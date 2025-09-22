【明治安田J1リーグ】浦和レッズ 0ー1 鹿島アントラーズ（9月20日／埼玉スタジアム2002）

【映像】背後からジャンピングタックルを受けた瞬間

背後から危険なジャンピングタックルを受けたがノーファウルの判定に、選手は驚き、指揮官が猛抗議した。

J1リーグ第30節で浦和レッズと鹿島アントラーズが対戦。その21分のことだ。

鹿島のFW鈴木優磨が前線で浮き球パスを受けようとした瞬間、背後から浦和のMFサミュエル・グスタフソンのジャンピングタックルを食らって吹き飛ばされた。実況席から声が漏れるような危険なプレーだったが、主審の笛は鳴らず。鈴木はキョトンとした顔を見せて判定を受け入れられない様子を浮かべ、鬼木達監督はジェスチャーでイエローカードを出すことを含めて抗議した。

解説・佐藤寿人氏は「少しタイミングとしては遅れてチャレンジに行ったように見えましたけど。完璧に遅れた形で背中にコンタクトしている、かなり危険なプレーでしたね」と言及した。

グスタフソンが歩み寄って鈴木と握手をかわして和解する形にはなったが、鹿島の指揮官はなかなか納得できないようだった。

ファンもABEMAのコメント欄やSNS上で「今日もバチバチのグスタフソン対鈴木優磨が見れそう」「鈴木優磨とグスタフソン、またやり合うんですか」「以前かなりやり合ってたからな…ちょっと心配」「カードだろ」と注目していた。

なお、試合は鹿島が1ー0で勝利。単独首位に浮上した。

（ABEMA de DAZN／Jリーグ）