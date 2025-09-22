¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂçÃ«æÆÊ¿¡ÖÌó5Ê¬¤Î1¢ªÌó3Ê¬¤Î1¡×¡Äº¸Êý¸þ¤Ø¤ÎÂÇµåÎÌ»º¤ÎÆæ²ò¤
¡ÖËÜÅö¤ËÈà¤Ï¤¤¤¤¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÇµå¤ò¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉÁ´ÂÎ¤ËÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Î¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤Ï¡¢Áê¼ê¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆÃ¤Ë¶¼°Ò¤À¡£¥»¥ó¥¿¡¼¤«¤é¥ì¥Õ¥ÈÊý¸þ¤Ë¶¯¤¤ÂÇµå¤òÈô¤Ð¤·¡¢»Íµå¤âÁª¤Ö¡£9·î¤Ïº£µ¨¡¢¥Ù¥¹¥È¤Ê·î¤À¤È»×¤¦¡×
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Ûº´¡¹ÌÚÏ¯´õ"Î¢¤Î´é¡É¡Ä¼«¸ÊÃæ¤Ö¤ê¤Ë¥í¥Ã¥Æ¤ÎÀèÇÚ±¦ÏÓ¤¬¥Ö¥ÁÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤¿
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê31¡Ë¤Ë´Ø¤·¤Æ¤³¤¦¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Îã¤¨¤ÐÆüËÜ»þ´Ö21Æü¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤ÎÏ»²ó¤Ë¤Ï¡¢¥Ú¥²¡¼¥í¤Î160¥¥í¤ÎÂ®µå¤òº¸Íã¥¹¥¿¥ó¥É¤ØÊü¤ê¹þ¤à53¹æ¥½¥í¡£ËÜ¿Í¤ÏÂÇ¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¤½¤ì¤È³Î¿®¤·¤¿¤Î¤«¡¢¤¹¤°¤Ë°ìÎÝ¤ØÁö¤í¤¦¤È¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Û¤É¤À¡£¤³¤Î»þÅÀ¤ÇËÜÎÝÂÇ¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤Î¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¡Ê32=¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡Ë¤ËÊÂ¤ó¤À¡£
¡¡¤³¤³5»î¹ç¤Ç4ËÜÎÝÂÇ¡£52¡¢53¹æ¤Ï¤¤¤º¤ì¤âº¸Íã¤Ø¤Î¤â¤Î¡£9·î¤ËÊü¤Ã¤¿8ËÜÎÝÂÇ¤ÎÆâÌõ¤Ï±¦Íã¤Ø2ËÜ¡¢Ãæ·ø¤Ø4ËÜ¡¢º¸Íã¤Ø2ËÜ¤À¤¬¡¢ËÜÎÝÂÇ¤Ë¸Â¤é¤ºº¸ÍãÊý¸þ¤Ø¤ÎÂÇµå¤¬Áý¤¨¤¿¡£
¡¡³«Ëë¤«¤é1¥«·î¶¯¤Î5·î¾å½Ü¡¢º¸Êý¸þ¤Ø¤ÎÂÇµå¤Ï±¦Êý¸þ¤ÎÌó5Ê¬¤Î1¤Ë²á¤®¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤ÏÌó3Ê¬¤Î1¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬»ØÅ¦¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡ÖÂÇµå¤ò¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉÁ´ÂÎ¤ËÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤Î¤À¡£
¡¡ÆÃÇÉ°÷¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ï¡Öº¸¸ª¤ÎÌäÂê¤¬Âç¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¸À¤¦¡£
¡¡ÂçÃ«¤ÏºòÇ¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï¤Ç¡¢ÆóÎÝ¤ØÅðÎÝ¤·¤¿ºÝ¤Ëº¸¸ª¤òÃ¦±±¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ëº¸¸ª´ØÀá¿°¤òÃÇÎö¡£¥ª¥Õ¤Ë½¤Éü¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¡£Á°½Ð¤ÎÆÃÇÉ°÷¤¬¤³¤¦Â³¤±¤ë¡£
¡Ö¤è¤¦¤ä¤¯°ãÏÂ´¶¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡ÖµåÃÄ¤Ï½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤¦¸«¹þ¤ß¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ËÜ¿Í¤Ï¥¥ã¥ó¥×Ãæ¤Ë¡Ø°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤ë¡Ù¤È¥Ï¥Ã¥¥ê¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÅðÎÝÎý½¬¤Ç¤âº¸¼ê¤òÂÎ¤Î¸å¤í¤Ë²ó¤·¡¢ÃÏÌÌ¤ËÉÕ¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Û¤É¡£¼þ¤ê¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¤Ë¡¢º¸¸ª¤Î¥±¥¬¤Ï½Å¾É¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£º¸Êý¸þ¤Ø¶¯¤¤ÂÇµå¤òÈô¤Ð¤¹¤Ë¤Ï¡¢ÂÇ¤Ä½Ö´Ö¡¢º¸¼ê¤Ç¶¯¤¯²¡¤·¹þ¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£³«Ëë¤«¤é¤·¤Ð¤é¤¯¤Î´Ö¤Ïº¸¸ª¤Ë°ãÏÂ´¶¤¬»Ä¤Ã¤Æ¡¢»×¤¦¤è¤¦¤Ê¥¹¥¤¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Ëº¸Êý¸þ¤Ø¤ÎÂÇµå¤¬Áý¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢¤è¤¦¤ä¤¯°ãÏÂ´¶¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤È»×¤¦¡×
¡¡ÂçÃ«¤ÏÌîµå¤ò»Ï¤á¤¿¤È¤¤«¤éÆâ³Ñ¤Ï±¦Êý¸þ¡¢³°³Ñ¤Ïº¸Êý¸þ¤ËÂÇ¤ÁÊÖ¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ì¤ÏÂçÃ«¤ËÅêÂÇ¤Î´ðËÜÅª¤Êµ»½Ñ¤ò¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼¤·¤¿¼Ò²ñ¿ÍÌîµå½Ð¿È¤ÎÉã¿Æ¤Î¶µ¤¨¤Ç¤â¤¢¤ë¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¡¢¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¸å¤â¡¢¤½¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ï´ðËÜÅª¤ËÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£º¸¸ª¤Î¥±¥¬¤¬¸¶°ø¤Ç»×¤¦¤è¤¦¤ÊÂÇ·â¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢º¸Êý¸þ¤Ø¤ÎÂÇµå¤¬Áý¤¨¤¿¤Î¤Ïº¸¸ª¤¬´°¼£¤·¤¿¾Ú¤·¤È¤ß¤ë¤Ù¤¤À¡£
¡¡156»î¹ç¤Ç53ËÜÎÝÂÇ¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Î54ËÜ¤ò¾å²ó¤ë¥·¡¼¥º¥ó55ËÜ¥Ú¡¼¥¹¡£º£À¤µª½é¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÏ¢ÇÆ¤Ë¸þ¤±¡¢ÂçÃ«¤¬ËÜÍè¤ÎÂÇ·â¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¤Î¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂç¤¤¤¡£
¡¡¤½¤ÎÂçÃ«¤Ï22Æü¤Î¥¸·³Àï¤Ç4ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ2»°¿¶¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡9»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇ¤Ç26ÀïÏ¢Â³½ÐÎÝ¤È¤·¤¿¤¬¡¢¼ã¼ê±¦ÏÓ¤Ë¶ìÀï¤·¤¿¡£¥á¥¸¥ã¡¼½éÀèÈ¯¤Î±¦ÏÓ¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡Ê24¡Ë¤ËÂÐ¤·¡¢ºÇ½é¤Î2ÂÇÀÊ¤ÏÊÑ²½µå¤Ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¹ç¤ï¤º¡¢¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤È±¦Èô¤ËÅÝ¤ì¤¿¡£
¡¡Ï»²ó¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯¹¶Î¬¤·¤¿¡£¥«¥¦¥ó¥È2-2¤ÈÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢³°³ÑÄã¤á¤Î¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤Ë¥Ð¥Ã¥È¤òÀÞ¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢±¦Á°¤Ë±¿¤Öµ»¤¢¤ê¤Î°ìÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡¤È¤³¤í¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¸À¤¨¤Ð¤³¤³¤Þ¤Ç´üÂÔ¤òÎ¢ÀÚ¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤À¤¬¡¢°Æ¤ÎÄê¡¢¥Á¡¼¥àÆâ¤Ç¤ÎÉ¾È½¤ÏË§¤·¤¯¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤â¤½¤Î¤Ï¤º¡£À³ÊÌÌ¤ËÆñ¤¬¤¢¤ê¡¢¥í¥Ã¥Æ»þÂå¤«¤é¼«¸ÊÃæ¿´Åª¤ÊÂÖÅÙ¤Ç¥Ê¥¤¥ó¤Î¥Ò¥ó¥·¥å¥¯¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£¤½¤ó¤Ê¿Í¤È¤Ê¤ê¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢ÀèÇÚÅê¼ê¤ò¥Ö¥Á¥®¥ì¤µ¤»¤¿¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î»ö·ï¡×¤È¤Ï¡Ä¡©
