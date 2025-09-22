「上級者親子コーデ」イモトアヤコ、息子との親子ショット公開！ 「お子さん大きくなりましたね」
タレントのイモトアヤコさんは9月21日、自身のInstagramを更新。息子とのツーショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】イモトアヤコ＆息子の親子ショット
ファンからは「ペアルック可愛いぃぃぃ」「上級者親子コーデ」や「お子さん大きくなりましたね」「息子くんがすくすくと成長していってる」「息子さんの後ろ姿にも萌え〜」といった声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「息子くんがすくすくと成長していってる」イモトさんは「海外の作業服屋さんでゲット」とつづり、3枚の写真を投稿。1枚目は息子とのツーショットで、チュロスのようなものを持っている息子をイモトさんが見守っています。2人の服装は、どちらも蛍光色のトップスとチェック柄のパンツで合わせており、いわゆる“リンクコーデ”となっています。かわいらしいですね。
「息子と2人旅」7月24日の投稿では「友達に会いに息子と2人旅 in 石川県」とつづり、7枚の写真を公開したイモトさん。息子と仲良く旅行する様子が写っています。ファンからは「赤ちゃんだったのに、もう男の子になってる!!」「後ろ姿だけど、イモトさんに似てる〜」といった反響が寄せられました。今後もすてきな投稿を期待したいですね。
