¥¥ó¥×¥ê¹â¶¶³¤¿Í¡È°ì¿Í¤À¤È¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥¯¥»¡É¤Ë°æ¾åÀ¶²Ú¥¢¥Ê¡Ö¤µ¤¹¤¬¥È¥Ã¥×¥¢¥¤¥É¥ë¡×
King & Prince¤Î¹â¶¶³¤¿Í¡Ê26ºÐ¡Ë¤¬¡¢9·î22Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡È°ì¿Í¤À¤È¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥¯¥»¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¹â¶¶¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢±Ç²è¡Ö¤ª¡¼¤¤¡¢±þ°Ù¡×¤ÎÀëÅÁ¤ò·ó¤Í¤Æ¡¢Ä¹ß·¤Þ¤µ¤ß¡¢±ÊÀ¥ÀµÉÒ¤È¶¦¤ËÈÖÁÈ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÂÐ±þ¡£¡È°ì¿Í¤À¤È¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥¯¥»¡É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¡¢¡Ö·úÊª¤Î¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤È¤«¡¢ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È¡ÊËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢Ä¹ß·¤â¡Ö¥¥á¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¾Ð¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë¹â¶¶¤¬¡Ö¸«¤Ä¤á¤¿¤ê¤È¤«¡¢ÍÙ¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢Ä¹ß·¤¬¡Ö¤¸¤ã¤¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥à¥Á¥ã¤Ö¤ê¡£¹â¶¶¤Ï¾¯¤·¾È¤ì¤Ä¤Ä¤â¡¢¥«¥á¥éÌÜÀþ¤Ç¡¢¾Ð´é¤Ç¥À¥ó¥¹¤ò¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¼Â±é¤·¤Æ¸«¤»¡¢¾Ð´é¤ÇÍÙ¤ëÍýÍ³¤ò¡Ö¸«¤Æ¤ë¤«¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎVTRÌÀ¤±¡¢°æ¾åÀ¶²Ú¥¢¥Ê¤Ï¡Ö·ë¹½ÍÛµ¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡Ä¤µ¤¹¤¬¥È¥Ã¥×¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤½¤·¤Æ¡Ö´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Ç¤â¥¥é¥¥é¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
