Ä«¤«¤é²á¤´¤·¤ä¤¹¤¤Å·µ¤¤È¤Ê¤Ã¤¿22Æü¤ÎÀÐÀî¸©Æâ¡¢½©¤Î¶õµ¤¤ËÆþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤¿·óÏ»±à¤Ç¤Ï¡¢»¶ºö¤ò³Ú¤·¤à¿Í¤Î»Ñ¤¬Â¿¤¯¤ß¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Âç²ÏÆâÍÛÂÀ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡§
¡Ö¸áÁ°10»þÁ°¤Î·óÏ»±à¤Ç¤¹¡£º£·î¾å½Ü¤Î¤³¤Î»þ´Ö¤Ï´À¤Ð¤à½ë¤µ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤ç¤¦¤ÏÉ÷¤â¤¢¤ê¡¢¤È¤Æ¤âµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢´Ñ¸÷µÒ¤ò¸«¤Æ¤ß¤Þ¤·¤Æ¤â¡¢Ä¹Âµ¤Ç´Ñ¸÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤Á¤é¤Û¤é¤È¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡×
ÀÐÀî¸©Æâ¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÃÏÅÀ¤Ç¤¢¤µ¤ÎºÇÄãµ¤²¹¤¬20ÅÙ¤ò²¼²ó¤ê¡¢9·î²¼½Ü¤«¤é10·î¾å½Ü¤Ê¤ß¤Î½©¤ÎÎÃ¤·¤¤¶õµ¤¤ËÊ¤¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·óÏ»±à¤Ç¤Ï¡¢½©À²¤ì¤Î²¼¡¢»¶ºö¤ò³Ú¤·¤à¿Í¤Î»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¹Åç¤«¤é¡§
¡ÖÁ´Á³½ë¤¯¤Ê¤¤¤·ÎÃ¤·¤¤¡×¡Ö²Æ(¤ÎÊ¬¤ò)¤ò¼è¤êÊÖ¤·¤Æ¡¢³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¢£Ê¡²¬¤«¤é¡§
¡Öº£¤¯¤é¤¤¤Îµ¨Àá¤¬¤Á¤ç¤¦¤É´Ñ¸÷¤¹¤ë¤Î¤ËÈó¾ï¤Ë²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤ë¤Î¤Çº£¤Î»þ´ü¤¬1ÈÖ¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤³¤Î¤¢¤ÈÆüÃæ¤Îµ¤²¹¤Ï¶âÂô¤Ç27ÅÙ¡¢ÎØÅç¤Ç26ÅÙ¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¾¯¤·½ë¤µ¤ò´¶¤¸¤ëÄøÅÙ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£