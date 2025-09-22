¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¾ð¤¬¤¢¤ê¤¹¤®¤ë¡×ÃíÌÜ½¸¤á¤ë´ÆÆÄµî½¢ÌäÂê¡¡µå³¦OB¤¬ÌÜ¤ò¸þ¤±¤¿9·î¼ºÂ®µåÃÄ¤Î”²ÝÂê”¡Ö1²ó°ú¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤«¤â¡¢¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×
¿·°æ´ÆÆÄ¤Ïº£µ¨¤â9·î¤ÎÊÉ¤ò¤³¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÊC¡Ë»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡¡Ìîµå¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤¤¤è¤¤¤è½ªÈ×¤ÎÀï¤¤¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¤¹¤Ç¤ËÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤¿ºå¿À¤òÄÉ¤¦¡¢DeNA¡¢µð¿Í¤Î¤·Îõ¤Ê2°ÌÁè¤¤¤âÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¿É¸ý¿ÇÃÇ¡ÛÀ¤´Ö¤òÁû¤¬¤¹´ÆÆÄ¤Î¿ÊÂàÌäÂê¡Ä¹âÄÅ´ÆÆÄ¤ÏÂàÇ¤¤¬·èÄê︎Â¾11µåÃÄ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡©¹âÌÚË¤¬´ÆÆÄ¤Î¿ÊÂà¤ò¸ì¤ë!
¡¡°ìÊý¤Ç¤¹¤Ç¤ËB¥¯¥é¥¹¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿µåÃÄ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¥ä¥¯¥ë¥È¤ÇÆüËÜ°ì¤â²áµî¤ËÃ£À®¤·¤¿¹âÄÅ¿Ã¸ã´ÆÆÄ¤Îº£µ¨¸Â¤ê¤ÎÍ¦Âà¤¬·è¤Þ¤ë¤Ê¤Éµî½¢ÌäÂê¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢µå³¦Æâ¤Ç¤Ï¹Í»¡¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½Ìò»þÂå¤ÏÂçÍÎ¡Ê¸½DeNA¡Ë¤Ç³èÌö¡¢°úÂà¸å¤ÏÆüËÜÂåÉ½¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¡¢¸½ºß¤ÏÌîµå²òÀâ¼Ô¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¹âÌÚË»á¤Ï9·î20Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¡Ö¡Ú¿É¸ý¿ÇÃÇ¡ÛÀ¤´Ö¤òÁû¤¬¤¹´ÆÆÄ¤Î¿ÊÂàÌäÂê¡Ä¹âÄÅ´ÆÆÄ¤ÏÂàÇ¤¤¬·èÄê!!Â¾11µåÃÄ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë?¹âÌÚË¤¬´ÆÆÄ¤Î¿ÊÂà¤ò¸ì¤ë!¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¹¹¿·¡£³ÆµåÃÄ¤Î´ÆÆÄµî½¢¤Ë´Ø¤·¤ÆÆÈ¼«¤Î¹Í»¡¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡
¡¡¤Þ¤º¹âÌÚ»á¤Ï9·î7Æü¤Ë¥»¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò·è¤á¤¿ºå¿À¡¦Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ö¡Ê2¥ê¡¼¥°À©°Ê¹ß¡ËºÇÂ®¤Ç¥´¡¼¥ë¤òÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤ÏÂç¤·¤¿¤â¤ó¡¡¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤¿¤±¤Æ¤¤¤¿¡¡²¿¤â¤Ö¤ì¤ë»ö¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¹â¤¯É¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¸½ºß2°Ì¤ÎDeNA¡¦»°±ºÂçÊå´ÆÆÄ¤âµî½¢¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÈùÌ¯¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤ì¤ÐºòÇ¯Ìö¿Ê¤·¤¿³°Ìî¼ê¤Î³á¸¶¹·´õ¤äÍ··â¤Î¿¹·ÉÅÍ¤Ê¤É¥ì¥®¥å¥é¡¼¸õÊä¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤·¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¿¤ÓÇº¤ó¤À¤³¤È¤â»ØÅ¦¡£
¡¡¸½ºß3°Ì¤Îµð¿Í¡¦°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï·ÀÌóÇ¯¿ô¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÇÍèµ¨¤âÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬´ûÄêÏ©Àþ¡£¹âÌÚ»á¤â¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¦¡×¤ÈÇØÃæ¤ò²¡¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¸½ºß5°Ì¤Èºòµ¨Æ±ÍÍ¤Ë9·î¤Ë¼ºÂ®¤·¤¿¹Åç¡¦¿·°æµ®¹À´ÆÆÄ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï°éÀ®¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¡¢¥ë¡¼¥¡¼¤Îº´¡¹ÌÚÂÙ¤òÀÑ¶Ëµ¯ÍÑ¤·¤¿¤ê¡¢º£µ¨¤¹¤Ç¤Ë8¹æ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ëÃæÂ¼¾©À®¤Ê¤É¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸å²¡¤·¤·¤¿ÅÀ¤òÇ§¤á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¾ð¤¬¤¢¤ê¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÉ½¸½¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤³¤Î¾ð¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¹¤´¤¯¼ÙËâ¤Ç¡£¾¡Éé»ö¤Ë´Ø¤·¤Æ¸À¤¨¤Ð¡×¤È¾¡Éé¤ËÅ°¤·¤¤ì¤Ê¤¤ÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¡£
¡¡¿·°æ´ÆÆÄ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¥Ê¥¤¥ó¤ò¡Ö²ÈÂ²¡×¤ÈÉ½¸½¡£¼ã¤µ¤â¤¢¤ê¡¢¥Ê¥¤¥ó¤È¶á¤¤·Á¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò»Ø´ø¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹âÌÚ»á¤Ï¡Ö¾ð¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¼è¤ê½ü¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö²¶¤¬¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤â¤¦1²ó¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤«¤é¿·°æ¤Ï¤Þ¤À¼ã¤¤¤·¡¡1²ó°ú¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤«¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¥Á¡¼¥à¤Îº£¸å¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢Í¦Âà¤ÎÆ»¤âÌÎº÷¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¡£
¡¡¿·°æ¹Åç¤ÏºòÇ¯¤â9·î¤ò¼ó°Ì¤Ç·Þ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢·î´Ö¤Ç20ÇÔ¤ÈÎò»ËÅª¤Ê¼ºÂ®¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£·Þ¤¨¤¿º£µ¨¤â9·î¤Ï6Ï¢ÇÔ´Þ¤à5¾¡13ÇÔ¤ÈÀ¹¤êÊÖ¤»¤º¡£2Ç¯Ï¢Â³¤ÎB¥¯¥é¥¹¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤¢¤ì¤À¤±¤ÎÀïÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Æ9·î¤Ë¼ºÂ®¤¹¤ë¤È¤«¡¢²¿¤«¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤Ê¡×¤È¹âÌÚ»á¤â»ØÅ¦¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿·°æ´ÆÆÄ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¿ÍÊÁÎÉ¤¤¤ó¤Ç¤Í¡¡¤â¤¦1²óÊÙ¶¯¤·Ä¾¤·¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦´ÆÆÄ¤Î1¿Í¤À¤«¤é¡×¤È¸ÀÍÕ¤òÂ³¤±¤¿¡£
¡¡Æ°²èÆâ¤Ç¤ÏÂ¾µåÃÄ¤Îº£µ¨ºÓÇÛ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³ÆµåÃÄ¤ò±þ±ç¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â´ÆÆÄ¤Îµî½¢¤Ï°ìÂç¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²Ì¤¿¤·¤Æº£µ¨¤Ï²¿µåÃÄ¤Î´ÆÆÄ¤¬¸òÂå¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¡£°ú¤Â³¤ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤À¡£
