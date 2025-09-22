2025Ç¯9·î22Æü¡Á9·î28Æü¤Î±¿Àª¡Ö¤ª¤È¤áºÂ¡Ê²µ½÷ºÂ¡Ë¡× ¾Ï·î°½Çµ¤Î¡ÚÂç¿Í¤Î¤¿¤á¤ÎÀ±Àê¤¤¡Û
Àê½Ñ¸¦µæ²È¡¦¿´Íý¥Æ¥¹¥È¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¾Ï·î°½Çµ¤Î12À±ºÂÀê¤¤¡£2025Ç¯9·î22Æü¡Á9·î28Æü¤Î±¿Àª¤òÀ¾ÍÎÀêÀ±½Ñ¤ÇÀê¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¥Ã¥Á¥ê¤ÈÀºÅÙ¤ò¾å¤²¤Æ¡£
¤æ¤ë¤ß¤ä¤¹¤¤¥à¡¼¥É¡£
¡Ö¤Þ¡¢¤¤¤Ã¤«¡×¤È¤«¡¢¡Ö¤Û¤É¤Û¤É¤Ç¡×¤È¤É¤ó¤É¤ó¥é¥¯¤ÊÊý¸þ¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤¤¤½¤¦¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢Ë¾¤àÀ®²Ì¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Çö¡¹µ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥Ï¡¼¥É¤Ë´èÄ¥¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
º£½µ¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê»ÅÀÚ¤êÄ¾¤·¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¡£¤ä¤ë¤Ê¤é¤ä¤ë¡¢¤ä¤á¤ë¤Ê¤é¤³¤³¤Ç½ª¤ï¤ê¤Ë¤¹¤ë¡¢Çò¹õ¥Ï¥Ã¥¥ê¤Ä¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤É¤Ã¤Á¤Ä¤«¤º¤ÇÃè¤Ö¤é¤ê¤ó¤Ï»þ´Ö¤Î¤à¤À¡£¼«Ê¬¤Ë¸·¤·¤¯¥ê¥»¥Ã¥È¤ò¤«¤±¤Æ¡£
¥ª¥Õ¤Ï¡¢Ç®¶¸¤Î¾ì½ê¤Ø¡£¥é¥¤¥Ö²ñ¾ì¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ÑÀï¤Ç¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ë¤Ï¤º¡£
°¦¤Ï¡¢¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤¬¥«¥®¡£
(Ê¸:¾Ï·î °½Çµ¡ÊÀê¤¤¥¬¥¤¥É¡Ë)
¤ª¤È¤áºÂ¡¿²µ½÷ºÂ¡Ê8·î23Æü¡Á9·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ëµ°Æ»½¤Àµ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¡£
¥¥Ã¥Á¥ê¤ÈÀºÅÙ¤ò¾å¤²¤Æ¡£
¤æ¤ë¤ß¤ä¤¹¤¤¥à¡¼¥É¡£
¡Ö¤Þ¡¢¤¤¤Ã¤«¡×¤È¤«¡¢¡Ö¤Û¤É¤Û¤É¤Ç¡×¤È¤É¤ó¤É¤ó¥é¥¯¤ÊÊý¸þ¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤¤¤½¤¦¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢Ë¾¤àÀ®²Ì¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Çö¡¹µ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥Ï¡¼¥É¤Ë´èÄ¥¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
º£½µ¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê»ÅÀÚ¤êÄ¾¤·¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¡£¤ä¤ë¤Ê¤é¤ä¤ë¡¢¤ä¤á¤ë¤Ê¤é¤³¤³¤Ç½ª¤ï¤ê¤Ë¤¹¤ë¡¢Çò¹õ¥Ï¥Ã¥¥ê¤Ä¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤É¤Ã¤Á¤Ä¤«¤º¤ÇÃè¤Ö¤é¤ê¤ó¤Ï»þ´Ö¤Î¤à¤À¡£¼«Ê¬¤Ë¸·¤·¤¯¥ê¥»¥Ã¥È¤ò¤«¤±¤Æ¡£
¥ª¥Õ¤Ï¡¢Ç®¶¸¤Î¾ì½ê¤Ø¡£¥é¥¤¥Ö²ñ¾ì¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ÑÀï¤Ç¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ë¤Ï¤º¡£
°¦¤Ï¡¢¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤¬¥«¥®¡£
(Ê¸:¾Ï·î °½Çµ¡ÊÀê¤¤¥¬¥¤¥É¡Ë)