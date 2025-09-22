ÌÚ²¼Í¥¼ùºÚ¤µ¤ó¡¡¼«¿È¤Î¡ÈÎø°¦¥¿¥¤¥×¡É¤Ï¡ÖÅö¤¿¤Ã¤Æ²á¤®¤Æ¤¤¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×ºÇ¿·¼«»£¤ê¤Ë¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¤ÎÀ¼
¡¡¸µ¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÌÚ²¼Í¥¼ùºÚ¤µ¤ó¡Ê37¡Ë¤¬22Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¶á¶·¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡ÌÚ²¼¤µ¤ó¤Ï¡ÖÂç¹¥¤¤Ê°ìÍö¿©¤Ù¤¿¤é¤ªÊ¢ÄË¤¯¤Ê¤ë¡¡¤À¤±¤É¤Þ¤¿¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤ë¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢Ä¹½÷¤È¤ÎÇã¤¤Êª¤Ç¤Î½ÐÍè»ö¤ä¼¡½÷¤¬¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤·¤¿Í¼ÈÓ¥á¥Ë¥å¡¼¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÇÏ»É¤·²òÅà¤·¤Æ¿©¤Ù¤¿¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ÊÇÏ¤Î³¨Ê¸»ú¡Ë¤µ¤ó¡¡ÀÖ¿È¤¬¤¹¤¡×¡ÖÊ¿ÆüÊÙ¶¯¡¦HOME work¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿Ì¼¤¿¤Á¤òÏ¢¤ì¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥«¥é¥ª¥±È¯»¶¤µ¤»¤Ë¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö²Ã¹©¤¢¤ê¤ÈiPhone¥Î¡¼¥Þ¥ë¥«¥á¥é¤É¤Ã¤Á¤¬ÎÉ¤¤¤«¡¡ÂÔ¤Á¤Ê¤¬¤éÆæ¤Î¸¡¾Ú¼«»£¤ê¡Ú¥Î¡¼¥Þ¥ë¥«¥á¥é¤ÎÊý¤¬ÎÉ¤¤»¨´¶¤ÈÀ¸¤Ã¤Ý¤µ¤¬¤¢¤ê¹¥¤¡Û¡×¤È¼«»£¤ê¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¤Þ¤¿SNS¤ÇÎ®¹ÔÃæ¤ÎÎø°¦¥¿¥¤¥×¿ÇÃÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤Ê¤ó¤«¤Ç¥Ä¥ó¥Ç¥ì¥ä¥ó¥¡¼TYPE¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¹ðÇò¡£Æ±¥¿¥¤¥×¤Ï¡Ö¾ï¤ËÂç»ö¤Ê¿Í¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î°¦¤òÍ¿¤¨¡¢¤½¤·¤ÆÆ±¤¸¤°¤é¤¤¼«¤é¤â°¦¤òÍß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤µ¤ì¤ë·ë²Ì¤Ë¡¢¡Ö¤Õ¤¥¤ó¡¡¤È¤¹¤«¤·¤Ê¤¬¤éÆÉ¤ó¤Ç¤¿¤é¡¡Åö¤¿¤Ã¤Æ²á¤®¤Æ¤¤¤Æ¡¡¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÍ¥¼ùºÚ¤Á¤ã¤ó¤â¤ä¤Ã¤¿¤Î¤Í¡×¡Ö¥Ä¥ó¥Ç¥ì¥ä¥ó¥¡¼¡¡°ì½ï¤À¾Ð¡×¡Ö¥Ä¥ó¥Ç¥ì¥ä¥ó¥¡¼Æ±¤¸¡ª¡ª´ò¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¡£¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤¨¤Ã¤Ã¤Ã¤°¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¥á¥¬¥Í¤Î¥¢¥Ã¥×¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£