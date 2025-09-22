BTS・V、ソロ曲『FRI(END)S』が世界のチャートを席巻！Spotify再生回数5億4000万回突破

BTS・Vのソロ曲『FRI(END)S』が、グローバル音楽市場で圧倒的な成果を挙げ続けている。

【写真】V、ベッド写真が流出!?

デジタルシングル『FRI(END)S』がSpotifyで累計5億4000万回再生を突破した。この楽曲は、米人気ドラマ『私たちの青い夏（The Summer I Turned Pretty）』シーズン3の劇中BGMとして使用され、注目を集めた。

Vが入隊前にファンのために準備した『FRI(END)S』は、2024年3月15日のリリース直後、米ビルボード「Hot 100」で65位、「グローバル（米国除く）」で3位、「グローバル200」で5位にランクインを果たした。

さらに、英オフィシャルチャート「シングルランキング」に13位で初登場し、2週連続でチャートイン。わずか2日間の集計で「オフィシャル・ビッグ・トップ40」の3位に躍り出る底力を見せつけた。

（写真＝Vファンクラブ）

また、ワールドワイドiTunesやヨーロッパiTunesチャートで1位を獲得し、2024年にリリースされた楽曲の中で初めて“100カ国のiTunesチャート1位”という記録を樹立した。加えて、Amazon MusicやApple Musicが選ぶ「2024年ベストK-POP」にも選出されている。

イギリスで撮影された『FRI(END)S』のMVは、Vの立体感ある演技が光り、映画のような仕上がりとなっている。公開直後からユーチューブのワールドトレンド・音楽部門で14日連続1位を記録し、K-POPアーティストとして初めて米「TIDAL TOP VIDEO」チャートの頂点に立った。現在も各国の「TIDAL TOP VIDEO」チャートで上位を維持し、人気を更新し続けている。

◇V プロフィール

1995年12月30日生まれ。韓国・大邱広域市出身。本名キム・テヒョン。身長179cm。2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、グループ内ではサブボーカルを務める。“美少年”と呼ぶに相応しいビジュアルとのギャップを感じさせる低音ボイスが特徴で、ボーカルラインの中でも主に中低音パートを担当している。優れたビジュアルが世界的に評価されており、映画情報サイト『TC Candler』が発表する「世界で最もハンサムな顔100人」の上位にたびたびランクインしている。兵役のため2023年12月11日に入隊し、2025年6月10日に除隊した。