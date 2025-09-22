コトブキヤ、「勝利の女神：NIKKE」より1/4スケールフィギュア「ソーダ：トゥインクルバニー」の一部を公開9月27日開催の「メガホビEXPO」にて展示予定
【メガホビEXPO 2025】 9月27日11時～18時（最終入場17時45分） 会場：秋葉原UDX2階「AKIBA SQUARE」 入場無料
コトブキヤは、フィギュア「ソーダ：トゥインクルバニー（1/4）」の原型の一部を9月20日に公開した。
本商品はゲーム「勝利の女神：NIKKE」のキャラクター「ソーダ：トゥインクルバニー」を1/4スケールフィギュア化したもの。公開された画像では長い髪や豊満なボディラインの一部が確認できる。
また、9月27日に開催予定のイベントにて「ソーダ：トゥインクルバニー（1/4）」原型の展示を予定している。
＼＼原型チラ見せ／／- コトブキヤ宣伝 (@kotobukiyas) September 20, 2025
9/27開催 #メガホビEXPO にて、迫力の1/4スケールの『勝利の女神：NIKKE』フィギュアを展示いたします！
本日は初公開となる「ソーダ：トゥインクルバニー（1/4）」を一部チラ見せ！
是非とも会場にてご覧ください！#NIKKE #ニケ #メガニケ pic.twitter.com/SIsRQuOzVo
【NIKKE紹介】- 【公式】勝利の女神：NIKKE (@NIKKE_japan) May 27, 2024
ソーダ：トゥインクルバニー(Soda: Twinkling Bunny)
✔️製作会社：テトラライン
✔️所属部隊：メイド・フォー・ユー
✔️使用武器：SG アンディミニシュト
掃除以外は全てダメなソーダだが、 カフェを守るという強い思いから大会への参加を決意。… pic.twitter.com/mTHgwRGjpC
(C)SHIFT UP CORP.