【メガホビEXPO 2025】 9月27日11時～18時（最終入場17時45分） 会場：秋葉原UDX2階「AKIBA SQUARE」 入場無料

　コトブキヤは、フィギュア「ソーダ：トゥインクルバニー（1/4）」の原型の一部を9月20日に公開した。

　本商品はゲーム「勝利の女神：NIKKE」のキャラクター「ソーダ：トゥインクルバニー」を1/4スケールフィギュア化したもの。公開された画像では長い髪や豊満なボディラインの一部が確認できる。

　また、9月27日に開催予定のイベントにて「ソーダ：トゥインクルバニー（1/4）」原型の展示を予定している。

(C)SHIFT UP CORP.