¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤¬22Æü¹ð¼¨¤µ¤ì¡¢¼«Ì±ÅÞ°¦ÃÎ¸©Ï¢¤Ç¤Ï¸©Æâ¤Ë½»¤àÅÞ°÷¤é¤Ë¸þ¤±¡¢ÅêÉ¼ÍÑ¥Ï¥¬¥¤ÎÈ¯Á÷ºî¶È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª °¦ÃÎ¸©Ï¢¤Ç¤â¸©Æâ¤Ë½»¤àÅÞ°÷¤Ë¸þ¤±Ìó4Ëü6000Ëç¤ÎÅêÉ¼ÍÑ¥Ï¥¬¥¤ÎÈ¯Á÷ºî¶È¡¡±ýÉü¥Ï¥¬¥¤ÎÊÖ¿®ÄùÀÚ¤Ï10·î3Æü ÍâÆü³«É¼Í½Äê
¡Ö¥Ý¥¹¥ÈÀÐÇË¡×¤ò·è¤á¤ë¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤¬22Æü¹ð¼¨¤µ¤ì¡¢5¿Í¤¬Î©¸õÊä¤òÆÏ¤±½Ð¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎÁíºÛÁª¤ÏÅêÉ¼¸¢¤ò»ý¤Ä91Ëü¿ÍÍ¾¤ê¤ÎÅÞ°÷¡¦ÅÞÍ§¤Ë¤è¤ë¡ÖÅÞ°÷ÅêÉ¼¡×¤â´Þ¤á¤¿¥Õ¥ë¥¹¥Ú¥Ã¥¯·¿¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢¹ñ²ñµÄ°÷É¼295É¼¤ÈÅÞ°÷É¼295É¼¤Î¤¢¤ï¤»¤Æ590É¼¤òÁè¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅêÉ¼ÍÑ¤Î¥Ï¥¬¥¤Ï±ýÉü¥Ï¥¬¥¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼õ¤±¼è¤Ã¤¿ÅÞ°÷¤é¤Ï»Ù»ý¤¹¤ë¸õÊä¼Ô¤Î»áÌ¾¤ò½ñ¤¹þ¤à·Á¼°¤Ç¤¹¡£
¼«Ì±ÅÞ°¦ÃÎ¸©Ï¢¤Ç¤Ï22ÆüÄ«¤«¤é¿¦°÷¤¬¸©Æâ¤Ë½»¤àÅÞ°÷¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Ìó4Ëü6000Ëç¤ÎÅêÉ¼ÍÑ¥Ï¥¬¥¤ÎÈ¯Á÷ºî¶È¤ò¿Ê¤á¤Þ¤·¤¿¡£°¦ÃÎ¸©Ï¢¤Ç¤ÏÊÖ¿®¤ÎÄù¤áÀÚ¤ê¤ò10·î3Æü¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÍâÆü¤Ë³«É¼¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
