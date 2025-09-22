³ùÅÄÂçÃÏ¡¢¡É10ÈÖ¡È¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¥Ñ¥ì¥¹¤Î¼ã¼ê¥¹¥¿¡¼¤¬¾Î»¿ ¡Ö¤¤¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡×
ÆüËÜÂåÉ½MF³ùÅÄÂçÃÏ¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤Ï¡¢20Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè5Àá¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥àÀï¤Ë2-1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥«¥Ã¥×Àï¤â´Þ¤á¤Æ³«Ëë8»î¹ç¤Ç4¾¡4Ê¬¤È¤Þ¤ÀÉé¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
³ùÅÄ¤Ï¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥àÀï¤Ç¥¹¥Ú¥¤¥ó¿ÍMF¥¸¥§¥ì¥ß¡¦¥Ô¥Î¤È¤È¤â¤Ë3-4-2-1¥·¥¹¥Æ¥à¤Î2¥·¥ã¥É¡¼¤òÌ³¤á¤¿¡£
¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥Ñ¥ì¥¹MF¥¢¥À¥à¡¦¥¦¥©¡¼¥È¥ó¤Ï¡¢»î¹ç¸å¤Ë¤³¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£
¡Ö¤¦¤Þ¤¯¥Ý¥±¥Ã¥È¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡£¡É10ÈÖ¡È¤ÎÂçÃÏ¤È¥¸¥§¥ì¥ß¤¬¤¤¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤¢¤È¤Ï¥é¥¹¥È¥Ñ¥¹¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£
¤Ç¤â¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Á°È¾¤Ï¤«¤Ê¤ê¤¤¤¤¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤¿¡£Áê¼ê¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¡¢»î¹ç½ªÈ×¤Î¥È¥é¥ó¥¸¥·¥ç¥ó¤«¤é¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤Í¡×
³ùÅÄËÜ¿Í¤Ï¡¢¡É10ÈÖ¡È¤Î°ÌÃÖ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤â¤¦°ìÎó²¼¤¬¤Ã¤¿¥Ü¥é¥ó¥Á¤Î¤Û¤¦¤¬Å¬À¤¬¤¢¤ë¤È¾ï¡¹¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤«¤éÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¼ÂºÝ¡¢³ùÅÄ¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï2¥·¥ã¥É¡¼¤Ç¤Îµ¯ÍÑ¤¬Â¿¤¤¡£
¤Ê¤ª¡¢21ºÐ¤Î¥¦¥©¡¼¥È¥ó¤Ï¡¢Transfermarkt¤Ë¤è¤ë»Ô¾ì²ÁÃÍ¤¬¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×¥¿¥¤¤È¤Ê¤ë4500Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó78.2²¯±ß¡Ë¤ò¸Ø¤ë¼ã¼ê¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¡£
¥Ñ¥ì¥¹¤Ï27Æü¤Ë±óÆ£¹ÒÍÊ¤¹¤ë²¦¼Ô¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£