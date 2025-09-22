¤Þ¤º¤Ï¡Ö¥ª¥ë¥«¥ó¡×¤ÎÀÑÎ©¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡ª °å»Õ¤¬NISA¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤È¤¤ÎÀïÎ¬¤ÈÃí°ÕÅÀ
NISA¸ýºÂ¤Ê¤éÌó2³ä¤ÎÀÇ¶â¤¬¥¼¥í¤ËNISA¤È¤Ï¡¢Åê»ñ¤ÇÆÀ¤¿Íø±×¤ËÂÐ¤·¤ÆÄÌ¾ï¤«¤«¤ëÌó20¡ó¡Ê20.315¡ó¡Ë¤ÎÀÇ¶â¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¡Ö¾¯³ÛÅê»ñÈó²ÝÀÇÀ©ÅÙ¡×¤Î¤³¤È¡£¤È¤ê¤ï¤±»ÙÊ§¤¦ÀÇ¶â¤ÎÂ¿¤¤¹â½êÆÀ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤À©ÅÙ¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
NISA¤ÏÁá¤¯¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤Û¤É¥á¥ê¥Ã¥È¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢Â¿Ë»¤Ê°å»Õ¤¬NISA¤ò³èÍÑ¤¹¤ëºÝ¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÀïÎ¬¤ÈÃí°ÕÅÀ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ú¡¼¥¹¤ÇÅê»ñ¤ò¿Ê¤á¤ë¡©
¸½ºß¤ÎNISAÀ©ÅÙ¤Ï¡¢Èó²ÝÀÇ±¿ÍÑ´ü´Ö¤¬Ìµ´ü¸Â¤È¤Ê¤ê¡¢Ä¹´üÅê»ñ¤¹¤ë¤Î¤Ë¸þ¤¯¡Ö¤Ä¤ß¤¿¤ÆÅê»ñÏÈ¡×¤ÈÉý¹¤¯Åê»ñ¤¬²ÄÇ½¤Ê¡ÖÀ®Ä¹Åê»ñÏÈ¡×¤Î2¼ïÎà¤¬Ê»ÍÑ²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£1Ç¯´Ö¤ËÅê»ñ¤Ç¤¤ë¸ÂÅÙÏÈ¤ÏÁ°¼Ô¤¬120Ëü±ß¡¢¸å¼Ô¤¬240Ëü±ß¤Ç¹ç·×360Ëü±ß¡£¤¿¤À¤·¡¢°ìÀ¸³¶¤ÇÊÝÍ¤Ç¤¤ë¡ÖÈó²ÝÀÇÊÝÍ¸ÂÅÙ³Û¡×¤ÏºÇÂç1800Ëü±ß¡ÊÀ®Ä¹Åê»ñÏÈ¤Ï¤½¤Î¤¦¤Á1200Ëü±ß¡Ë¤Ç¡¢¤¤¤º¤ì¤â¹ØÆþ»þ¤Î²Á³Ê¡ÊÊí²Á¡Ë¤Ç´ÉÍý¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤¯¸ÂÅÙ³Û¤ò»È¤¤ÀÚ¤ë¤Û¤¦¤¬ÍÍøÎã¤¨¤Ð¡¢Ëè·î30Ëü±ß¤º¤Ä¡¢Ç¯´Ö360Ëü±ß¤Î¸ÂÅÙ³Û¤òÌÜ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤»È¤¨¤Ð1800Ëü±ß¡à360Ëü±ß¡á5Ç¯¤È¤Ê¤ê¡Ê²èÁü2¤Î¡¡Ë¡¢5Ç¯´Ö¤ÇÀ¸³¶¤ÎÁíÏÈ¤ò»È¤¤ÀÚ¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬Ç¯´Ö180Ëü±ß¤Ê¤é10Ç¯¡ÊÆ±¢¡Ë¡¢120Ëü±ß¤Ê¤é15Ç¯¡ÊÆ±£¡Ë¡¢60Ëü±ß¤Ê¤é30Ç¯¡ÊÆ±¤¡Ë¤«¤«¤ë·×»»¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ËNISA¤òÍøÍÑ¤¹¤ëºÝ¡¢¡¡Á¤¤Î¤¦¤Á¤É¤ì¤¬¤ªÆÀ¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤¯¸ÂÅÙ³Û¤ò»È¤¤ÀÚ¤ë¡¤ÎÊýË¡¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤¼¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢»ñ»º±¿ÍÑ¤Ï´ü´Ö¤¬Ä¹¤±¤ì¤ÐÄ¹¤¤¤Û¤É¡¢ÍøÂ©¤¬ÍøÂ©¤òÀ¸¤à¡ÖÊ£Íø¡×¤Î¸ú²Ì¤Ç¡¢Áý¤¨Êý¤¬Áá¤¯¡¢Âç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Èó²ÝÀÇ´ü´Ö¤¬Ìµ´ü¸Â¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤¯¡¢Â¿¤¯¤Î»ñ¶â¤òNISA¤Ç±¿ÍÑ¤·¤¿¤Û¤¦¤¬Èó²ÝÀÇ¤Î´ü´Ö¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ê¡¢ÀáÀÇ¸ú²Ì¤âÂç¤¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢Åê»ñ¤ÏÍÂÃù¶â¤È°Û¤Ê¤ê¸µËÜÊÝ¾Ú¤¬¤Ê¤¯¡¢¸µËÜ³ä¤ì¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÅöÌÌ»È¤¦Í½Äê¤Î¤Ê¤¤¡ÖÍ¾Íµ»ñ¶â¡×¤Ç¹Ô¤¦¤Î¤¬Å´Â§¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÌµÍý¤Î¤Ê¤¤¶â³Û¤ÇÍøÍÑ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½ºß¼ê¸µ»ñ¶â¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤á¤ËÂ¿¤¯¤Î»ñ¶â¤òNISA¤Ç±¿ÍÑ¤¹¤ë¤Î¤¬ÆÀºö¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤Ä¤ß¤¿¤ÆÅê»ñÏÈ¡×¤È¡ÖÀ®Ä¹Åê»ñÏÈ¡×¡¢¤É¤¦»È¤¨¤Ð¤¤¤¤¡©¤Ê¤ª¡¢À®Ä¹Åê»ñÏÈ¤Ç±¿ÍÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÀ¸³¶ºÇÂç1200Ëü±ß¤Þ¤Ç¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÁíÏÈ¤òÁ´¤Æ»È¤¤ÀÚ¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ºÇÄã600Ëü±ß¤Ï¤Ä¤ß¤¿¤ÆÅê»ñÏÈ¤Ç±¿ÍÑ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ä¤ß¤¿¤ÆÅê»ñÏÈ¤Ë¤Ï¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¸ÂÅÙ³Û¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÁíÏÈ¤Î1800Ëü±ß¤ò´Ý¡¹¤Ä¤ß¤¿¤ÆÅê»ñÏÈ¤Ç»È¤¦¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
Åê»ñ¤Ç¤Ï¡¢¤É¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç²¿¤òÇã¤¦¤Î¤«¤ò·è¤á¤ë¤Î¤¬ºÇÂç¤ÎÌäÂê¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀÑÎ©Êý¼°¤Ê¤é°ìÅÙÀßÄê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¤¢¤È¤Ï¼«Æ°Åª¤ËÇã¤¤ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Á¤¤¤ÁÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤Â¿Ë»¤Ê°å»Õ¤Ë¤âÅ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Æü¡¹ÃÍÃÊ¤¬ÊÑÆ°¤¹¤ë¶âÍ»¾¦ÉÊ¤Ï¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¼¡Âè¤Ç¤Ï¹âÃÍ¤Ç¤Ä¤«¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»þ´Ö¤òÊ¬¤±¤ÆÇã¤¤ÉÕ¤±¤ëÀÑÎ©¤Ê¤é¤½¤Î¥ê¥¹¥¯¤âÍÞ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÃÍÃÊ¤¬¹â¤¤¤È¤¤Ë¤Ï¾¯¤Ê¤¯¡¢°Â¤¤¤È¤¤Ë¤ÏÂ¿¤¯Çã¤¤ÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¹ØÆþÃ±²Á¤¬Ê¿½à²½¤µ¤ì¤ë¸ú²Ì¡Ê¥É¥ë¥³¥¹¥ÈÊ¿¶ÑË¡¡Ë¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢Åê»ñ¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý¤Ï¡¢¤Þ¤º¤Ä¤ß¤¿¤ÆÅê»ñÏÈ¤«¤éÍøÍÑ¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Ä¤ß¤¿¤ÆÅê»ñÏÈ¤Ç¤¢¤ëÄøÅÙ¥Ù¡¼¥¹¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢´·¤ì¤Æ¤¤¿¤éÀ®Ä¹Åê»ñÏÈ¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÊýË¡¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£À®Ä¹Åê»ñÏÈ¤ÇÇã¤¨¤ë¤Î¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÅê»ñ¿®Â÷¤ä¹ñÆâ³°¤Î³ô¼°¡¢ETF¡Ê¾å¾ìÅê»ñ¿®Â÷¡Ë¡¢REIT¡ÊÉÔÆ°»ºÅê»ñ¿®Â÷¡Ë¤È¤«¤Ê¤ê¹ÈÏ°Ï¤Ç¤¹¡£µöÍÆ¤Ç¤¤ëÂ»¼º¥ê¥¹¥¯¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢¤è¤êÀÑ¶ËÅª¤Ê±¿ÍÑ¤òÌÜ»Ø¤¹Åê»ñ¿®Â÷¤ä¹âÇÛÅö¤Î³ô¼°¤Ê¤É¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
NISA¤ÇÇã¤¦¤Ê¤é¡©À¤³¦¤Î³ô¼°¤ËÊ¬»¶Åê»ñ¤¹¤ëÅê»ñ¿®Â÷¤¬¿Íµ¤NISA¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¼çÎÏ¶âÍ»¾¦ÉÊ¤Ï¡ÖÅê»ñ¿®Â÷¡×¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤¦¤Á¡¢NISA¤ÇºÇ¤â¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢Á´À¤³¦¤Î³ô¼°»Ø¿ô¤ËÏ¢Æ°¤·¤ÆÆ°¤¯Åê»ñ¿®Â÷¤Ç¤¹¡£Ê£¿ô¤ÎÌÃÊÁ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÂåÉ½Îã¤ÏÄÌ¾Î¡Ö¥ª¥ë¥«¥ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡ÖeMAXIS Slim Á´À¤³¦³ô¼°¡Ê¥ª¡¼¥ë¡¦¥«¥ó¥È¥ê¡¼¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¡¢À¤³¦Ãæ¤Î´ë¶È¤Î³ô¼°¤Ë¾¯¤·¤º¤ÄÊ¬»¶¤·¤ÆÅê»ñ¤¹¤ëÅê»ñ¿®Â÷¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Û¤Ü±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤Î½çÄ´¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åê»ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÅê»ñÂÐ¾Ý¤òÊ¬»¶¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åê»ñÂÐ¾Ý¤ò1¤Ä¤ÎÃÏ°è¤äÊ¬Ìî¤Ë¹Ê¤ë¤È¡¢¤½¤Î±¿ÍÑ¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¥À¥á¡¼¥¸¤¬°ìÊýÅª¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤ËÊ¬»¶¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¤Û¤«¤Î²¿¤«¤¬¤½¤ÎÂ»¼º¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
Åê»ñ¿®Â÷¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÅê»ñ²È¤«¤é½¸¤á¤¿»ñ¶â¤ò¤Þ¤È¤á¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÀìÌç²È¤¬Åê»ñÀè¤òÁª¤ó¤Ç±¿ÍÑ¤¹¤ë¶âÍ»¾¦ÉÊ¤Ç¡¢¹ñÆâ³°¤ÎºÄ·ô¤ä³ô¼°¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤Ê¬Ìî¤Ë´ÖÀÜÅª¤ËÊ¬»¶Åê»ñ¤¬¤«¤Ê¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤«¤Ç¤â¤³¤ÎÅê»ñ¿®Â÷¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤òÃæ¿´¤È¤·¤Æ¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤Î´ë¶È¤Î³ô¼°¤Ë¾¯¤·¤º¤ÄÊ¬»¶¤·¤ÆÅê»ñ¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢µæ¶Ë¤Î¥ê¥¹¥¯Ê¬»¶¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢³Æ³ô¼°»Ø¿ô¤ËÏ¢Æ°¤¹¤ë¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥×¥í¤¬ÍË¾ÌÃÊÁ¤òÁª¤ó¤ÇÀÑ¶ËÅª¤Ë±¿ÍÑ¤¹¤ë¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥¿¥¤¥×¤ÈÈæ¤Ù¡¢¥³¥¹¥È¤¬³ÊÃÊ¤Ë°Â¤¤¤È¤¤¤¦¥á¥ê¥Ã¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¡¢ÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤Î¼çÍ×500¼Ò¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¡ÖS¡õP500¡×»Ø¿ô¤ËÏ¢Æ°¤¹¤ë¤â¤Î¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¡¢ÊÆ¹ñ³ô¤Î¹¥Ä´¤òÇØ·Ê¤Ë¹â¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¼¨¤·¡¢¥ª¥ë¥«¥ó¤Ë¼¡¤°¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¸µËÜÊÝ¾Ú¤Î¤Ê¤¤Åê»ñ¾¦ÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤â¤³¤ì¤Þ¤ÇÆ±ÍÍ¤Ë½çÄ´¤Ë¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼ê´Ö¤ò¤«¤±¤º¤Ë¥ê¥¹¥¯¤òÊ¬»¶¤·¤Ê¤¬¤éÄ¹´ü¤Ç±¿ÍÑ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥ª¥ë¥«¥ó¡×¤ÏºÇÅ¬¤Ê¾¦ÉÊ¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
NISA¤òÍøÍÑ¤¹¤ëºÝ¤ÎÃí°ÕÅÀ¤È¤Ï¡©NISA¤Ç¤Ï¡¢ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤òÇä¤Ã¤ÆÆÀ¤¿ÇäµÑ±×¡Ê¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¥²¥¤¥ó¡Ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÇÛÅö¶â¤äÊ¬ÇÛ¶â¤Ê¤É¤Î¥¤¥ó¥«¥à¥²¥¤¥ó¤âÈó²ÝÀÇ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÊÝÍ´ü´ÖÃæ¤º¤Ã¤È¼õ¤±¼è¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢ÇÛÅöÍø²ó¤ê¤Î¹â¤¤ÌÃÊÁ¤òÄ¹¤¯ÊÝÍ¤·Â³¤±¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤À¤±ÀáÀÇ¸ú²Ì¤âÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢³ô¼°¤ÎÇÛÅö¶â¤Ï¾Ú·ô²ñ¼Ò¤Ç¼õ¼èÊýË¡¤È¤·¤Æ¡Ö³ô¼°¿ôÈæÎãÇÛÊ¬Êý¼°¡×¤òÁªÂò¤·¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤ÈÈó²ÝÀÇ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢NISA¤Î¸ýºÂ¤ÇÇäµÑ¤·¤ÆÂ»¼º¤¬½Ð¤Æ¤â¡¢¤Û¤«¤Î¸ýºÂ¤ÎÍø±×¤È¤Î¡ÖÂ»±×ÄÌ»»¡×¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÃÍÆ°¤¤Î·ã¤·¤¤ÌÃÊÁ¤Ë¤ÏÍ×Ãí°Õ¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢NISA¤ÏÄ¹´ü¤Ç»ñ»º¤ò·ÁÀ®¤¹¤ë¤Î¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ã»´üÅª¤Ë²Á³Ê¤¬²¼Íî¤·¤Æ´Þ¤ßÂ»¤¬½Ð¤Æ¤â°ì´î°ìÍ«¤»¤º¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÄ¹´üÅª¤Ê¥¹¥Ñ¥ó¤Ç¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£2024Ç¯1·î¤«¤é¤ÎNISA¤ÎÀ©ÅÙ¤Ç¤Ï¡¢ÇäµÑ¤·¤Æ¶õ¤¤¤¿ÏÈ¤¬ÍâÇ¯Éü³è¤·¤ÆºÆÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÉÔÄ´¤ÊÌÃÊÁ¤ÏÅÓÃæ¤Ç¼êÊü¤·¡¢ÍË¾¤ÊÌÃÊÁ¤ÈÆþ¤ìÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡Ê¡Ú²èÁü5¡Û»²¾È¡Ë¡£Å¬µ¹¸«Ä¾¤¹¤Î¤¬Í¸ú¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Áá¤¯»Ï¤á¤¿¿Í¤Û¤ÉÆÀ¤ò¤¹¤ëNISA¡£¤È¤ê¤¢¤¨¤º¥ª¥ë¥«¥ó¤ÎÀÑÎ©¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡©
Ê¸¡§»°»ÞÍµ²ð¡Ê¤µ¤¨¤°¤µ¤æ¤¦¤¹¤±¡Ë
¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¸þ¤±¥Þ¥Í¡¼»¨»ï¡ØMONEY¡¡JAPAN¡Ù¡Ê¸½KADOKAWA¡Ë¤ÇÉûÊÔ½¸Ä¹¡¢½ñÀÒÊÔ½¸Ä¹¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢ÆÈÎ©¡£2011Ç¯¤Ë¤Ï¡¢ºâÌ³¾Ê¤Î¹Êó»ï¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¡Ù¤Ç1Ç¯´ÖÆÃ½¸µ»ö¤òÃ´Åö¡£2018Ç¯¡¢µÙ´©¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ø¥Í¥Ã¥È¥Þ¥Í¡¼¡Ù¡Ê»º·Ð¿·Ê¹½ÐÈÇ¡Ë¤òZUU¤Ë¤ÆÉü´©¡¢ÊÔ½¸Ä¹¤òÌ³¤á¤ë¡£2020Ç¯¤Ë¥Þ¥Í¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¤ËÅ¾¿È¡£
(Ê¸:All About ÊÔ½¸Éô)