½÷»Ò¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¤Ê¤Ç¤·¤³¥ê¡¼¥°1Éô¤ÇÀï¤¦°Ë²ìFC¤¯¥Î°ì»°½Å¤Î¥Û¡¼¥àÀï¤¬21Æü¡¢°Ë²ì»Ô¤Ç³«¤«¤ì¡¢°¦É²FC¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¸½ºß¥ê¡¼¥°2°Ì¤Î°Ë²ìFC¤¯¥Î°ì»°½Å¥Û¡¼¥àÀï¡£21Æü¤Ï¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¥Ç¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¥­¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤òÁ°¤Ë¾¾ºå»Ô¤ËËÜ¼Ò¤ò¤ª¤¯±§Ìî½Å¹©¤Î¼Ò°÷¤é¤«¤é¼ç¿³¤ÈÎ¾¥Á¡¼¥à¤Î¥­¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ë²ÖÂ«¤¬Â£¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¤½¤·¤Æ¡¢±§Ìî½Å¹©¤ÎÞÉ¾ÂË­»Ê´ÉÍýËÜÉôÄ¹¤¬¥­¥Ã¥¯¥¤¥ó¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ò¹Ô¤Ê¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

ÎÐ¿§¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à°Ë²ìFC¤¯¥Î°ì»°½Å¤ÏÁ°È¾12Ê¬¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤Ë¡¢ÇØÈÖ¹æ30¿ÀÃ«Áª¼ê¤¬Æ¬¤Ç¤¢¤ï¤»¤ÆÀèÀ©¤·¤Þ¤¹¡£

¿ÀÃ«Áª¼ê¤ÏÁ°È¾33Ê¬¤Ë¤â¹ë²÷¤Ê¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¤³¤Î»î¹ç¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¡¢5ÂÐ0¤È°Ë²ìFC¤¯¥Î°ì»°½Å¤¬°¦É²FC¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¤Ë°µ¾¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£

°Ë²ìFC¤¯¥Î°ì»°½Å¤Î¼¡¤Î¥Û¡¼¥àÀï¤ÏºÇ½ªÀï¡¢10·î12Æü¥¹¥Ú¥é¥ó¥Ä¥¡Âçºå¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤¹¡£