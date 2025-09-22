¡Ú´ÚÎ®¡ÛENHYPEN¡¢¥Þ¥«¥ª¤Ç³«¤«¤ì¤¿£Ë¡Ý£Ð£Ï£Ð²»³Úº×£³´§¡¡¡Öº£Ç¯¤Ï¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¡×¤È´¶¼Õ
¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×ENHYPEN¡Ê¥¨¥ó¥Ï¥¤¥×¥ó¡Ë¤¬¡¢K¡ÝPOP¤Î²»³Úº×¤Ç3´§²¦¤òÃ£À®¤·¤¿¡£´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¥Þ¥«¥ª¤Ç20Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿¡Ö2025 THE FACTMUSIC AWARD TMA¡×¤Ç¡¢¶¯Âç¤Ê±Æ¶ÁÎÏ¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¼øÍ¿¤¹¤ë¡ÖICON OF THE YEAR¡×¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Âç¾Þ³Ê¤Î¡Öº£Ç¯¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡×¤È¡¢¸½¾ì´ÑµÒ¤Î¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÅêÉ¼¤ÇÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¡Ö¥È¥¥¥Ç¥¤¢®¡ÊÃæÅÀ¡Ê¥é¥Æ¥ó¡Ë¡Ë¥Á¥ç¥¤¥¹¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢3ÉôÌç¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
ENHYPEN¤Ï¼ø¾Þ¼°¤Ç¡Ö¸÷±É¤Ç°ÕÌ£¤Î¿¼¤¤¾Þ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤Ï¡Ø¥³¡¼¥Á¥§¥é¡Ù½Ð±é¤ò»Ï¤á¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à³èÆ°¤â¤·¤ÆËÜÅö¤Ë¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë²á¤®¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤¦¤¹¤°¥Ç¥Ó¥å¡¼5¼þÇ¯¤Ç¤¹¡£º£¤Þ¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿ENGENE¡¥¡Ê¥¨¥ó¥¸¥ó¡¢¸ø¼°¥Õ¥¡¥óÌ¾¡Ë¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È´¶ÁÛ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¤Þ¤¿¡Ö¤¤¤Ä¤â¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¿¿¿´¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ°¦¾ð¤ËÊó¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦ºÇÁ±¤ò¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤Î»Ä¤ê¤â¡¢Ç®¿´¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¹¤Æ¤¤Ê»Ñ¤ò¤ª¸«¤»¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
ENHYPEN¤Ï¡¢¼ø¾Þ¼°¤Ç²Î¤È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎMK¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ï22Æü¡ÖÁí¹ç·Ý½Ñ¤ò¸«¤ë¤è¤¦¤ÊÉñÂæ¤À¤Ã¤¿¡£¥À¡¼¥¯¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ëÌ©ÅÙ¤Î¹â¤¤¹½À®¤Î¿¶¤êÉÕ¤±¤È·ä¤Î¤Ê¤¤¥é¥¤¥Ö¡¢ÍºÂç¤µ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ëÉñÂæ±é½Ð¤Þ¤Ç°ì»þ¤âÌÜ¤òÎ¥¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
Â¾¤Ë¡¢º£Ç¯¡ÖÂè1²ó¥¶¡¦¥¢¥ï¡¼¥º¡×¤È¡ÖASEA2025¡×¤ÇÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¼ø¾Þ¼°¤Ç¤Î¼õ¾Þ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤ò¼Â»ÜÃæ¤Ç¡¢10·î3¡Á5Æü¤Ë¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¸ø±é¤ò¹Ô¤¤¡¢Æ±24¡Á26Æü¤Ë¤Ï¥½¥¦¥ë¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£