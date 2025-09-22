“事務所先輩”＆TEAMと夢の共演も！aoen、TBS「音楽の日フェス2025」で圧巻ステージ披露

新世代J-POPボーイズグループaoen（アオエン）が、9月21日に東京ガーデンシアターで開催された「音楽の日フェス2025」に出演。先輩の＆TEAM、そしてスペシャルゲストのMAXと夢のコラボレーションを果たし、この日限りの特別なステージを披露した。

【写真】aoen、先輩・＆TEAMとグループショット

aoenはトップバッターとしてデビューシングル表題曲『青い太陽 （The Blue Sun）』を力強く披露。続けて、心の奥で静かに燃える青い炎を表現した『Blue Flame』、BTSの『Dynamite』カバーをパワフルにパフォーマンスし、会場の熱気を高めた。その後、誕生のきっかけとなったオーディション番組のシグナルソング『FINISH LINE 〜終わりと始まりの〜』、ファンaoring（アオリン）へ贈るファンソング『Circle Ring』を初披露した。

aoen

さらに「音楽の日フェス」ならではの特別ステージとして、7月19日に放送されたTBS系『音楽の日2025』で披露されたHYBE選抜チーム（＆TEAM FUMA・K・NICHOLAS・YUMA・JO、aoen KYOSUKE、REO）によるKing Gnu『TWILIGHT!!!』のダンスパフォーマンスを生で再現。完成度の高いフォーメーションと磨き抜かれた表現力で観客を魅了し、この日一番の歓声を浴びた。

HYBE選抜チーム

スペシャルゲストMAXとのステージでは、『GET MY LOVE!』でダンスに参加し、エネルギッシュな共演を披露。さらに「MAX presents 平成名曲カバー」では、aoen7人によるオリジナル振り付けのSPEED『Body & Soul』で会場を沸かした。優樹（YUJU）と琉楓（RUKA）はKinKi Kids『硝子の少年』をフル再現し大歓声を浴びた。

雅久（GAKU）と颯太（SOTA）はWANDS『世界が終るまでは…』をスタンドマイクで歌い上げ、圧倒的な歌唱力を披露。さらに輝（HIKARU）、京助（KYOSUKE）、礼央（REO）の3人はサザンオールスターズ『真夏の果実』をしっとりと披露し、世代を超える名曲で観客を魅了した。

優樹（YUJU）と琉楓（RUKA）

また、「ココロ揺さぶる」をテーマにオーディションのファイナルソング『君と刻む足跡』と課題曲の中森明菜『DESIRE -情熱-』を披露。aoringにとって思い出深い2曲を堂々と歌い上げ、成長した姿に涙ぐむファンの姿も見られた。アンコールではMAX『Ride on time』、＆TEAM『Run Wild』を全出演者で盛り上げ、aoenは再び『青い太陽 （The Blue Sun）』を披露し、最後までポジティブなエネルギーで会場を熱狂させた。

MCでは、＆TEAMリーダーEJ（ウィジュ）とaoenリーダー優樹（YUJU）が同い年かつリーダー同士として撮影したエピソードを紹介し、新たな「リーダーズケミ」を披露。また、＆TEAMのHARUAとaoenの雅久、颯太らがコメントの読み方を教え合うなど、和気あいあいとした交流もステージ上で繰り広げられた。

今回のステージを通じて、aoenはエネルギッシュなダンスボーカルはもちろん、歌唱力やパフォーマンススキル、そして7人それぞれの個性を際立たせるステージングを披露した。

2枚目、優樹（YUJU）とEJ（ウィジュ）

aoenは今年6月11日にデビューシングル『青い太陽 (The Blue Sun)』をリリース。オリコンデイリーシングルランキング1位（6月15日付）を獲得し、6月度ゴールドディスクでゴールド認定を受けるなど鮮烈なデビューを飾った。その後も音楽番組やイベント出演を重ね、9月6日には「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN／WINTER」（さいたまスーパーアリーナ）でフレッシュなパフォーマンスを披露し注目を集めた。

一方、共演した先輩グループ＆TEAMは、2025年4月にリリースした3rd SINGLE『Go in Blind (月狼)』で初のゴールドディスク「ミリオン」認定を獲得。5月から7月にかけて9都市を巡るアジアツアーを展開し約10万人を動員した。さらに10月25・26日には自身最大規模となるさいたまスーパーアリーナでのアンコール公演を予定しており、10月28日には韓国デビュー作となる『Back to Life』をリリースするなど、日本から世界へと活動の幅を広げている。