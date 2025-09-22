±óÆ£·û°ì¡¡¡Ö¼Â¤Ï°ìÈÖÂÎÎÏÅª¤Ë¤¤Ä¤¤¡×°Õ³°¤Ê»Å»ö¤ò¹ðÇò¡¡¡ÖÁ´Á³´·¤ì¤Ê¤¤ÎÁÍý¤ò¡Ä¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î±óÆ£·û°ì¡Ê64¡Ë¤¬21ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS¡Ö¾ðÇ®ÂçÎ¦¡×¡ÊÆüÍË¸å11¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£°ìÈÖÂÎÎÏÅª¤Ë¤¤Ä¤¤»Å»ö¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ê¤É¤Ç¤â³èÌö¤¹¤ë±óÆ£¡£ºÊ¤Ç¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤Î¾»»Ò¤µ¤ó¤¬´«¤á¤ì¤Ð¤É¤ó¤Ê¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ç¤â¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡BSÄ«Æü¡Ö¤¤Ã¤Á¤ê¤ª¤¸¤µ¤ó¤Î¤Æ¤ó¤ä¤ï¤ó¤ä¥¯¥Ã¥¥ó¥°¡×¡Ê·îÍË¸å10¡¦30¡Ë¤ÏÎÁÍý½é¿´²È¤Î±óÆ£¤¬ÎÁÍý¤Ë·üÌ¿¤Ë¼è¤êÁÈ¤à»Ñ¤¬¹¥É¾¤È¤Ê¤ê¡¢º£Ç¯¤«¤é¥ì¥®¥å¥é¡¼²½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡±óÆ£¤Ï¡ÖÁ´Á³´·¤ì¤Ê¤¤ÎÁÍý¤ò¥á¥Ë¥å¡¼¸«¤Ê¤¬¤éºî¤ë¤¸¤ã¤ó¡£¼Â¤Ï¤³¤Î»Å»ö¤¬°ìÈÖÂÎÎÏÅª¤Ë¤¤Ä¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£