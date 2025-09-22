渡辺美奈代、“手ぬき”料理披露「爽やかで綺麗」「何でも作れて憧れ」の声
【モデルプレス＝2025/09/22】歌手でタレントの渡辺美奈代が、22日までにオフィシャルブログを更新。簡単スイーツ作りから定番のぬか漬け、“手ぬき”料理まで、家庭的な一面を次々と公開し、ファンから注目を集めている。
【写真】渡辺美奈代、手抜き料理もプロ級
渡辺は19日に「簡単スイーツ」と題したブログにて、混ぜるだけのチーズケーキ作りをしたことを報告。続く「焼き上がり」では香ばしく焼けたチーズケーキの写真を披露し、「無限チーズケーキ」と満足そうにつづった。
また、翌20日には「出来上がり」「コストコで買った」「鹿児島県産」と題してブログを更新。自宅のぬか床で漬けた野菜を紹介したほか、「我が家のお弁当の定番品」とコストコで購入した人参を使用したキャロットラペ、鹿児島県産のピーマンをポン酢に漬け込んだ“焼くだけ簡単おかず”も公開し、夫の“もやしくん”の好物であることを明かした。
さらに、この日の昼食には「手ぬき。。。」と題して、種を取らずに仕上げたすだちにゅうめんを紹介。夜ご飯に向けては、コストコで購入した牛肉を漬け込み、「夜ごはんの下拵え」と題して調理過程をつづった。最後には「小分けにして」と題してブログを更新し、大袋で購入したウインナーを「小分けにして」冷凍保存する様子も披露し、日常の工夫をファンに共有した。
料理や保存術のアイデアが詰まった渡辺の“暮らし上手”なブログに、ファンから「本当に簡単で美味しいチーズケーキ」「作ってみます」「チーズケーキめっちゃ美味しそう」「無限チーズケーキ最高に素敵」「ご家族皆さま…いいな〜」「無限シリーズがまた1つ増えましたね」「バスクチーズケーキみたい」「焼き色が、綺麗」「お料理、何でも作れて憧れ」「簡単に一品できますね」「爽やかで綺麗で、とっても美味しそう」「夜ごはんの下拵え！勉強になる」「すぐに使えるようにカットして冷凍！素晴らしい」「ウインナー冷凍ストックって、助かりますね」などの声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】渡辺美奈代、手抜き料理もプロ級
◆渡辺美奈代、簡単スイーツ＆“手ぬき”料理など多数公開
渡辺は19日に「簡単スイーツ」と題したブログにて、混ぜるだけのチーズケーキ作りをしたことを報告。続く「焼き上がり」では香ばしく焼けたチーズケーキの写真を披露し、「無限チーズケーキ」と満足そうにつづった。
さらに、この日の昼食には「手ぬき。。。」と題して、種を取らずに仕上げたすだちにゅうめんを紹介。夜ご飯に向けては、コストコで購入した牛肉を漬け込み、「夜ごはんの下拵え」と題して調理過程をつづった。最後には「小分けにして」と題してブログを更新し、大袋で購入したウインナーを「小分けにして」冷凍保存する様子も披露し、日常の工夫をファンに共有した。
◆渡辺美奈代の投稿に反響
料理や保存術のアイデアが詰まった渡辺の“暮らし上手”なブログに、ファンから「本当に簡単で美味しいチーズケーキ」「作ってみます」「チーズケーキめっちゃ美味しそう」「無限チーズケーキ最高に素敵」「ご家族皆さま…いいな〜」「無限シリーズがまた1つ増えましたね」「バスクチーズケーキみたい」「焼き色が、綺麗」「お料理、何でも作れて憧れ」「簡単に一品できますね」「爽やかで綺麗で、とっても美味しそう」「夜ごはんの下拵え！勉強になる」「すぐに使えるようにカットして冷凍！素晴らしい」「ウインナー冷凍ストックって、助かりますね」などの声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】