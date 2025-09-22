「日本ハムの逆転優勝、あるんじゃないですかね」パ・リーグV争いを楽天前監督が展望　「若いチームだからこそ勢いに乗ると…」

激しい優勝争いを展開する日本ハム・新庄監督とソフトバンク・小久保監督(C)KentaHARADA/CoCoKARAnext、産経新聞社

現役時代はロッテなどで活躍し、昨年は楽天の監督を務めた今江敏晃氏が、9月21日にNHK「サンデースポーツ」に生出演した。パ・リーグの優勝争いは、首位・ソフトバンクがマジック「7」を点灯中。そんな状況下ながら、今江氏は「日本ハムの逆転優勝、あるんじゃないですかね」と言及した。

【動画】9回のピンチには新庄監督自らマウンドへ…選手を鼓舞する姿勢も光る

ソフトバンクと2位・日本ハム。両軍は一時4.5ゲーム差まで開いたが、20、21日はソフトバンクがオリックスに連敗。一方の日本ハムがロッテに連勝し、2.5差に詰まった。

今江氏は日本ハムを「若いチーム。優勝争いを経験している選手は少ない」と見ながらも「だからこそ、チーム全体が勢いに乗ると、誰も止められなくなるような強さを持っています」と分析した。

一方で、懸念材料も挙げた。中継ぎ陣では33歳の玉井大翔、40歳の宮西尚生、30歳の齋藤友貴哉が9月に入って、防御率を悪化させている。疲労との戦いにもなるが、「ここの改善が逆転優勝のカギになるのではないかなと思います」と指摘した。