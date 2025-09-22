ºÊ¤Ï¥ß¥Ë¥¹¥«¤Ç°ìÀ¤É÷óÓ¤·¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¡Ä¹¾¸ýÍÎ²ð57ºÐ¡¢²ÈÄí¤Ç¤Î°Õ³°¤ÊÁÇ´é¤È¤Ï¡ÚÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Û
¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ê¤ÉÂ¿ÊýÌÌ¤Ç³èÌö¤òÂ³¤±¡¢¾ï¤ËÂè°ìÀþ¤È¤·¤ÆÁö¤êÂ³¤±¤ë¹¾¸ýÍÎ²ð¤µ¤ó¡Ê57¡Ë¤¬9·î26Æü¸á¸å1»þÊüÁ÷¤Î¹õÌøÅ°»Ò¤µ¤ó¤ÎÄ¹¼÷¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤Þ¤¹¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎÀ¸¤¤Î©¤Á¤«¤éÇÐÍ¥¤ä²Î¼ê³èÆ°¤ò»Ï¤á¤¿·Ð°Þ¡¢ºÊ¤Î¿¹¹âÀéÎ¤¤µ¤ó¡Ê56¡Ë¤È¤ÎÆë¤ì½é¤á¤Ê¤É¤âÌÀ¤«¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ß¥Ë¥¹¥«¤Ï·òºß¡ª¿¹¹âÀéÎ¤¤µ¤ó¤Î¶á±Æ
Êì¤¬µÊÃãÅ¹¤ò±Ä¤ß¡¢»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤éÅ¹¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤ËÍ·¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¹¾¸ý¤µ¤ó¡£¤½¤³¤Ç¤Î»É·ã¤¬¼«¿È¤Î¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£¹â¹»¤òÂ´¶È¸å¤Ë²È¤ò½Ð¤Æ¼«Î©¡£±Ç²è¤Î½õ´ÆÆÄ¤Î²È¤Ëµï¸õ¤·¤Ê¤¬¤é»£±Æ¸½¾ì¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é²»³Ú¤âÂç¹¥¤¤Ç¡¢¶á½ê¤Ë½»¤à½ÇÉã¤Î±Æ¶Á¤Ç¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥®¥¿¡¼¤Ï¸«¤è¤¦¸«¤Þ¤Í¤ÇÃÆ¤»Ï¤á¡¢à¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã±Ñ¸ìá¤Ç²Î¤òºî¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤«¡£°ìºòÇ¯¤Ë¤Ï¡¢²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼35¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Æ¡¢²»³Ú³èÆ°¤òËÜ³ÊºÆ»ÏÆ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿ºÊ¤Î¿¹¹â¤µ¤ó¤È¤â¡¢²»³Ú¤òÄÌ¤¸¤ÆÃç¤ò¿¼¤á¤¿¤½¤¦¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡¢ºÊ¤ä»Ò¤¿¤Á¤È¤ÎÊë¤é¤·¤Ö¤ê¤â¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£