎÓ¿å»ºÁê¤¬5¿ÍÌÜ¤Î½ÐÇÏ²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢22Æü¹ð¼¨¤Î¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁªµó¤Î¸õÊä¤¬½Ð¤½¤í¤Ã¤¿¡£
»þ»öÄÌ¿®¤¬9·î12¡Á15Æü¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿À¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¼¡´üÁíºÛ¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¸õÊä¤È¤·¤Æ¾®Àô»á¤¬23.8¡ó¤Ç¥È¥Ã¥×¤òÀê¤á¡¢¹â»ÔÁáÉÄÁ°·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÁê¤¬21¡ó¤Ç¤½¤ì¤ËÂ³¤¤¤¿¡£°ìÊý¡¢NNN¡ÊÆüËÜ¥Ë¥å¡¼¥¹¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡Ë¤ÈÆÉÇä¿·Ê¹¤¬13Æü¤È14Æü¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿À¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¹â»Ô»á¤Ï29¡ó¤Ç¡¢¾®Àô»á¤Ï25¡ó¤ÈµÕÅ¾¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ËÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¾®Àô»á¤È¹â»Ô»á¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¤ÎÍÍÁê¡£¤·¤«¤·±ÊÅÄÄ®¤Ç¤Ï¡¢18Æü¤Ë½ÐÇÏ²ñ¸«¤·¤¿ÎÓË§Àµ´±Ë¼Ä¹´±¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¼óÁê¤È¤·¤Æ¤ÎÁÇÃÏ¤Ï½½Ê¬
¡Ö¤¢¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤¢¤ì¤À¤±ÀìÌçÅª¤ÊÏÃ¤¬¤Ç¤¤ë¿Í¤Ï¤á¤Ã¤¿¤Ë¤¤¤Ê¤¤¡£¤ä¤Ï¤ê¤¹¤´¤¤¿Í¤À¤È»×¤¦¡×
Á°²ó¤ÎÁíºÛÁª¤«¤é°ú¤Â³¤ÎÓ¿Ø±Ä¤ÎÁªµóÂÐºöËÜÉôÄ¹¤òÌ³¤á¤ëÅÄÂ¼·ûµ×¸µ¸üÀ¸Ï«Æ¯Áê¤Ï¡¢²ñ¸«¸å¤Ëµ¼Ô¤Ë°Ï¤Þ¤ì¡¢¸Ø¤é¤·¤²¤Ë¤³¤¦½Ò¤Ù¤¿¡£¡ÖÀìÌçÅª¤ÊÏÃ¡×¤È¤Ï¡¢¸øÌó¡ÖÎÓ¥×¥é¥ó¡×¤Ë·Ç¤²¤¿¡ÖÁÏÌôÎÏ¤Î¶¯²½¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²ÝÂê¤È¤½¤Î¶¯²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ¼Ô¤«¤éÌä¤ï¤ì¤¿¤È¤¡¢ÎÓ»á¤¬¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë²óÅú¤·¤¿ÆâÍÆ¤ò»Ø¤¹¡£
¡ÖÎÓ¥×¥é¥ó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ëÎÓË§Àµ´±Ë¼Ä¹´±¡Ê¼Ì¿¿¡§»þ»ö¡Ë
¡ÖÆüËÜ¤ÎÀ®Ä¹ÀïÎ¬¤ÎÃæ¤ÇÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤ÊÊ¬Ìî¤À¤È»×¤¦¡£¥¤¥Î¥Ù¡¼¥Æ¥£¥Ö¥É¥é¥Ã¥°¡Ê²è´üÅª¿·Ìô²Ã»»¡Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¿Ê¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢CDMO¡Ê°åÌôÉÊ³«È¯À½Â¤¼õÂ÷µ¡´Ø¡Ë¤Ê¤É¤Ï¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Åê»ñ¤ò²ó¼ý¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÄ¹´üÅª¤ÊÌô²Á¤Î¸«Ä¾¤·¤¬É¬Í×¤Ç¡¢´±Ì±¶¨µÄ²ñ¤Ë¤è¤ëÇ¯Æâ¤Î¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤òÀ¸¤«¤·¤¿¤¤¡×
ÎÓ»á¤ÏÀ¤³¦ºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥Ð¥¤¥ª¥¯¥é¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤¹¤ë¥Ü¥¹¥È¥ó¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë½Ð¤·¡¢¹ñÆâ¤ÎÁÏÌô»º¶È¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£ÇÀ¿åÁê¤äÊ¸Éô²Ê³ØÁê¡¢³°Áê¤Ê¤É¤Î½Å¿¦¤òÎòÇ¤¤·¡¢´ßÅÄÀ¯¸¢¤ËÂ³¤ÀÐÇËÀ¯¸¢¤Ç´±Ë¼Ä¹´±¤òÌ³¤á¤ëÎÓ»á¤Ï¡¢Æâ³ÕÁíÍýÂç¿ÃÎ×»þÂåÍý1°Ì¡£¹ñÌ³¤òÁíÍý¤¹¤ë¼óÁê¤Ï¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÀ¯ºö¤ËÄÌ¤¸¤ëÁÇÃÏ¤¬É¬Í×¤À¡£
¤½¤ì¤òºÇ¤â°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢19Æü¤Ë½ÐÇÏ²ñ¸«¤·¤¿¹â»Ô»á¤À¤í¤¦¡£Á°²ó¤ÎÁíºÛÁª¤ÈÆ±ÍÍ¡¢¡ÖÆüËÜÎóÅç¤ò¡¢¶¯¤¯Ë¤«¤Ë¡£¡×¤ÈÂê¤µ¤ì¤¿¹â»Ô»á¤Î¸øÌó¤Ç¤Ï¹â»Ô¥«¥é¡¼¤ò²¡¤·½Ð¤·¡¢ÎÏ¶¯¤¯¤½¤Î¹ñ²ÈÁü¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤â¤Ã¤È¤â¡¢¿©ÎÈ°ÂÊÝ¤ä¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡¦»ñ¸»°ÂÊÝ¤Î¶¯²½¤ò¶¯Ä´¤·¤¿Á°²ó¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¹â»Ô»á¤Ïº£²ó¤ÎÁíºÛÁª¤Ç¤ÏÊª²Á¹âÂÐºö¤òÍ¥Àè¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë½êÆÀÀÇ²ÝÀÇ¸ÂÅÙ³Û¤ò°ú¤¾å¤²¡¢µëÉÕÉÕ¤ÀÇ³Û¹µ½üÀ©ÅÙÆ³Æþ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤Ê¤É¡ÖÀÕÇ¤¤¢¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯¡×¤òÄó¾§¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖºâÀ¯·òÁ´²½¤òÈÝÄê¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤··ÐºÑ¤¬Âç»ö¡×¤È¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ë¤³¤È¤âËº¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Ã¼Åª¤Ë¤È¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÇÛÎ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£³°¹ñ¿ÍÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÇÓÀÍ¼çµÁ¡×¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤¹¤Ù¤¯¡¢¡Ö»ÊÎáÅã¤òÀßÃÖ¤·¡¢´ØÏ¢À¯ºö¡ÊÉÔË¡ÂÚºß¼ÔÂÐºö¡¢ÅÚÃÏ¼èÆÀµ¬À©¤Î¸¡Æ¤¤Ê¤É¡Ë¤ò¶¯²½¤¹¤ë¡×¤Ë¤È¤É¤á¤¿¡£
¼óÁê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÌ÷¹ñ»²ÇÒ¤¹¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦µ¼Ô¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢¡Ö»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¹ñ¤Î¤¿¤á¤ËÌ¿¤ò¤µ¤µ¤²¤é¤ì¤¿Êý¤ÏÂç»ö¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ê¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¹â»Ô»á¤¬¡Ö½÷À¤Î·ò¹¯ÌäÂê¡×¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¥ï¥±
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ç¤Ï¤Û¤«¤Î¸õÊä¤Èº¹ÊÌ²½¤Ïº¤Æñ¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤³¤Ç¹â»Ô»á¤¬Äó¾§¤·¤¿¤Î¤¬¡¢À¯Ä´²ñÄ¹»þÂå¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¡Ö½÷À¤Î·ò¹¯ÌäÂê¡×¤À¡£
Í£°ì¤Î½÷À¸õÊä¤È¤·¤ÆÁíºÛÁª¤ËÎ×¤à¹â»Ô»á¡Ê¼Ì¿¿¡§¥Ö¥ë¡¼¥à¥Ð¡¼¥°¡Ë
º£²ó¤ÎÁíºÛÁª¤Ë½ÐÇÏ¤¹¤ë½÷À¸õÊä¤Ï¹â»Ô»á¤¿¤À1¿Í¡£Á°²ó¤ÎÁíºÛÁª¤Ç¤Ï¡¢1²óÌÜ¤ÎÅêÉ¼¤Ç¥È¥Ã¥×¤ËÌö¤ê½Ð¤¿¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¡£½°»²¤Ç¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤ËÂÄ¤·¤¿¼«Ì±ÅÞ¤¬Ì¤Á½Í¤Î¶ì¶¤Ë¤¢¤ëº£¤³¤½¡¢¡Ö¥¬¥é¥¹¤ÎÅ·°æ¡×¤òÇË¤ë¤Ù¤¤È¤¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¼«¿È¤Î·Ð¸³¤«¤éÁÊ¤¨¤ë¤Û¤É¶¦´¶¤òÆÀ¤ë¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¡£¹â»Ô»á¤Ï40ÂåÁ°È¾¤«¤é¹¹Ç¯´ü¾ã³²¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¤½¤ì¤¬¸¶°ø¤È»×¤ï¤ì¤ë´ØÀá¥ê¥å¥¦¥Þ¥Á¤ËØí´µ¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢ÉÂÌ¾¤¬¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¿ôÇ¯¤«¤«¤ê¡¢¿Í¹©´ØÀá¤òËä¤á¹þ¤ó¤À¤³¤È¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
²Ã¤¨¤Æ¹â»Ô»á¤Ï¸½ºß¡¢¼«Âð¤ÇÉ×¤ò²ð¸îÃæ¤À¡£É®¼Ô¤Ï¿ô½µ´ÖÁ°¤ËµÄ°÷²ñ´Û¤Ç¡Ö¤´¼ç¿Í¤Î²ð¸î¡¢ÂçÊÑ¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¤¬¡¢¹â»Ô»á¤Ï¤Ë¤Ã¤³¤ê¤È¡Ö¶Ú¥È¥ì¤À¤È»×¤Ã¤Æ´èÄ¥¤ë¤ï¡×¤È¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤Ç±þ¤¸¤¿¡£
¤À¤¬¡¢µÄ°÷³èÆ°¤È²ð¸î¤ÎÎ¾Î©¤ÏÊÂÂçÄñ¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£½ÐÇÏ²ñ¸«¤Ç¹â»Ô»á¤¬¡Ö¡Ê½÷À¤¬¡Ë¥¥ã¥ê¥¢¤òÄü¤á¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¹¤à¤è¤¦¤Ê¼Ò²ñ¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤È¤¡¢Â¿¤¯¤Î½÷À¤Ø¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ç¤¢¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼«¿È¤ò¸ÝÉñ¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤È¤â»×¤¨¤¿¡£
¤½¤Î¹â»Ô»á¤È¥È¥Ã¥×¤òÁè¤¦¾®Àô»á¤Ï¡¢Á°²ó¤ÎÁíºÛÁª½ÐÇÏ²ñ¸«¤Ç¤Ï¤Þ¤º¡Ö»Ò¤É¤â¤ò»ý¤Á¡¢¿Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÊÑ²½¤·¤¿¼«Ê¬¡×¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¡¢ÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«¤ä¡ÖÇ¯¼ý¤ÎÊÉ¡×¤ÎÅ±ÇÑ¡¢Ï«Æ¯µ¬À©¤Î¸«Ä¾¤·¡Ê²ò¸Ûµ¬À©¤ÎÅ±ÇÑ¡Ë¤Ê¤É¡Ö¿ÍÀ¸¤ÎÁªÂò»è¤Î³ÈÂç¡×¤òÁÊ¤¨¤¿¡£ÌÜ¶Ì¤È¤¹¤ëÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢1Ç¯°ÊÆâ¤Ë¼Â¸½¤¹¤ë¤ÈÀë¸À¡£¡Ö¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤¯½°µÄ±¡¤ò²ò»¶¤·¤Æ¡¢ÃæÄ¹´üÅªÀ¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¹ñÌ±¤Î¿®¤òÌä¤¦¡×¤È¤â½Ò¤Ù¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢º£²ó¤ÏÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«¤ä²ò¸Ûµ¬À©Å±ÇÑ¤òÉõ°õ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤ÏÁ°²ó¤ÎÁíºÛÁª¤ÇÅÞÆâ¤«¤éÈãÈ½¤¬½Ð¤¿¤¦¤¨¡¢ÅÞ°÷É¼¤¬61É¼¤È¿¶¤ë¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¸¶°ø¤È¤ß¤é¤ì¤¿¤«¤é¤À¡£Âå¤ï¤ê¤Ë¾®Àô»á¤¬¶¯Ä´¤·¤¿¤Î¤Ï¡ÖÅÞ¤ÎºÆÀ¸¡×¤À¡£
¼«Ì±ÅÞ¤Ï2009Ç¯¤Î½°±¡Áª¤Ç²¼Ìî¤·¤¿¤¬¡¢Ã«³ÀÄ÷°ìÁíºÛ¡ÊÅö»þ¡Ë¤Î²¼¤ÇÅÞ¤¬°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤ÆºÆÀ¸¤ËÎå¤ß¡¢ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤Ç¤âÈïºÒ¼Ô»Ù±ç¤ÈÉü¶½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¡£¤³¤Î¤È¤¤Ë½éÅöÁª¤·¤¿¾®Àô»á¤â¡¢¤½¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÊ³Æ®¡£¤Þ¤¿¡¢Ê¡ÅçÉü¶½¤ò¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯¤È¤·¡¢·î¤Ë1ÅÙ¤ÏÄÌ¤¤Â³¤±¤¿·Ð¸³¤â½Ò¤Ù¤¿¡£
¤½¤Î¹½ÁÛ¤Ï°ÊÁ°¤«¤é¤Ç¤¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¾®Àô»á¤Ï17Æü¡¢µ¼ÔÃÄ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÃ«³À»á¤Ï¼«Ê¬¤Î¼çÄ¥¤òÍÞ¤¨¤Æ¤Ç¤â¡¢ÅÞ¤Î°ìÂÎ´¶¤òºî¤ë¤¿¤á¤Ë´À¤ò¤«¤¤¤¿¡£¤¢¤Î»Ñ¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¡¢º£¤Î»ä¤Î·èÃÇ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¼«Ì±ÅÞ¤¬²¼Ìî¤·¤¿»þÂå¤È¸½ºß¤Î´íµ¡¤ò½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤Æ¤ß¤»¤¿¡£19Æü¤Ë¤ÏÃ«³À»á¤òË¬Ìä¤·¡¢40Ê¬´Öº©ÃÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¾®Àô»á¤Ë¤Á¤é¤Ä¤¯µìÇÉÈ¶¤ÎÂç¤¤Ê±Æ¶Á
¤µ¤é¤Ë½ÐÇÏ²ñ¸«¤Ç¤Ï¥¬¥½¥ê¥óÀÇ»ÃÄêÀÇÎ¨ÇÑ»ß¤Ê¤ÉÊª²Á¹âÂÐºö¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ìÂÐ±þ·¿¤Î·ÐºÑ±¿±Ä¤ò¼çÄ¥¡£2030Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤Ë¹ñÆâÅê»ñ135Ãû±ß¡¦Ê¿¶ÑÄÂ¶â100Ëü±ßÁý¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï¸Î¡¦ÃÓÅÄÍ¦¿Í¸µ¼óÁê¤Î¡Ö½êÆÀÇÜÁý·×²è¡×¤ä´ßÅÄÊ¸ÍºÁ°¼óÁê¤Î¡Ö»ñ»ºÇÜÁý¡×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¹¨ÃÓ²ñ¡Êµì¡¦´ßÅÄÇÉ¡Ë¤Î±Æ¶Á¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¤Ã¤¿¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢º£²ó¤Î¾®ÀôÁªÂÐ¤ò»ÅÀÚ¤ë¤Î¤Ï´ßÅÄÁ°¼óÁê¤ÎÂ¦¶á¤Ç¤¢¤ëÌÚ¸¶À¿Æó»á¤Ç¡¢¸µºâÌ³´±Î½¤ÎÌÚ¸¶»á¤Ë¤ÏºâÌ³¾Ê¤Î±Æ¤â¤Á¤é¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¾®Àô¿Ø±Ä¤ÎÁªÂÐ°Ñ°÷Ä¹¤òÌ³¤á¤ëÌÚ¸¶À¿Æó»á¡Ê¼Ì¿¿¡§¥Ö¥ë¡¼¥à¥Ð¡¼¥°¡Ë
Ì÷¹ñ¿À¼Ò»²ÇÒ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¾®Àô»á¤â¹â»Ô»á¤ÈÆ±ÍÍ¤ËÌÀ¸À¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯¤Ï¡ÖËèÇ¯8·î15Æü¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀÑ¶ËÅª¤Ë½Ò¤Ù¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¡ÖÅ¬ÀÚ¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤ë¡×¤Ë¤È¤É¤á¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤â¡¢ÊÝ¼é¥«¥é¡¼¤ò¶¯¤á¤Æ¤Ï¤«¤¨¤Ã¤Æ»Ù»ý¤¬Î¥¤ì¤ë¤È¤ß¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡ÖÅÞ°÷É¼¤ÎÊÑ²½¡×¤òµó¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£º£²ó¤ÎÁíºÛÁª¤Ç¤ÎÁªµó¿Í¤Î¿ô¤Ï91Ëü5574¿Í¤Ç¡¢2024Ç¯¤ÎÁíºÛÁª¤Ç¤Î105Ëü5839¿Í¤«¤é14Ëü0265¿Í¤â¸º¾¯¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤ÎÂ¿¤¯¤ÏÊÝ¼éÁØ¤Ç¡¢º£Ç¯¤Î»²±¡Áª¤Ç¤Ï»²À¯ÅÞ¤Ê¤É¤Ë»Ù»ý¤ò°Ü¤·¤¿¤È¿äÄê¤Ç¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢Èà¤é¤Ïº£²ó¤ÎÁíºÛÁª¤Ç¤ÏÅêÉ¼¸¢¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¤½¤Î·¹¸þ¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤âÂ³¤¯¤À¤í¤¦¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á¡Ö±¦·Ï¤¬¼«Ì±ÅÞ¤ò·è¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦»þÂå¤Ï½ª¤ï¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤Î¤À¡£¡ÈºÆÀ¸¡É¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁíºÛ¤Î¥¤¥¹¤Ë¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤Ã¯¤¬ºÂ¤ë¤Î¤«¡£½é¤Î½÷ÀÁíºÛ¤«¡¢»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤ÎÁíºÛ¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¡½¡½¡£
¡Ê°ÂÀÑ ÌÀ»Ò ¡§ ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë