「ｔｉｍｅｌｅｓｚ」の寺西拓人、原嘉孝、橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝が２２日、都内でヘアケアブランド「８ ＴＨＥ ＴＨＡＬＡＳＳＯ（エイトザタラソ）」新ＣＭ発表会に出席した。

今年２月にグループに新加入した５人でＣＭ出演するのは、今回が初めて。５人は２７日から放映の「かきあげたくなる、ぷるん髪」編に出演する。

ＣＭのテーマにちなみ、イベントでは「自身に潤いを与えていること」についてトーク。寺西は「散歩です。この前、山中湖のロケの空き時間にふらふら歩いたら、白鳥の求愛を目撃したんです」と目を丸くした。

原は「寝る前に飲むビールとウイスキーです。テラ（＝寺西）とふたりでよく飲みますよ」と告白。篠塚は「原さんは飲む時は、意外としっとり派ですよね」とグループの元気印の先輩をいじり、「高校の友人との焼き肉とお仕事（から潤いを得ている）。週３くらいで友達呼んで焼き肉をやってます」とアイドルとしてデビュー後も変わらない友情を明かした。

橋本は「潤いを与えてくれるのは、ｔｉｍｅｌｅｓｚ。メンバーや携わってくれる人たちのおかげで人生が楽しい」とグループ愛を爆発。猪俣は「野菜達」とつづられたフリップを手に、「たくさん食べてるから、『野菜達』です。おすすめはトマト。包丁を使わないで、そのままがぶっと食べられて栄養もある」と話した。

さらに今後５人で挑戦したいことについて、猪俣は「５人でご飯行ったことないから、『こんなことあったね』とかしゃべりたい。行きたくない？」とメンバーらの顔をのぞき込み、「それはまじで行こう！」と４人もうなずいていた。