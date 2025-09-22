「ｔｉｍｅｌｅｓｚ」の寺西拓人、原嘉孝、橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝が２２日、都内でヘアケアブランド「８ ＴＨＥ ＴＨＡＬＡＳＳＯ（エイトザタラソ）」新ＣＭ発表会に出席した。

今年２月にグループに新加入した５人でＣＭ出演するのは、今回が初めて。２７日から放映の「かきあげたくなる、ぷるん髪」編に出演する。

寺西は、「５人で初めてのお仕事。ナチュラルなリラックスした状態で撮影できました」と語ると、原は「でも、（猪俣）周杜は緊張してたよね」とすかさずつっこんだ。

寺西は「（猪俣は）『かきあげたくなる、ぷるん髪』（のセリフを）を何度かんだことか…初々しかったね」と振り返ると、猪俣は苦笑しながら「そうでした。だけど、メンバーみんなと何げない会話をしながらの撮影だったので、ありのままの姿を撮っていただけた」と満足げな表情を見せた。

ＣＭは、クールに髪をかき上げる仕草（しぐさ）も見どころのひとつ。橋本は「かき上げと言ったら僕。いつもやっているので。あんまり根元からいっちゃうとかっこよく映らない」とポイントを解説。篠塚は「（撮影でも）ご教授いただきました」と明かし、「僕は髪色をよく変えますので、この美容液シャンプーでぷるんとさせたい。ヘアケアを頑張りたいです」と笑顔を見せていた。