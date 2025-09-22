¼«Ì±ÅÞ ÁíºÛÁª¡¡ÁèÅÀ¤Ï¡©¡¡5¿Í¤¬Î©¸õÊä¤·12Æü´Ö¤ÎÁªµóÀï ¡Ö²òÅÞÅª¤Ê½ÐÄ¾¤·¡×¤ä¡ÈµóÅÞ°ìÃ×ÂÎÀ©¡É¤Ê¤É
¡Ö¥Ý¥¹¥ÈÀÐÇË¡×¤ò·è¤á¤ë¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁíºÛÁª¤¬¤¤ç¤¦¹ð¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£12Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤ëº£²ó¤ÎÁªµóÀï¤Ç¤Ï²¿¤¬ÁèÅÀ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¼«Ì±ÅÞËÜÉô¤«¤éÃæ·Ñ¤Ç¤¹¡£
¼ç¤ÊÁèÅÀ¤Ï3¤Ä¤Ç¤¹¡£1¤Ä¤Ï¡ÖÀ¯¼£¤È¥«¥Í¡×¤ÎÌäÂê¤Ê¤É¤Ç¿®Íê¤ò¼º¤¤¡¢½°»²¤Î¹ñÀ¯Áªµó¤ÇÂçÇÔ¤·¤¿¼«Ì±ÅÞ¤ò¤É¤¦Î©¤ÆÄ¾¤¹¤«¤Ç¤¹¡£
5¿Í¤Ë¤ÏÇÔÀï¤ÎÁí³ç¤ËÌÀµ¤µ¤ì¤¿¡Ö²òÅÞÅª¤Ê½ÐÄ¾¤·¡×¤ä¡¢ÁíºÛÁª¸å¤Î¡ÈµóÅÞ°ìÃ×ÂÎÀ©¡É¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë²¿¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¤Î¤«¡¢¤Þ¤¿¡¢À¯¼£¤È¥«¥Í¤ÎÌäÂê¤ÇÉÔµºÜ¤¬¤¢¤Ã¤¿µÄ°÷¤Î½è¶ø¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤Ê¤É¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÀâÌÀ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
2¤ÄÌÜ¤Ï½°»²Î¾±¡¤Ç¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤È¤Ê¤ë¤Ê¤«¡¢Â¿¿ôÇÉ¤Î·ÁÀ®¤Ë¸þ¤±¤ÆÌîÅÞ¤È¤É¤¦Ï¢·È¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤Ç¤¹¡£
ÀÐÇËÀ¯¸¢¤ÈÆ±¤¸¤¯À¯ºö¤´¤È¤Î¡ÈÉôÊ¬Ï¢¹ç¡É¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âÏ¢Î©¤Î³ÈÂç¤«¡¢¿·ÁíºÛ¤ÎºÇ½é¤Î´ØÌç¤Ë¤Ê¤ë¹ñ²ñ¤Ç¤ÎÁíÍý»ØÌ¾Áªµó¤Ë¤â±Æ¶Á¤·¤Æ¤¯¤ë¤À¤±¤Ë¡¢Í¿ÌîÅÞ¤È¤â¤Ë5¿Í¤ÎÈ¯¸À¤òÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¸å¤ËÊª²Á¹âÂÐºö¤Ê¤É¤Î·ÐºÑÂÐºö¤Ç¤¹¡£
ÄÂ¾å¤²¤äÀÇÀ©²þÀµ¤Ë¤è¤ë¼ê¼è¤ê¤ÎÁý²Ã¤òÌÜ»Ø¤¹ÁÊ¤¨¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤â¤Î¤Î¡¢ÅÞ¤Î·ëÂ«¤ÈÌîÅÞÏ¢·È¤Î´Ö¤Ç¾ÃÈñÀÇ¤Î¸ºÀÇ¤Ê¤É¡ÈÀí¤Ã¤¿¡É¼çÄ¥¤ÏÌÄ¤ê¤òÀø¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»²±¡Áª¤«¤é2¤«·î¡¢5¿Í¤Ë¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤Î¡ÈÆâÎØÙæ¤á¡É¤ÇÀ¸¤¸¤¿¡ÖÀ¯¼£¶õÇò¡×¤òËä¤á¤ëÀÕÇ¤¤âÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£