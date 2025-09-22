ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

水辺も街もこれ一枚で紫外線対策！ラグランスリーブが映える【ロキシー】のラッシュガードがAmazonに登場！

カットソー素材と布帛素材を組み合わせた、異素材MIXのラグランスリーブトップス。タックを入れたたっぷりボリュームのスリーブデザインは、ユーティリティアイテムとして幅広いシーン使えるイチオシTOPS。胸元にROXYハートを乗せた。塩素対応。サンプロテクション機能付き。

※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。

異素材を組み合わせたラグランスリーブトップスで、たっぷりとしたスリーブが動きやすさとトレンド感を演出している。

サンプロテクション機能を備え、夏の紫外線対策として活躍するユーティリティウェアとして頼れる存在だ。

塩素対応仕様によりプールでも安心して使え、機能性とファッション性を兼ね備えたアイテムになっている。

胸元にワンポイントのハートロゴを配置し、シンプルながらもブランドらしさを感じられるデザインに仕上がっている。