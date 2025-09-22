今田美桜さん主演・連続テレビ小説『あんぱん』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第26週「愛と勇気だけが友達さ」の第126回が9月22日に放送され、反響を呼んでいます。

嵩の原稿を取りに来た編集者が「アンパンマンの評判がよくない」とのぶに話すと、それを聞いた登美子は編集者を叱責。

さらにのぶと羽多子と高知旅行に行くことになった登美子は柳井家に泊まることに。出発前夜、嵩と登美子が枕を並べて語り合うなど、登美子が活躍した回となりました。

＊以下9月22日放送回のネタバレを含みます。

＜あらすじ＞

のぶ（今田美桜さん）が撮ったミュージカルの写真を見ていた嵩（北村匠海さん）は、こっそり来ていた登美子（松嶋菜々子さん）が写った写真を見て驚く。

そんな中、のぶ、登美子、羽多子（江口のりこさん）が高知に旅行することに。「海外の素敵なホテルがいいわ」と不満を漏らす登美子。

羽多子は「千代子さんとのぶと女４人、カツオで一杯やりますしょう」と説得する。

嵩の編集者が、柳井家に原稿を取りに来る。のぶが原稿を渡すと、編集者はアンパンマンがミュージカルになったことを話題にする。

「親御さんや児童文学の評論家からは評判がよくないんですよ。自分の顔を食べさせるなんて教育上よろしくない。あんなグロテスクなもの子どもには読ませたくない」と話す。

のぶが言い返そうとすると、登美子が現れ、「あなた、それでも柳井嵩の担当編集者なの！作家が魂込めて書いた作品を批判するなら、正々堂々と自分の意見としておっしゃい。このひきょうもの！」と編集者に言い返した。

出発前夜、初めて柳井家に泊まる登美子と布団を並べて横になった嵩は、写真で登美子の笑顔を見てうれしかったと話す。

登美子は「アンパンマンって究極のお人よしなんですもの」。

嵩は「母さんはずるく生きたつもりだった？」と尋ねると

登美子は「少なくともあなたの100万倍、ずるく生きてきたわ」とつぶやく。

嵩は「あんまりうまくいかなかったんじゃないかな…」と返すと、登美子は「生意気言って」とわずかにほほ笑んだ。

旅行当日。のぶたちは、神社に寄ることになり、パリに行く嵩は飛行機の時間があったため、先にでかける。嵩の後ろ姿をじっと見つめ、無事を祈る登美子。

旅行から戻り、カメラを手に写真屋を訪れたのぶは、店主に声をかけられる。

＜視聴者の声＞

編集者を叱責した登美子の言葉には、SNSやコメントでも称賛が集まりました。「嵩にはきつい事を言いながらもやっぱり嵩の作品大好きな登美子さん。 スカッとしたわ」

登美子が編集者に怒りをぶつける場面を見ていた羽多子は、「のぶと登美子がよく似ている」と発言しました。

「アンパンマンの感想を聞いた登美子さんの怒りはほんとにのぶちゃんに似てた。のぶちゃんの言いたいこと全部言ってくれたみたい！」

「感情的になっている姿…のぶそっくりでしたね…」と羽多子の意見に賛同する人も目立ちました。

無事を祈る登美子

嵩と登美子、母子の会話に心を動かされた人も多くいました。

「旅の前夜にそれぞれ母子で過ごしたり布団を並べるのもグッと来た。 歳を経たからこそ言える事というのもあるよね…」「登美子さんと嵩親子の会話はやっぱりあまり素直じゃないんだけど、不器用な2人の気持ちが通じ合う良いシーン」などの声が寄せられました。



旅行当日。嵩の後ろ姿をじっと見つめ、無事を祈る登美子の姿に母親としての愛情を感じた人も。

「パリ出張に行く嵩の無事を祈って手を合わせる登美子さん。本当にいくつになっても子は子なんだよね」「色々あったけど、パリに旅立つ嵩の背中に手を合わせる姿はただただ息子を愛し心配する母親の姿だった」

かつて、登美子は再婚するため、柳井医院に嵩を置いていったことがありました。パラソルをくるくると回し、去っていく登美子と、それを見つめる嵩と弟の千尋が印象的なシーンでした。

「登美子さんが嵩を見送るシーンは子どもの頃嵩が見送ったパラソルのシーンの対比」だと感じた人もいました。

朝ドラ通算112作目となる『あんぱん』は、子どもたちの人気者＜アンパンマン＞を生み出したやなせたかしと、小松暢の夫婦をモデルとした物語。ヒロインの＜朝田のぶ＞を今田美桜さん、＜柳井嵩＞を北村匠海さんが演じます。

のぶの母・羽多子を江口のりこさん、のぶの妹・蘭子を河合優実さん、メイコを原菜乃華さん、嵩の母・登美子を松嶋菜々子さん、謎のパン職人・屋村草吉役を阿部サダヲさんが演じます。

林田理沙アナウンサーが語りを、脚本は中園ミホさんが担当。主題歌『賜物』はRADWIMPSが手掛けています。