三重県津市をホームタウンに活動する、ヴィアティン三重女子バレーボールチームが21日、津市で壮行会を開きました。

壮行会は、ヴィアティン三重女子バレーボールチームが、10月のVリーグ開幕を前に、ホームタウンである津市でファンとの交流を深めようと初めて開いたもので、今シーズンからキャプテンに就任した喜多あゆみ選手をはじめ20人の選手全員が参加しました。

この日は、一人一人が輝いて目の前の一勝を目指すなどの意味が込められたチームの新しいスローガン「ONE TEAM」が発表され、西田誠監督が新シーズンに向けて意気込みを語りました。

また「弾ける躍動感」を表現したデザインの新しいユニフォームもお披露目されました。

喜多あゆみキャプテンは「チームの力で勝つということを目標にしている。皆様の応援でいつも頑張ることができています」と話し、西田監督は「一戦必勝で目の前の試合をひとつずついい形で戦い、半年間かけてチームを成長させていきたい」と話していました。

壮行会の後には、バレーボールのトスや風船バレーの体験会が開かれ、訪れたファンは選手たちとのふれあいを楽しみました。

ヴィアティン三重のホーム初戦は10月25日、AGF鈴鹿体育館で開催されます。