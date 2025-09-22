俳優の城田優（39）が22日までに自身のインスタグラムを更新。ロックバンド「ONE OK ROCK」のライブを訪れたことを明かし、メンバーとの集合ショットを披露した。

「『ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025』胸の中には、まだ言葉にできない感覚が溢れていますが、なるべく簡潔にまとめます」と書き出すと、メンバーに囲まれピースサインをする自身のショットをアップ。

「ツアータイトルの通り、心が浄化されると同時に、長く胸の奥に眠っていた黒い塊のようなものが、熱せられた硝子のように溶けていきました。そこから情緒が大きく揺さぶられ、終盤には走馬灯のように、幼少期からの人生がフラッシュバックし、気づけば涙が流れていました。初めて味わう新しい感覚でした」と回顧。

「あんなにも力強い言葉とロックサウンドなのに、とても優しく温かく、しっかりと心に寄り添ってくれる不思議な音楽。きっと20年という長い月日を苦楽と共に歩み、強い絆で結ばれ、それぞれが大きな愛に満ちた4人だからこそ奏でられる音。本当に心が揺さぶられました」と絶賛した。

「僕は日産スタジアムの初日、そして大阪ヤンマースタジアム長居の初日も行かせていただいたのですが、これがまた、個人的にとてつもなくエモーショナルな空間でして、、あの瞬間に立ち会えたことを心から幸せに思います。奇跡的に仕事入ってなくて本当に良かった。笑 これはまた長くなるので、ファンミとかで話しますね」。この日は俳優の佐藤健率いるバンド「TENBLANK」がサプライズ出演を果たしていた。

「とにかく！最高にロックで、刺激的な時間を届けてくれたTaka、Toru、Ryota、Tomoya、サポートミュージシャンの方々、スタッフの皆々様、長期間のツアー本当に本当にお疲れ様でした！！また、音楽に救われました」と記すと、ハッシュタグでは「oneokrock」「みんなかっこよすぎ」「一生の想い出」と添えた。

城田の投稿に、フォロワーからは「優くんの熱い想い伝わってきました 最高のツアーだったよね」「いい写真だなぁ」「幸せな時間が伝わってきました」「普通に馴染みすぎて優くんどこにおるか探しちゃった かっこいいいいいい」といった反響が寄せられている。