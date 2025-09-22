ÄÅ¾¦¶È¤Ê¤É¤¬¥Ù¥¹¥È8¿Ê½Ð¡¡½©¤Î¹â¹»Ìîµå»°½Å¸©Âç²ñ3²óÀï
ÍèÇ¯½Õ¤Î¥»¥ó¥Ð¥Ä¹Ã»Ò±à¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë½©¤Î¹â¹»Ìîµå»°½Å¸©Âç²ñ¤¬21Æü¡¢¸©Æâ3¤Ä¤Îµå¾ì¤Ç¡¢3²óÀï¤Î3»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÅ»Ô¤ÎÄÅµå¾ì¸ø±àÆâÌîµå¾ì¤Ç¤Ï·¬Ì¾À¾¤ÈÄÅ¾¦¤¬ÂÐÀï¤·¡¢3²ó¤Ë10ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤¿ÄÅ¾¦¶È¤¬7²ó¥³¡¼¥ë¥É¤Ç¥Ù¥¹¥È8¤Ë¿Ê½Ð¡£
¾¾ºå»Ô¤Î¥É¥ê¡¼¥à¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Ï¸ÖÌî¤È¥·¡¼¥É¤Î¶áÂç¹âÀì¤¬ÂÐÀï¤·¡¢2ÂÐ7¤Ç¶áÂç¹âÀì¤¬¾¡Íø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ËÀª»Ô¤Î¥À¥¤¥à¥¹¥¿¥¸¥¢¥à°ËÀª¤Ç¤ÏÀî±Û¤È»ÍÆü»Ô¾¦¶È¤¬ÂÐÀï¡¢8ÂÐ2¤ÇÀî±Û¤¬¾¡¤Ã¤Æ½à¡¹·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½©¤Î¹â¹»Ìîµå»°½Å¸©Âç²ñ¤Ï23Æü¤Ë¸©Æâ3¤Ä¤Îµå¾ì¤Ç½à¡¹·è¾¡4»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
