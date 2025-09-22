¥½¥·¥¨¥Àµ×ÊÝ·ú±Ñ¤ÎÂ¼ó¡¢¸½ÃÏ»æ¤â¿´ÇÛ¤¹¤ë ¡ÖÇúÈ¯ÎÏÄã²¼¡ÄÈà¤Î¥×¥ì¡¼¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Á¡¼¥àÎÏ¤Ë¤â±Æ¶Á¡×
¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½MFµ×ÊÝ·ú±Ñ¡£
19Æü¤Î¥Ù¥Æ¥£¥¹Àï¤ËÀèÈ¯¤¹¤ë¤â¸åÈ¾21Ê¬¤Ç¸òÂå¤È¤Ê¤ê¡¢1-3¤ÇÇÔ¤ì¤¿¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢³«Ëë5»î¹ç¤Ç2Ê¬3ÇÔ¤È¤¤¤Þ¤À¾¡Íø¤¬¤Ê¤¤¡£
¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤Ïµ×ÊÝ¤¬ËüÁ´¤Î¾õÂÖ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÉÔ°Â»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
µ×ÊÝ¤Ïº£·î6Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥á¥¥·¥³¤È¤ÎÂåÉ½Àï¤ÇÂ¤òÄË¤á¤ë¤è¤¦¤Ê¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ê¡¢9Æü¤Î¥¢¥á¥ê¥«Àï¤Ç¤Ï¥×¥ì¡¼¤»¤º¡£¥½¥·¥¨¥À¤ËÌá¤Ã¤¿¸å¤Î13Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼Àï¤â25Ê¬¤Û¤É¤Î¥×¥ì¡¼¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢¡ØMundo Deportivo¡Ù¤Ï¡¢µ×ÊÝ¤ÏÀèÈ¯¤ËÉüµ¢¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Â¼ó¤ËÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÆüËÜ¿Í¥¦¥£¥ó¥¬¡¼¤Ï¤¤¤¤¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤º¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ëÌÌ¤Ç¤âËüÁ´¤Î¾õÂÖ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Ãû¸õ¤ò¸«¤»¤¿¡£¥Ù¥Æ¥£¥¹Àï¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤À100%¤Î¾õÂÖ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤òÏªÄè¤·¤¿¡£
µ×ÊÝ¤Ï»î¹ç³«»Ï»þ¤ËÂ¼ó¤ËÌÜÎ©¤ÄÊñÂÓ¤ò´¬¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂåÉ½¤«¤éÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ°Ê¹ß¡¢Ç±ºÃ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬»Ç¤¨¤ë¡£
¤½¤ì¤¬¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËÂç¤¤¯±Æ¶Á¤·¤¿¡£Áê¼êSB¤Î¹¶Î¬¤Ë¶ìÀï¤·¡¢µ¡Æ°ÎÏ¤âÌÀ¤é¤«¤ËÀ©¸Â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£Æ°¤¤Î¼«Í³ÅÙ¤¬Äã¤¯¡¢ÇúÈ¯ÎÏ¤âÄã²¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¡¢Èà¤Î¥×¥ì¡¼¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥µ¥¤¥É¤«¤é¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¥Á¡¼¥àÎÏ¤Ë¤â±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤¿¡£
¹¶·â¤Ë¹×¸¥¤·¤è¤¦¤È¤Ï¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Â¼ó¤Î²ø²æ¤Î¤»¤¤¤Ç¡¢Éð´ï¤Ç¤¢¤ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤ä¥É¥ê¥Ö¥ë¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹É¾²Á°Ê¾å¤Ë·üÇ°¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Â¼ó¤Î¾õÂÖ¤À¡£½çÄ´¤Ë²óÉü¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥Ù¥¹¥È¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
º£½µ¤Ï¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤òÁÈ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£¤³¤ÎÂ¼ó¤Î¾õÂÖ¤Ç¤Ï¡¢Ä¹»þ´Ö¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ïµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×
¥½¥·¥¨¥À¤Ï24Æü¤ËÀõÌîÂóËá¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«Àï¡¢28Æü¤Ë¤Ï¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤È¤ÎÂÐÀï¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
10Âå¤«¤éÂçË½¤ì¤·¤¿¥ì¥Õ¥Æ¥£¥â¥ó¥¹¥¿¡¼10¿Í
Â¼ó¤¬ËüÁ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤µ×ÊÝ¤Î¥×¥ì¡¼¥¿¥¤¥à¤ÏÀ©¸Â¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£