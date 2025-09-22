¡ØSeventeen¡Ù¥â¥Ç¥ë¡¦´ØÃ«ÎÜµª¡¢½é¥°¥é¥Ó¥¢¤ÇÂç´ï¤ÎÊÒ¤ê¤ó¡¡ÀµÅýÇÉ¤Î¡ÈÌµÅ¨¤Ê¾Ð´é¡É¡ß¡È¥¹¥ì¥ó¥À¡¼¥Ü¥Ç¥£¡É
¡¡¡ØSeventeen¡Ù¥â¥Ç¥ë¤Î´ØÃ«ÎÜµª¤¬¡¢22ÆüÈ¯Çä¡Ø½µ´©¥ä¥ó¥°¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ù43¹æ¤Î´¬Ãæ¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡ÛÈþ¥ï¥¡õ¥¥å¡¼¥È¤Ê¾Ð´éÁ´³«¡Ä¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥Ü¥Ç¥£¤òÈäÏª¤·¤¿´ØÃ«ÎÜµª
¡¡´ØÃ«¤Ï¡¢2006Ç¯8·î8ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÀéÍÕ¸©½Ð¿È¡£¡Ø¥Ë¥³¡ù¥×¥Á¡Ù¡¢¡ØÆó¥³¥é¡Ù¤Ê¤É¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¤Ï¡ØSeventeen¡Ù¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê´ØÃ«¤¬¡¢¡Ø¥ä¥ó¥Þ¥¬¡Ù¤Ç½é¥°¥é¥Ó¥¢¡£¡È¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë°ïºà¡É¤¬¡¢ÌµÅ¨¤Ê¾Ð´é¤È¥¹¥ì¥ó¥À¡¼¤Ê¤¬¤é¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Î¤¢¤ë¥Ü¥Ç¥£¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢É½»æ¡õ´¬Æ¬¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë¤Ï±Ý¸¶°ÍÆá¡¢´¬Ëö¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë¤Ï¹âÄáÅí±©¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
