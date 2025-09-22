timelesz猪俣周杜＆橋本将生＆篠塚大輝、3人で“回る中華屋さん”へ お会計は「割り勘」
8人組グループ・timeleszの寺西拓人、原嘉孝、橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝が22日、都内で行われたヘアケアブランド「8 THE THALASSO（エイトザタラソ）」新CM発表会に登壇した。今年2月に新メンバーオーディションを経て加入した5人のみでのCM出演が決定した。
【写真】個性爆発！timeleszメンバーの心を潤すもの
CM内容にちなみ、心を潤すものについて篠塚は「高校の友人との焼き肉とお仕事」と紹介すると「中高6年間男子校だったので絆が強くて、週3で友達と焼き肉しています。お仕事に関して毎日新鮮なことが多い」とハイペースぶりで驚かせる。
すると猪俣は「大輝ってごはん屋さんを友達と家族とよく行くから、知っていて。この前も、俺と将生くんと大輝で行った。初めて食卓が回る中華屋さんに行って興奮したよね」と声を弾ませると、原は「そういう時、お会計どうしてるの。しの（篠塚）って友達にはおごるよね」と振ると、橋本は「僕たちの間でおごるとかないですよ。同期だし」と会計は“割り勘”。篠塚は「なんなら俺が一番下だからおごってもらわないと」と笑わせていた。
新テレビCM「かきあげたくなる、ぷるん髪」篇は27日から東名阪エリアで放送開始。
【写真】個性爆発！timeleszメンバーの心を潤すもの
CM内容にちなみ、心を潤すものについて篠塚は「高校の友人との焼き肉とお仕事」と紹介すると「中高6年間男子校だったので絆が強くて、週3で友達と焼き肉しています。お仕事に関して毎日新鮮なことが多い」とハイペースぶりで驚かせる。
新テレビCM「かきあげたくなる、ぷるん髪」篇は27日から東名阪エリアで放送開始。