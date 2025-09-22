3人組ロックバンド「ヤバイTシャツ屋さん」のベース・ボーカルありぼぼが22日までにX（旧ツイッター）を更新。3人組テクノポップユニット、Perfumeが活動休止を発表したことについて思いをつづった。

Perfumeのファンクラブ会員でもあるありぼぼは「P.T.A. Newsから確認しました」とPerfumeの公式発表に言及。「こんな決断、かっこいいなあ。Perfumeのためでもあり、ご自身たちのためでもある決断」とし、「こんなん応援するに決まってるやん」と号泣する絵文字を添えて思いをつづった。

続けて「また巡り会える日を楽しみに、大好きなPerfumeのお3方のチャレンジをいっぱい応援します！！！」とし、「シンプルに今Challenger聴いて泣いてはいる」と寂しい思いもにじませた。

Perfumeはデビュー20周年の21日、公式サイトで12月31日をもってコールドスリープ（活動休止）に入ると発表。「25周年を迎えた私たちが、初めてそれぞれの人生にクローズアップして向き合って、新しい私たちを見つけていこう、という時間です」とし、将来的なカムバックの意思もうかがわせている。