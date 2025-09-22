Âç±«¤Ç¼Ö¤¬¿åË×¤ÎÃÏ²¼Ãó¼Ö¾ì¡¡»ß¿åÈÄ¤¬¿åË×Á°¤«¤é¸Î¾ã
µÏ¿Åª¤ÊÂç±«¤Ç274Âæ¤Î¼Ö¤¬¿åË×¤·¤¿¡¢»°½Å¸©»ÍÆü»Ô»Ô¤ÎÃÏ²¼Ãó¼Ö¾ì¤Ç¡¢ÅÅÆ°¼°¤Î»ß¿åÈÄ2¥«½ê¤¬¿åË×Á°¤«¤é¸Î¾ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»ÍÆü»Ô»Ô¤Ç¤Ï12Æü¸á¸å10»þ²á¤®¤Þ¤Ç¤Î1»þ´Ö¤Ë´ÑÂ¬»Ë¾åºÇÂç¤È¤Ê¤ë123.5¥ß¥ê¤ÎÌÔÎõ¤Ê±«¤¬¹ß¤ê¡¢»ÔÆâ¤Ç¾²¾å¡¦¾²²¼¿»¿å¤¬¤¢¤ï¤»¤ÆÌó3300·ï¤Ë¤Î¤Ü¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î±«¤Ç´§¿å¤·¤¿¶áÅ´»ÍÆü»Ô±Ø¶á¤¯¤ÎÃÏ²¼Ãó¼Ö¾ì¡Ö¤¯¤¹¤ÎÌÚ¥Ñ¡¼¥¥ó¥°¡×¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ²¼1³¬¤ÈÃÏ²¼2³¬¤Ç¹ç¤ï¤»¤Æ274Âæ¤Î¼Ö¤¬¿åË×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÇÓ¿åºî¶È¤Ï17Æü¸áÁ°10»þ¤Ë´°Î»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÖÎ¾¤ÎÈÂ½Ð¤Î¤á¤É¤ÏÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¤¯¤¹¤ÎÌÚ¥Ñ¡¼¥¥ó¥°¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ëÂè»°¥»¥¯¥¿¡¼¤Î²ñ¼Ò¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢3¥«½ê¤¢¤ë¼ÖÎ¾ÍÑ½ÐÆþ¸ý¤ÎÅÅÆ°¼°»ß¿åÈÄ¤Î¤¦¤Á¡¢¹ñÆ»Â¦¤Î2¥«½ê¤Ï¿åË×Á°¤«¤é¸Î¾ã¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢»Ä¤ë»ÔÆ»Â¦¤Î1¥«½ê¤ÏµÞ·ã¤Ê¿»¿å¤Ë¤è¤êÁàºî¤¬´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Êâ¹Ô¼ÔÍÑ¤Î½ÐÆþ¸ý7¥«½ê¤â¡¢Æ±¤¸¤¯µÞ·ã¤Ê¿»¿å¤Ë¤è¤ê¿ÍÎÏ¤Ç¤ÎÀßÃÖ¤¬´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
±¿±Ä²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¿åË×¤·¤¿¼Ö¤Î½êÍ¼Ô¤«¤é¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ò¤â¤È¤Ë¼Ö¼ï¤ä¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ò¾È¹ç¤·¡¢»ý¤Á¼ç¤ÎÆÃÄê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢22Æü°Ê¹ß¤Ë¤Ï½êÍ¼Ô¤¬Ãæ¤ØÆþ¤ê¡¢¼ÖÎ¾¤Î³ÎÇ§¤¬¹Ô¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
